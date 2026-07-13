Dimisión por sorpresa de uno de los principales directivos de Mediaset ante la mayor crisis de audiencia de Telecinco

Mediaset atraviesa la que es, sin lugar a dudas, la mayor crisis de audiencia de la historia de Telecinco. Y en medio de este momento convulso, Unai Iparragirre, quien era hasta ahora el Director de Antena de Mediaset, ha decidido dejar su cargo tras apenas ocho meses en él.

Así, según ha avanzado El Confidencial, el directivo, que se incorporó a Mediaset el pasado mes de diciembre para sustituir a Javier López Cuenllas, ha tomado la determinación de abandonar el puesto "de forma voluntaria" ocho meses después de arrancar su etapa en el grupo italiano.

Cabe recordar que Unai Iparragirre llegó a Mediaset tras haber sido el director general de EITB, la cadena vasca. Con su fichaje, la compañía trataba de sumar a sus filas a un experto en televisión para hacerse cargo de la estrategia de programación y antena de Telecinco, Cuatro y los canales de TDT en plena crisis de audiencia de la cadena principal.

Sin embargo, pese a la incorporación de Iparragirre, Mediaset no ha podido remontar el rendimiento de Telecinco, que suma cada mes un mínimo histórico tras haber cerrado junio con un flojísimo 8,3%, siendo superando con creces tanto por La 1 de TVE como por Antena 3. Eso sí, a cambio, el grupo ha conseguido que Cuatro se afiance como tercera cadena privada más vista por delante de La Sexta con un 6,4% en junio frente al 5,5% de la emisora de Atresmedia.

Coincidiendo con la salida de Unai Iparragirre, Telecinco ha afrontado este último mes una profunda remodelación de su programación de tarde con los estrenos de 'Amor...¡o lo que surja!', 'El verano se mueve' y 'De lunes a viernes'. Los dos primeros formatos no solo no han remontado los datos de audiencia sino que han empeorado claramente a 'El tiempo justo' mientras que el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona no ha terminado de despuntar en su primera semana de emisión.

Ahora queda esperar a ver cómo se reconfigura el organigrama directivo de Mediaset: si la empresa audiovisual con sede en Fuencarral ficha a otro rostro de la industria para ocupar la plaza que deja Iparragirre o si, en cambio, opta por reducir costes y situar a alguien de la casa al frente de la dirección de Antena.