Si te gustó 'Homeland', apunta la nueva miniserie política de 6 episodios en Netflix con Robert de Niro

Robert De Niro es una de esas leyendas de Hollywood que, pese a haber cumplido ya los 81 años, se sigue resistiendo a la jubilación y al paso del tiempo. En su carrera encontramos verdaderas obras maestras ('El Padrino' o 'Toro Salvaje', solo por nombrar un par). Pero es verdad que, en los últimos años, su filmografía experimentó un declive importante. Eso sí, con honrosas excepciones como 'El Irlandés' o 'El lado bueno de las cosas'. Aunque, si había algo que nunca había probado, era el terreno televisivo. Y Netflix le ha dado la oportunidad de lucirse con su nueva y ambiciosa serie, 'Día Cero', que llega este jueves 20 de febrero a la plataforma de streaming.

Seis episodios de conspiración política y thriller casi de espionaje, que estructuran la historia creada por Eric Newman, Noah Oppenheim y Michael Schmidt. Y dirigida por Lesli Linka Glatter. Sí, una de las creadoras de la olvidada 'Homeland', una de las series más revolucionarias de la década pasada. En este caso, hay toques no solo de la serie protagonizada por Claire Danes, sino también de la mítica '24', e incluso de otra serie de Kiefer Sutherland, 'Sucesor designado'. En 'Día Cero' nos encontramos con George Mullen, expresidente de Estados Unidos al que da vida Robert De Niro, y cómo tiene que lidiar con uno de los peores ataques terroristas de la historia del país.

Puesto al frente de un comité de investigación por la mismísima presidenta, interpretada por Angela Bassett, tiene que lidiar con su propia demencia para encontrar a los culpables. ¿El resultado? Un adrenalítico thriller político, que se toma su tiempo en plantear la trama, y que cuenta con varios giros (algunos un tanto chapuceros, pero que funcionan) para mantener la tensión y el ritmo narrativo. 'Día Cero' es una serie ambiciosa. De hecho, en los 90 se habría convertido en una película con una muy buena taquilla. Pero estamos en otros tiempos, y el streaming manda. ¿Funciona como serie? Perfectamente. Así además tiene tiempo para respirar ciertas tramas que, de ser una película, se habrían quedado colgadas.

Robert De Niro, dispuesto a salvar el día una vez más.

La dirección no aporta nada nuevo. Todo tiene un regusto noventero que, aunque nos gusta, no añade nada original al género. Tampoco le hace falta. Porque aquí hemos venido al show de Robert De Niro. 'Día Cero' es su vehículo de lucimiento, y el mítico actor coge el volante y no lo suelta en toda la historia (aunque solo hemos podido ver los tres primeros episodios). Roba cada escena en la que participa (y está en la gran mayoría). Su presencia en pantalla no ha perdido un ápice de magnetismo con los años, y él es la serie. Su propio descenso a los infiernos, resistiéndose a cada paso que da, es lo que da fuerza a la ficción, y está en un estado de forma increíble. Solo hay que ver una escena de cierto interrogatorio para ver que sigue dando lecciones de interpretación tantos años después.

Si hay un secundario que le aguanta el ritmo, ese es Dan Stevens. Le conocimos en 'Downton Abbey' y, desde entonces, se ha convertido en un valor seguro para cada proyecto en el que está. Aquí da vida a un conspiranoico con su propio canal de YouTube que, lo único que hace, es agitar el avispero. No deja ni un segundo de respiro al expresidente, poniéndole continuamente contra las cuerdas, y dejando claro que es un mentiroso del que no hay que fiarse. Stevens es camaleónico y tiene una capacidad brutal de adaptarse a cualquier papel que se le pida. En 'Día Cero' vuelve a demostrarlo, y su personaje se vuelve fundamental con el paso de los episodios.

Robert De Niro es el centro de las miradas en 'Día Cero'.

Otro secundario que está a la altura de De Niro es Lizzy Caplan, que interpreta a la hija de George Mullen. Su arrogancia y seguridad marcan por completo al personaje, y enfrentarse en pantalla a un titán como le veterano actor es difícil. Ella sale airosa, y además con nota. Al igual que un Jesse Pleemons que vuelve a demostrar lo mucho que apoya a cualquier intérprete con el que trabaja.

Obviamente, en el aspecto visual, ‘Día Cero’ está muy por encima de otras series similares. No sabemos el presupuesto oficial pero cada dólar se muestra en pantalla. Porque grabar en Manhattan no debe ser fácil, y mucho menos, con los medios que se muestran en la serie de Netflix. La historia va enrevesándose cada vez más y todo va cobrando un sentido diferente, y unas dimensiones cada vez mayores. Siempre apoyadas en una maravillosa banda sonora y, por supuesto, en las interpretaciones. Esta ficción de Netflix se va a convertir en una de las favoritas de la plataforma... y con razón.

Así es 'Día Cero'

Tras un ciberataque devastador, encomiendan a un expresidente de los Estados Unidos la misión de descubrir a los autores y sacar la verdad a la luz antes de que ataquen de nuevo, pero, entonces, surge la duda: ¿la mayor de las amenazas proviene de una potencia extranjera o de un enemigo interno?