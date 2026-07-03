Qué invitada internacional visita hoy 'La Revuelta' en su programa especial este viernes 3 de julio en RTVE

Tras desaparecer de la programación este jueves con motivo del partido del Mundial de fútbol entre España y Austria, 'La Revuelta' regresa por cuarta vez a la noche de los viernes de La 1. Después de recibir a Blanca Portillo en su última emisión ofrecida el pasado miércoles, David Broncano y su equipo despedirán la semana este viernes a las 21:45 horas.

Por otra parte, Broncano ha anunciado que 'La Revuelta' continuará la semana que viene en la parrilla de La 1 a diferencia de 'El Hormiguero' o 'El intermedio', que ya han cerrado el curso. Es decir, el programa seguirá una semana más en la programación como también sucederá con 'Horizonte' en Cuatro, aunque con nuevos presentadores tras la despedida de Iker Jiménez y Carmen Porter.

"El Hormiguero acaba hoy, nosotros hasta la semana que viene porque nosotros somos prácticamente funcionarios del Estado y hay que venir a fichar hasta el último día, hasta que cierre el ministerio", ironizaba David Broncano. Con ello, TVE apuesta por alargar 'La Revuelta' en plena época estival después de que en este último mes el programa que presenta David Broncano haya variado sus horarios y haya faltado varias veces a su emisión con motivo del Mundial. Una estrategia con la que además La 1 busca seguir dinamizando su programación nocturna durante la emisión del evento futbolístico.

Carminho, la invitada de David Broncano de este viernes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visitan hoy viernes, 3 de julio 'La Revuelta' como invitados? El programa especial de David Broncano tendrá que enfrentarse a duros rivales en el prime time del viernes como 'Tu cara me suena 13', que celebrará su primera semifinal en Antena 3 y 'De viernes'. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a la artista portuguesa Carminho.

Este viernes: Planazo Mundial en @La1_tve.



🥁 A las 21:40h, @LaRevuelta_TVE.



⚽️ Y después, Argentina VS Cabo Verde del Mundial 2026.



❓ ¿Te Viernes? pic.twitter.com/BzZWEX8moq — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 3, 2026

La cantante acudirá al espacio del humorista este viernes tras la publicación de su séptimo álbum de estudio 'Eu Vou Morrer de Amor Ou Resistir', un álbum que explora la dualidad a la que se enfrenta una mujer entre el dolor por amor y la resistencia para superarlo. La interprete desvelará además algún que otro detalle sobre su próxima gran cita con el público.

Y es que, la invitada de 'La Revuelta' de este viernes se encuentra en mitad de una extensa gira que pasará por el Festival Revolution '65 en Madrid, donde actuará el próximo 25 de julio sobre el escenario principal de Sala Principal.

Así queda el prime time de La 1 de TVE este viernes, 3 de julio: