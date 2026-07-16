El aviso de Josep Pedrerol sobre qué pasará con la emisión de 'El Chiringuito' fuera de España tras su salida de Atresmedia

El pasado martes, 14 de julio, Atresmedia anunciaba a través de un comunicado la marcha de Josep Pedrerol tras más de una década vinculado al grupo de comunicación. Una salida que fue de "mutuo acuerdo" entre ambas partes y a la que hizo referencia el propio periodista durante la entrega de 'El Chiringuito' de ese mismo martes, poco después del partido España-Francia en el Mundial que se saldó con la victoria de 'La Roja' frente a la selección gala.

Será el próximo lunes 20 de julio, cuando 'El Chiringuito' ponga punto y final a su etapa en Atresmedia. Lo hará con un especial sobre la final del Mundial 2026 que tendrá lugar el día anterior y en la que la selección española puede hacerse con su segunda Copa del Mundo si gana a Argentina. Visiblemente emocionado, Josep Pedrerol dedicó unos segundos de la entrega del espacio de Mega para agradecer al grupo estos 13 años de confianza.

"Hoy, a través de un comunicado se ha anunciado que 'El Chiringuito' acaba en Atresmedia el próximo lunes. El lunes será el último 'Chiringuito' en Atresmedia. Contaremos cómo estamos y cómo han sido estos 13 años", explicó el presentador a la audiencia, antes de tener unas palabras de agradecimiento a "Javier Bardají, Ferreras, a los jefes de Atresmedia. Ha sido una pasada trabajar aquí, lo digo de corazón. Con libertad, con cariño, una pasada. Gracias".

El mensaje tranquilizador de Josep Pedrerol a los seguidores de 'El Chiringuito' fuera de España

Eso sí, no quiso confirmar la noticia adelantada por AS y de la que hicieron eco otros medios sobre un posible fichaje por Mediaset. "Preguntáis que dónde estaremos… eso por respeto a esta casa no lo podemos decir, ¿vale? Por respeto a Atresmedia", sentenció Josep Pedrerol quien, con esta salida, también pondrá fin a su etapa al frente de 'Jugones', el espacio deportivo que se emite en las sobremesas de La Sexta.

Un día después de estas palabras, el periodista también ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a quienes ven 'El Chiringuito' fuera de nuestras fronteras. "A aquellos que nos veis desde fuera de España deciros que nada va a cambiar, 'El Chiringuito' se verá en el mismo lugar: En Estados Unidos Fox, en México Fox… en todos los países el mismo canal emitirá 'El Chiringuito' la temporada que viene", ha aclarado en la entrega de este miércoles del espacio de Mega.

"Los de fuera de España no os preocupéis. Los de España, tampoco", ha zanjado Josep Pedrerol, antes de pasar a analizar el partido Argentina-Inglaterra del Mundial, que finalizó con la victoria de los primeros, quienes se enfrentarán a España en la gran final del próximo domingo 19 de julio.