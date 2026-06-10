RTVE cancela hoy, miércoles 10 de junio las emisiones de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en la tarde de La 1

La histórica visita del Papa León XIV a nuestro país está generando un sinfín de cambios en la programación de RTVE, que desde el pasado sábado se está volcando con ofrecer en directo todos los actos protagonizados por el Pontífice. Y dos de los productos que más están viendo alterada su emisión en La 1 están siendo las series diarias: 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

Después de que el pasado lunes, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' desaparecieran de la parrilla por la emisión de un especial informativo con la cobertura de la misa que ofreció el Papa en La Almudena y su encuentro con la Comunidad Diocesana en el Bernabéu; este miércoles las dos series volverán a sufrir un parón en su emisión.

Así, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' volverán a posponer sus nuevos capítulos al jueves y dejarán su hueco este 10 de junio a una programación especial con motivo de la visita de León XIV a la Basílica de la Sagrada Familia y la consagración de la Torre de Jesús con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí.

Y es que precisamente este acto es el evento principal y troncal de la visita del Papa a España. Por ello, La 1 se volcará durante toda la tarde con un especial informativo que conducirán Pepa Bueno y Gemma Nierga a partir de las 18:00 horas para seguir en directo todo este acto con la misa y la bendición de la Torre que provocará que la Sagrada Familia se convierta en la iglesia más alta de toda Europa.

Debido a este evento especial, que concluirá con un espectáculo lumínico, La 1 alargará este miércoles la duración de 'Directo al grano' en torno a 15 minutos y cancelará como ya hiciera este martes la emisión del 'Telediario 2'. Además, 'La revuelta' de David Broncano volverá a sufrir un retraso en su horario pues no dará comienzo hasta las 22:00 horas como mínimo.

Así queda la programación de tarde de La 1 este miércoles 10 de junio:

15:55 horas - 'Directo al grano'

18:00 horas - Visita del Papa - Especial Misa y Consagración de la Sagrada Familia

22:00 horas - 'La revuelta'

23:00 horas - 'Operación África'

¿Qué pasará en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje'?

Matilde en el capítulo 433 de 'valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis estalla ante Mercedes por su afrenta a los Gálvez de Aguirre tras acoger a Victoria en la Casa Pequeña a pesar de que le había desterrado de sus dominios.

Precisamente, Victoria no duda en volverse a creer ama y señora de la Casa Pequeña tras su vuelta después de que José Luis le expulsara de sus tierras. Asimismo, no duda en preguntarle a Benigna por sus intenciones al saber que pretende quedarse a vivir allí junto a Matilde.

Bárbara aconseja a Luisa investigar a Rosalía para saber si toma algún tipo de pastilla y colarse en su habitación para ver si las tiene y saber si de verdad tiene algún tipo de enfermedad pulmonar.

Alejo anima a Bárbara a hablar claro con Manuela y presencia la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se vea sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela.

Avance del próximo capítulo de 'La Promesa'

Avance de 'La Promesa' del capítulo 852

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 852 que La 1 de RTVE ofrecerá este jueves 11 de junio, Cristóbal toma una drástica decisión: suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves por haberle robado la carta. Julieta muestra signos de despertar. Es Petra quien se percata y avisa al doctor. Manuel, por su parte, sufre al ver a Ciro al lado de Julieta.

Curro y Angela cuentan sus aventuras en Madrid: él informa a los hombres y ella a las mujeres de La Promesa. Les explica que las mujeres de la corte ayudaron a Curro a obtener su título cuando se enteraron de su historia de amor. María Fernández siente dolores y cree que está de parto, pero todo queda en un susto que le sirve para darse cuenta de su pronto maternidad.

Lope explica a la familia que ha regresado para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos. Vera, por su parte, se escabulle para no hablar con él. Pía y Ricardo recuperan sus amistad poco a poco. Adriano baja a ver a Lope a la zona de servicio y cree distinguir su silueta. Manuel le confiesa a Julieta, dormida, que cada vez soporta menos ver a Ciro a su lado.