Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del lunes 25 de agosto: la despedida de Fina que hunde a Marta

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y el regreso de Santiago que ha acabado con su trágica muerte cuando trataba de vengarse de Fina y Marta.

Ha sido esta trama la protagonista de 'Sueños de libertad' en los últimos días y la que ha servido para dar cierre temporal a Fina, que se marcha de Toledo, y huye a Argentina tras el chantaje de Pelayo. Una marcha con la que los guionistas han solucionado la baja por maternidad de su actriz, Alba Brunet, que acaba de dar a luz a su primer hijo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Fina estaba completamente acorralada ante la culpa y el miedo por acabar en la cárcel y decidía aceptar finalmente el chantaje de Pelayo para iniciar una nueva vida en Argentina aunque eso suponga alejarse de Marta.

Por su lado, María sigue avanzando positivamente en su movilidad gracias a la ayuda de Gabriel. Una alianza que parece ir más allá de sus objetivos para acabar con los De La Reina. Pese a su mejoría física, María se negaba a compartirlo con Andrés por miedo a que le deje de nuevo sola al ver que ya está recuperada.

En la fábrica se confirmaban las sospechas pues un informe deja claro que el origen de los problemas respiratorios de los trabajadores tiene que ver con el área de saponificación. Tras ello, todos llegaban a la conclusión de que tienen que cerrar dicha línea. Algo que provocaba un nuevo enfrentamiento entre Luz y Joaquín pues él consideraba que hay que mantener en secreto las causas del cierre para evitar el pánico y el daño que se le puede hacer a la empresa pero la doctora consideraba que silenciarlo no es ético. Aunque rápidamente empezaban a oírse rumores y Tasio trataba de acallarlos.

Por otro lado, Gema compartía con María su felicidad por ejercer la maternidad con Teo. Y Cristina decidía armarse de valor para contarle toda la verdad sobre José a Ana, su madre adoptiva y revelarle que además del portero de la finca Pepe es su padre biológico. Y tras saber que Irene también ha recibido un sobre con la misma letra con las alianzas que José compró para su boda descubrían que Damián tenía razón en que don Pedro amenazó en su momento a José y que ahora habría repetido la misma estrategia.

Fina decidía pasar sus últimas horas en Toledo con Marta antes de poner rumbo a Argentina. Eso sí, ante las amenazas de Pelayo, decidía ocultar el chantaje al que se ha visto sometida por el marido de su amada y que tiene que irse al otro lado del charco.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 378 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 25 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 378 de 'Sueños de Libertad

Begoña y Andrés en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta despierta en la casa de los Montes y descubre una carta de Fina en la que le anuncia que se ha marchado a Argentina mientras ella dormía. La dependienta le deja claro que ha decidido irse porque quiere evitar que la muerte de Santiago le pueda afectar de alguna manera.

Por su parte, Gabriel le informa a María que va a utilizar el problema de la saponificación en su favor y que su objetivo es conseguir que los trabajadores afectados por los problemas respiratorios pongan una demanda contra Perfumerías De La Reina. Todo esto se produce en un momento de gran crisis para la fábrica pues las reformas y la paralización de la producción y sus pérdidas ponen en jaque su futuro. Mientras, Begoña no duda en culpar a Andrés de haber permitido que se oculte la verdad a los enfermos como hizo con la contratación del falso detective.

Tras lo sucedido, Irene decide retomar su trabajo en la fábrica. Con su vuelta, don Pedro trata de pedirle disculpas por haberle hecho daño al meterse de nuevo en su vida, pero pese a su perdón ella no se apiada. Como tampoco lo hace con Damián y decide romper definitivamente con él. Paralelamente, Irene le informa a Cristina que quiere investigar a fondo la desaparición de José.

En la tienda, Carmen y Claudia echan en falta a Fina tras su sorprendente e inesperada marcha. Y en el dispensario, Gaspar acude a que Luz le atienda tras sentirse enfermo. Parece que es un simple catarro pero teme que su afección sea la misma que la de los trabajadores. Ella le deja claro que no tiene por qué preocuparse. Mientras Luis trata de animar a su esposa pero ambos terminan discutiendo por sus discrepancias ante como se está resolviendo la crisis.

Por último, Marta comparte con Pelayo y Damián la marcha inesperada de Fina. Su marido trata de fingir preocupación y trata de mostrarle todo su apoyo proponiendo contratar a un detective privado para que investigue el paradero de la dependienta. Marta está completamente desesperada y hundida y su padre le pide que se tranquilice.