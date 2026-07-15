Josep Pedrerol deja esta respuesta a quienes preguntan por su futuro fuera de Atresmedia, con rumores de un salto a Mediaset de fondo

Tras meses de rumores sobre la salida de Josep Pedrerol de Atresmedia, este martes 14 de julio el grupo de comunicación ha confirmado la noticia. El periodista abandona de forma amistosa la compañía, poniendo así fin a trece años de vinculación en los que ha conducido con gran éxito el programa futbolístico 'El Chiringuito' en Mega y el espacio deportivo 'Jugones' en laSexta.

Tal y como confirmó Atresmedia, será el próximo lunes 20 de julio cuando se emita la última entrega de 'El Chiringuito'. Lo hará con un especial para analizar todo cuanto ocurra en la final del Mundial, que se celebrará en Nueva York el día anterior y en la que España puede hacerse con la victoria, tras ganar a Francia este mismo martes en la semifinal.

Horas después de anunciarse oficialmente su marcha, Josep Pedrerol se volvía a poner al frente de 'El Chiringuito'. Allí, visiblemente emocionado, se pronunciaba sobre la que ha sido la noticia televisiva de la semana. Además, hacía referencia a su posible mudanza a Mediaset España (algo señalado por diversos medios), pero sin querer confirmar nada todavía por respeto a la que ha sido su 'casa' durante más de una década.

El mensaje de agradecimiento de Josep Pedrerol a Atresmedia y respuesta a su futuro

"Como sabéis, se ha anunciado que el 'Chiringuito' acaba en Atresmedia el próximo lunes. El lunes será el último 'Chiringuito' en Atresmedia. Os contaremos cómo estamos y cómo han sido estos 13 años", empezaba diciendo Josep Pedrerol en la entrega de este martes. Visiblemente emocionado, también mandaba un mensaje de agradecimiento a los altos cargos: "Antes de nada, gracias a Javier Bardají, Ferreras y a los jefes de Atresmedia. Ha sido una pasada trabajar aquí, lo digo de corazón: con libertad, con cariño, una pasada. Gracias".

Antes de pasar a analizar el partido de España-Francia, que terminó con la victoria de La Roja (2-0), el periodista ha hecho alusión a un posible fichaje por Mediaset. "Preguntáis también dónde estaremos... entenderéis que por respeto a esta casa, eso no lo podamos decir, por respeto a Atresmedia", ha sentenciado, sin querer confirmar la información que avanzó 'AS' y de la que se han hecho eco otros medios.

👋 @elchiringuitotv se despide de Atresmedia el próximo lunes.



❤️ "Gracias Bardají, Ferreras... ha sido una pasada trabajar aquí".



🫂 El mensaje de @jpedrerol a Atresmedia, donde nos hemos sentido como en casa. pic.twitter.com/Mpyxqmkd4l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Josep Pedrerol pone fin a más de una década de vinculación a Atresmedia

Durante estos 13 años en Atresmedia, Josep Pedrerol se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo. 'El Chiringuito' ha logrado conectar con millones de espectadores y seguidores a través de un formato que combina actualidad, análisis, debate y humor en torno al universo futbolístico. El comunicador catalán también pondrá fin a su etapa al frente de 'Jugones' en laSexta, que se ha convertido en un referente de la información deportiva en la sobremesa.

"Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con 'El Chiringuito', nos sentimos más que felices. Y al mediodía con 'Jugones' hemos logrado ser el referente de la información deportiva", ha confesado Josep Pedrerol.

Por su parte, José Antonio Antón, director general de Atresmedia Audiovisual, tras 13 años de trayectoria compartida, ha querido "agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo". "Cerramos una etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro", ha finalizado el directivo.