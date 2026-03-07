Crítica a 'El asesino de TikTok', el true crime de Netflix de un desconocido caso real que presenta un fallo principal

Netflix sigue funcionando como una de las plataformas que mejor ha entendido el auge de los true crime. No hay otro servicio de streaming que ofrezca la cantidad de este tipo de documentales que encontramos en Netflix. Tanto extranjeros como centrados en nuestro país (ahí están 'Las cintas de Rosa Peral' o 'El rey del cachopo' para atestiguarlo). Este fin de semana ha llegado una nueva muestra, con 'El asesino de TikTok', un caso poco conocido en nuestro país, pero no por ello deja de ser brutal y trágico.

La historia de esta serie documental nos lleva a 2024, cuando comenzó a investigarse la desaparición de Ester Estepa en Gandía, desaparecida el 23 de agosto de 2023. Una de las primeras frases que escuchamos en el documental es que más del 80% de desapariciones son voluntarias. No así la de Ester, o en ello insistía su familia, totalmente convencidos desde el primer momento en que la última persona que la vio con vida, José Jurado Montilla, escondía algo relacionado con el caso.

Vertebrado en diferentes testimonios, sobre todo centrados en la familia de Ester, 'El asesino de TikTok' se extiende a lo largo de dos capítulos bastante desiguales. Porque, por un lado, parece que no hay tanta información como para dividirlo en dos episodios, y habría funcionado mucho mejor en uno continuado. De hecho, el primero dura escasos cuarenta minutos, y el segundo no llega a la hora. Y, por otro lado, las revelaciones no están compensadas. Porque mezcla los dos presuntos asesinatos más recientes de Montilla, y no acaba de profundizar bien en ninguno.

Porque no solo está la desaparición y posterior descubrimiento del cadáver de Ester, sino el del joven David H., un estudiante de 21 años que desaparece cuando iba a una finca familiar en el Parque Natural Los Montes de Málaga. Antes de desaparecer, le dijo a su padre y a varios amigos por WhatsApp que se había cruzado con "un señor mayor y con mala pinta" armado. Su cadáver apareció a la mañana siguiente en la zona de Los Ciegos, con dos disparos, uno por la espalda y otro a bocajarro cuando ya estaba en el suelo.

Precisamente este asesinato es el que lleva a la policía hasta Montilla, gracias a un rastro de ADN en la mochila del joven. 'El asesino de TikTok' nos presenta en todo momento al presunto autor de los hechos como un hombre extraño y poco fiable, y vemos todos sus vídeos de TikTok, donde iba contando sus continuos viajes por España. Y, lo más sorprendente de todo, relatando la desaparición de Ester, como si estuviera preocupado de encontrarla. Pero como fue la última persona que la vio con vida, eso hizo sospechar a todos desde el primer momento.

Y es que hoy en día la huella digital es compleja y peligrosa. Gracias a ello, la familia descubre que este señor extraño y tiktokero había sido detenido en 1987. Pero no solo detenido, sino condenado por tres crímenes en zonas de campo (cuatro muertes en total): los asesinatos de dos turistas que acampaban en El Chorro; el de Antonio Paniagua, exchofer de Juanito Valderrama, hallado semicarbonizado en marzo de 1987 cerca de Campanillas, y el de otro hombre encontrado con impactos de escopeta en un cortijo de Almogía. Y, a raíz de eso, pasó 28 años en la cárcel de un total de 120 años. Aunque fue puesto en libertad en 2013 tras la aplicación de la doctrina Parot.

Así es 'Dinamita Montilla', el asesino tiktoker.

"Yo había matado una persona. Fue algo accidental. Pero me metieron 3 muertes que yo no había cometido", dice en uno de sus videos de TikTok, defendiéndose de las acusaciones. Apodado 'Dinamita Montilla' en sus redes sociales, seguimos sus pasos y sus contradicciones, además de descubrir que el móvil de Ester no solo está en su poder, sino que se comunica con los padres de esta desde el propio teléfono. Esta es una de las pistas (su manera de escribir, totalmente diferente a la de Ester) que lleva a su detención provisional.

Pero el documental acaba de forma brusca, y nos deja con ganas de saber más tanto sobre él como sobre Ester, o sobre sus otros asesinatos. 'El asesino de TikTok' raya la superficialidad, se queda muy en las primeras capas, y no acaba de profundizar. También descubrimos al final que, al ser un caso todavía en proceso, ni la policía ni el propio Montilla han accedido a participar del documental. Quizá falte más presencia de otros activos que no sean miembros familiares para hacer la historia más interesante. Así que al final todo queda un poco anecdótico y no acaba de tener el impacto que otros true crime similares.

La estructura también se resiente un poco y no parece estar muy clara. Tras la revelación del final del primer episodio (que el TikToker era un asesino condenado), habría estado bien centrar el segundo episodio solo en el pasado de 'Dinamita Montilla', y si eso hacer un tercero con el caso actual después del descubrimiento. Quizá esa estructura le habría dado más ritmo y cohesión al documental. ¿Es entretenido? Sí. ¿Podría haber estado mejor? Sin duda alguna.

Así es 'El asesino de TikTok'

En 2023, Esther Estepa, una mujer de 42 años, desaparece en Gandía tras un viaje en el que coincide con un creador de contenido en redes sociales. Ante la falta de respuestas, su familia y su entorno inician su propia búsqueda, reconstruyendo los últimos pasos de Esther a partir de mensajes, vídeos y otros rastros digitales que permanecen disponibles incluso después de su desaparición. La historia se articula a través de esa huella digital, convertida en una de las pocas fuentes que dan claridad sobre lo que ocurrió.