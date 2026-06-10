Ovación a RTVE tras lo visto con Pepa Bueno y Gemma Nierga en la retransmisión del Papa desde la Sagrada Familia

La cobertura especial sobre la visita del Papa en RTVE nos está dejando muchos momentos. Y quizás uno de los más especiales ha llegado este miércoles con la retransmisión de la misa desde la basílica de la Sagrada Familia. Un evento que han narrado en directo Pepa Bueno y Gemma Nierga desde una terraza cercana a la catedral.

Así, después de que estos días hayamos visto a otras parejas como Pepa Bueno y Marc Sala, Alejandra Herranz y Lorenzo Milá u Oriol Nolis y Cristina Villanueva al frente de los diferentes especiales informativos que ha emitido La 1; este miércoles la pequeña pantalla ha vuelto a unir a dos de las mejores profesionales que tenemos en nuestro país.

Y es que nueve años después de que la SER prescindiera de Gemma Nierga como presentadora de 'Hoy por hoy', TVE ha juntado a dos de las voces más reconocidas de la radio al frente del especial desde la Sagrada Familia. Algo que las propias Pepa Bueno y Gemma Nierga celebraban al inicio del mismo.

"Buenas tardes desde Barcelona. Esta es una historia llena de historias, la de la Sagrada Familia, su construcción atraviesa más de un siglo de la vida de Barcelona, Cataluña y de España. Es el último gran acto del Papa en Barcelona y lo hace en el edificio más emblemático y visitado de la ciudad. Vamos a contar todas esas historias en este especial informativo que justo empieza aquí en RTVE y que nos va a llevar hasta la noche", empezaba diciendo Nierga.

"Y tengo la gran suerte de conducir este especial con Pepa Bueno, Pepa, buenas tardes", añadía Gemma saludando a su compañera. "Tengo yo la suerte, la enorme suerte, de conducir este programa especial que nos va a permitir conocer todo lo que tenemos que saber y las historias que mencionaba Gemma de la Sagrada Familia", añadía Pepa Bueno mientras ambas se daban de la mano y mostraban una sonrisa en la boca de lo felices que eran por volver a trabajar juntas ahora en RTVE.

Lluvia de aplausos a la pareja formada por Pepa Bueno y Gemma Nierga

Una imagen portentosa que ha compartido José Pablo López, el presidente de RTVE en su cuenta de "X". "Reencuentros que sólo se pueden producir en RTVE. Esta tarde, en directo desde la Sagrada Familia", destacaba. Un mensaje que ha sido además muy comentado en redes.

Reencuentros que sólo se pueden producir en RTVE. Esta tarde, en directo, desde la Sagrada Familia. pic.twitter.com/sj15lVOwrh — José Pablo López (@Josepablo_ls) June 10, 2026

Y es que "X" se ha llenado de aplausos a TVE por contar con dos grandes profesionales como Pepa Bueno y Gemma Nierga para ofrecer en directo el evento más importante de la visita del Papa a nuestro país.

"La cobertura de @rtve de la visita del Papa a España está siendo fantástica. Enhorabuena @PepaBueno por tu profesionalidad", destacaba una espectadora. "Espectacular la retransmisión de @rtve con @PepaBueno y @GemmaNierga #PeriodismoPuro", escribía otra.

Gemma Nierga y Pepa Bueno, como se nota la profesionalidad de esa generación. No están en modo fan como otros, están haciendo periodismo. Contexto, explicación, orden, curiosidad y no frases hechas todo el rato. — Borja Terán (@borjateran) June 10, 2026

La cobertura de @rtve de la visita del Papa a España está siendo fantástica. Enhorabuena @PepaBueno por tu profesionalidad. — M. Luz Martínez Barañano (@Flor929036) June 10, 2026

@PepaBueno @GemmaNierga la historia de la #SagradaFamília y el centenario de la muerte del genial arquitecto #AntoniGaudí , es todo lo que está bien en la visita de #VisitaPapaRTVE 🕊️🕍🇻🇦 pic.twitter.com/u5GbPVFXUP — Beba Astorga (💛💜❤) 🌈🫶🏠🇻🇪 (@Vevichi) June 10, 2026

Donde dije digo, digo Diego.



Magnifica la retransmisión de @rtve hasta ahora, los invitados, Gemma, Pepa, Begoña, todos. Enhorabuena.

I enhorabona a Barcelona també per la resposta. Quin orgull!

Hay esperanza.

Hi ha esperança

✝️💫🧎🏻‍♀️#VisitaPapaRTVE — Obsy (@unaobservadora) June 10, 2026

Ma-ra-vi-llo-sas las dos. Qué gusto. — Hugo Bonet (@HugoBonet) June 10, 2026

Muy contenta de verlas juntas!! — María Borràs (@mborrasb1) June 10, 2026

Dos profesionales como la copa de un pino !! Una alegría verlas juntas — yuribarri (@zurinoalur) June 10, 2026

Vaya dos profesionales 😍😍 — Antonio Partisano Palestina 🇵🇸 (@Lepartisan3) June 10, 2026

Dos grandes periodistas 🤗🙌👏 — Emilce Espinola Caza (@emicaza) June 10, 2026

😍😍 Qué acierto — José García (@misterjgarcia) June 10, 2026