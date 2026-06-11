Aplauso masivo a Carlos Franganillo e 'Informativos Telecinco' por su "fascinante" pieza sobre la obra de Gaudí

El 10 de junio de 1926 fallecía en Barcelona el arquitecto Antoni Gaudí, el responsable, entre otras muchas obras maestras, de la Sagrada Familia. Coincidiendo con el centenario de su muerte, Carlos Franganillo hizo un recorrido "fascinante" en 'Informativos Telecinco' por la vida y obra del artista catalán.

El paseo por la historia de Gaudí comenzó en Gràcia, "uno de los barrios con más identidad de toda la ciudad", según recordó el presentador, "y un buen punto de partida para recorrer la vida y la obra del genio". La Casa Vicens fue el primer gran encargo privado que recibió el arquitecto, en el año 1883. "Acababa de salir de la escuela donde dejó huella. Se cuenta que el director, al darle el título le dijo: 'estamos dando el título a un loco o a un genio'", explica el periodista.

En esa primera gran obra ya se aprecia su estilo inconfundible, marcado por las referencias a la naturaleza y las influencias orientales. Aunque tal y como recordó Carlos Franganillo, si hay un nombre fundamental en la carrera de Gaudí ese fue el de Eusebio Güell, el industrial que le encargó, entre otras cosas, el Palau Güell, "también dentro del modernismo, pero con un estilo propio". Allí el artista empezó a experimentar con su característica técnica del trencadís, "ese mosaico donde mezcla cerámica, vidrio y mármol".

Carlos Franganillo hace un recorrido por la vida y obra de Antoni Gaudí

El viaje del periodista continúa por el famoso Park Güell, "uno de los lugares más visitados de la ciudad", reflejo de un universo creativo en el que las líneas rectas prácticamente desaparecen y todo parece cobrar movimiento. En un primer momento, el Park Güell iba a ser una urbanización de lujo para la élite de Barcelona. Sin embargo, tan solo lograron vender una finca, por lo que finalmente acabó convertido en parque público y en un gran icono de la Ciudad Condal.

Carlos Franganillo bajó por su famosa escalinata, "por donde pasan cada año más de 4 millones de personas, y eso que se han puesto límites". Ahí se pueden ver "elementos florales y animales por todas partes". También nos mostró las "columnas con forma de tronco retorcido que nos llevan a su mundo personal, un mundo mágico donde todo se mueve y en donde las líneas rectas desaparecen".

A continuación, la pieza de 'Informativos Telecinco' nos enseñó la Casa Battlo, cuyo "tejado parecen las escamas de un dragón muerto por una espada-chimenea, la espada de San Jorge, San Jordi, el patrón de Cataluña". Allí, la familia que da nombre a la casa "vivía dentro de esta fantasía imaginada por Gaudí y se asomaba al Paseo de Gràcia a través de un salón principal en la planta noble".

El viaje de Carlos Franganillo finaliza, como no podía ser de otra forma, en la Sagrada Familia, la obra cumbre del artista. Hoy en día es el monumento más visitado de España y este mismo miércoles 10 de junio, coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Gaudí, el Papa León XIV inauguró la Torre de Jesucristo. "A esta basílica dedicó, en exclusiva, los últimos doce años de su vida", explica el presentador.

.@cfranganillo recorre la Barcelona de Gaudí: un viaje por las obras que cambiaron la historia de la arquitectura pic.twitter.com/yHUVwugyCN — Informativos Telecinco (@informativost5) June 10, 2026

Carlos Franganillo 'entrevista' a Gaudí gracias a la realidad virtual

Acto seguido, Carlos Franganillo retrocede hasta 1926 para "entrar en el taller de Don Antoni Gaudí, donde llegó incluso a vivir". Un taller que se destruyó al inicio de la Guerra Civil y donde el periodista pudo 'entrevistar' al artista. Un precioso momento que cautivó a todos los espectadores de 'Informativos Telecinco'. Según explicó este Gaudí imaginario, su forma de entender la arquitectura nace "de la naturaleza, un gran libro que siempre está abierto y que es el único que merece la pena ser leído".

"El arquitecto debe imitar la naturaleza porque es el elemento más racional, duradero y económico que hay. No merece la pena inventar caprichosamente sino poner atención en las leyes que ya existen y aplicarlas", cuenta. También explica que "la observación del espacio es fundamental. Yo tengo cierta facilidad puesto que provengo de una familia de calderos y ellos saben trasformar lo plano en volumen. Es importante saber de dónde provienen las formas y sobre todo saber que la línea recta pertenece al hombre, pero la curvatura pertenece a Dios".

Lamentablemente, Gaudí no dejó acaba su gran obra maestra en Barcelona y ha sido un trabajo de décadas poner la pieza clave del templo: la cruz de Jesucristo, que este miércoles ha sido inaugurada por León XIV. "Lo más importante no es la rapidez, sino la verdadera obra. Todas las cosas realmente importantes requieren su tiempo y más si están al servicio de alguna cosa superior. Mi cliente no tiene prisa", asegura el artista a Carlos Franganillo.

Ovación masiva a la magnífica pieza de 'Informativos Telecinco'

Este reportaje de Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco' tuvo una reacción unánime en redes sociales, con aplausos a un trabajo que repasó la obra de Gaudí y que culminó con una 'entrevista' al artista catalán.

Enorme el trabajazo de @informativost5!! Simplemente espectacular 👏🏼 https://t.co/ivj1t5exBM — jose adame (@joseadame_10) June 10, 2026

Brutal @cfranganillo y el equipo de imagen vídeo y postproducción de @informativost5 https://t.co/yWHeN4BMUT — Álvaro Lantada (@alvarolantada) June 10, 2026

Qué auténtico espectáculo https://t.co/PGWQLCMgHd — Anitta Ruiz (@AnittaRuiz) June 10, 2026

No se puede hacer mejor reportaje sobre Gaudí en el centenario de su muerte. Enhorabuena a @informativost5 y a @cfranganillo https://t.co/2bSrxFJqRa — Rafael Camarillo (@RafaCamarilloIQ) June 10, 2026

Caram, per una vegada cal felicitar Informativos Telecinco per una peça. Heu respectat la figura de Gaudí, pq ell efectivament hauria emprat el català en tot moment, i ni tan sols li heu castellanitzat el nom, com fan molts d'altres. Una peça original, informativa i entretinguda! — Pol Roca (@polroc) June 11, 2026

S'ha de reconèixer que les recreacions digitals que fa darrerament @informativost5 són brutals, com aquesta del taller de Gaudí en què ell (com sempre) s'adreça en català als castellans



Aquesta realitat augmentada és l'únic que trobem a faltar dels anteriors TN de TV3 a l'actual https://t.co/uhiYtwqEM8 pic.twitter.com/evyFABm5ub — Sergi Boixader (@sergi_boixader) June 11, 2026

Qué maravilla de pieza... https://t.co/tDGRiHAoTd — Elena Salamanca (@Elena_Salamanca) June 10, 2026

Como barcelonés que soy, este especial me ha emocionado. Es una absoluta maravilla. ❣️ https://t.co/n9RtpntQxY — Bricio Segovia (@briciosegovia) June 11, 2026

Gaudí es de lejos mi persona favorita en el mundo. Gran parte de mi amor por la ciudad de Barcelona se debe a sus construcciones impregnando toda una ciudad con un estilo precioso. Barcelona estéticamente es casi perfecta gracias a él. https://t.co/SuxtDjOrgz — Cabanillas 🏆 (@Ivan_cabanillas) June 10, 2026

Lección de televisión y periodismo en mayúsculas. Felicidades @informativost5 https://t.co/Ab9BveI6xq — Adrià (@_Adry___) June 10, 2026

Un regalo de pieza televisiva. Enhorabuena, @cfranganillo y equipo, por este homenaje al genial Gaudí en el centenario de su muerte. https://t.co/ePXwLkgBGI — Susana Burgos (@burgosusana) June 10, 2026