Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del viernes 22 de agosto: el forzoso adiós de Fina

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña así como el regreso de Santiago tras huir de la cárcel para completar su venganza contra Fina y Marta pero que ha acabado con su trágica muerte.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel hablaba con Isabel y le confesaba que está deseando casarse con ella en París. Mientras, el sobrino de Damián celebraba con María el avance de sus planes pues el problema de la saponificación que está trayendo de cabeza a Perfumerías De La Reina es toda una oportunidad para seguir avanzando en su objetivo.

Paralelamente, Luz y Joaquín tenían un fuerte desencuentro pues no están de acuerdo en la manera de actuar frente a los problemas que está acarreando para los trabajadores. La doctora insistía en que la prioridad es la salud de todos, pero su cuñado cree que lo que hay que hacer es evitar poner en riesgo a la empresa. Mientras, Tasio decidía ocultarle a Carmen el problema de salud de los trabajadores para evitar que la noticia se propague por la colonia.

Por otro lado, Pelayo trataba de convencer a Marta y Fina para que retomen sus vidas con total normalidad tras lo sucedido con Santiago y que actúen con normalidad para evitar levantar sospechas. Pero Fina sigue muy impactada tras haber acabado con la vida de una persona.

Irene lamentaba no poder ponerse en contacto con José para que sea él quien le cuente toda la verdad. Mientras, Cristina recibía un misterioso sobre con una enorme cantidad de dinero. Por su parte, don Pedro informaba a Tasio y Joaquín que Damián postergó la inspección de seguridad para poder infiltrar a Amador Rojas, un detective privado. Y cuando Begoña descubría que Andrés estaba al tanto buscaba refugio en Gabriel tras ver desvanecida toda su confianza en su cuñado.

Mientras, Marta decidía ocultarle a Damián lo sucedido con Santiago, Pelayo no dudaba en aprovechar que tiene las pruebas que incriminan a Fina para dar un golpe encima de la mesa pues sabe que la dependienta es un obstáculo en su matrimonio. Así, decidía chantajear a Fina proponiéndola que inicie una nueva vida en Argentina como fotógrafa.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 377 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 22 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 377 de 'Sueños de Libertad

Gabriel y María en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Fina está completamente acorralada ante la culpa y el miedo por acabar en la cárcel y decide aceptar finalmente el chantaje de Pelayo para iniciar una nueva vida en Argentina aunque eso suponga alejarse de Marta.

Por su lado, María sigue avanzando positivamente en su movilidad gracias a la ayuda de Gabriel. Una alianza que parece ir más allá de sus objetivos para acabar con los De La Reina. Pese a su mejoría física, María se niega a compartirlo con Andrés por miedo a que le deje de nuevo sola al ver que ya está recuperada.

En la fábrica se confirman las sospechas pues un informe confirma que el origen de los problemas respiratorios de los trabajadores tiene que ver con el área de saponificación. Tras ello, todos llegan a la conclusión de que tienen que cerrar dicha línea. Algo que provoca un nuevo enfrentamiento entre Luz y Joaquín pues él considera que hay que mantener en secreto las causas del cierre para evitar el pánico y el daño que se le puede hacer a la empresa pero la doctora considera que silenciarlo no es ético. Aunque rápidamente empiezan a oírse rumores y Tasio trata de acallarlos.

Por otro lado, Gema comparte con María su felicidad por ejercer la maternidad con Teo. Y Cristina decide armarse de valor para contarle toda la verdad sobre José a Ana, su madre adoptiva y revelarle que además del portero de la finca Pepe es su padre biológico. Y tras saber que Irene también ha recibido un sobre con la misma letra con las alianzas que José compró para su boda descubren que Damián tenía razón en que don Pedro amenazó en su momento a José y que ahora habría repetido la misma estrategia.

Fina decide pasar sus últimas horas en Toledo con Marta antes de poner rumbo a Argentina. Eso sí, ante las amenazas de Pelayo, decide ocultar el chantaje al que se ha visto sometida por el marido de su amada y que tiene que irse al otro lado del charco.