El alto comunicado conjunto de RTVE, Atresmedia, Mediaset y la FORTA tras las conspiraciones sobre la fiabilidad de las audiencias

Desde que RTVE empezó a crecer en audiencia y a liderar con fuerza franjas como la mañana gracias a 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' así como la tarde gracias a sus series y a programas como 'Malas Lenguas', 'Directo al grano' y 'Aquí la tierra', se dispararon las conspiraciones sobre que el Gobierno había "comprado Kantar Media", la empresa que mide las audiencias y que actualmente se llama Fifty5Blue.

Unos bulos que propagaron desde la ultraderecha y que llegó a colarse en algunos programas en directo con Ketty Garat soltándolo sin pudor en 'El programa de Ana Rosa'. Y recientemente, Juan Soto Ivars, colaborador habitual de 'Espejo Público' y 'Cuarto milenio' daba un paso más allá escribiendo un artículo en ABC asegurando que había muchas sospechas en el sector sobre que TVE estaba manipulando las audiencias.

Este viernes, todas las cadenas tanto RTVE como los grupos privados Atresmedia y Mediaset y las cadenas de la FORTA se unían junto a televisiones temáticas en abierto, televisiones temáticas de pago, plataformas de distribución, la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y Asociación de Agencias de Medios (AM) además de AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) y Fifty5Blue, la empresa que se encarga en España de la medición de audiencias desde hace casi 40 años para lanzar un comunicado conjunto dando la cara por el sistema actual de medición de audiencias.

En dicho texto, todos concluyen que el funcionamiento de las audiencias se basa en "metodologías reconocidas y avaladas por el mercado español, procesos de control continuos y los más altos estándares de calidad, transparencia y rigor técnico", y también dejan claro que confían totalmente en "el sistema de medición de audiencias en España y en los mecanismos de control". Algo que llega después de que en las últimas semanas se haya asegurado que algunos directivos de cadenas privadas desconfiaban del sistema y acusaban a RTVE de haber comprado a Fifty5Blue y de que incluso se haya asegurado que las cadenas de la FORTA se habían plantado y estaban al borde de abandonar el mismo.

Cabe decir que tanto RTVE como Atresmedia se han hecho eco del comunicado en sus redes sociales expresando la total confianza en el sistema. "Atresmedia reafirma su plena confianza en el sistema de medición de audiencias en España y en los mecanismos de control, supervisión y auditoría que garantizan su independencia, transparencia y fiabilidad", recalcan desde el grupo que controla Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries.

Comunicado oficial del Consejo de Control y Comité de Usuarios, AIMC y Fifty5Blue sobre la medición de audienciashttps://t.co/CWmHtY1rTr pic.twitter.com/7h1mgeDn6T — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 17, 2026

Atresmedia reafirma su plena confianza en el sistema de medición de audiencias en España y en los mecanismos de control, supervisión y auditoría que garantizan su independencia, transparencia y fiabilidad. pic.twitter.com/VrPcHdaBEf — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) July 17, 2026

Lee aquí el comunicado íntegro:

"Ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación en las que se cuestiona la fiabilidad de la medición de audiencias en España y se plantean dudas sobre la neutralidad de sus estimaciones, Fifty5Blue, compañía responsable de la medición de audiencias en España desde hace casi cuatro décadas, junto con el Consejo de Control, el Comité de Usuarios – órganos de control y supervisión técnica de la operación – con representación de todos los sectores de la industria, y la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) – auditor independiente de la operación de medición de audiencias en España –, quieren manifestar de manera conjunta su posición en defensa del sistema de medición y de los principios que lo sustentan.

La medición de audiencias en España constituye uno de los sistemas más avanzados y robustos a nivel internacional. Su funcionamiento se basa en metodologías reconocidas y avaladas por el mercado español, procesos de control continuos y los más altos estándares de calidad, transparencia y rigor técnico.

El sistema está sometido a una supervisión permanente por parte de los órganos de gobernanza que representan al conjunto del mercado, así como a una auditoría técnica e independiente realizada por la AIMC. Este modelo de gobernanza garantiza que la evolución metodológica, los controles de calidad y la validación de los datos respondan al interés general de la industria.

En palabras de Gustavo Núñez, presidente del Consejo de Control: "La medición de audiencias no depende de una sola compañía: es un sistema supervisado por el conjunto del mercado. El Consejo de Control representa a anunciantes, agencias y medios, y vela, junto con los mecanismos permanentes de control y auditoría, por la transparencia y el rigor de la medición. Por supuesto que es legítimo hacerse preguntas, pero también es importante conocer cómo funciona el sistema antes de poner en duda su fiabilidad".

En palabras de Miguel Ángel Fontán, director general de AIMC: "AIMC ejerce una función clave como auditor independiente del sistema de medición de audiencias de televisión en España, garantizando los máximos estándares de rigor y solvencia técnica. Su carácter neutral y su representación del conjunto de la industria aseguran una supervisión objetiva, independiente y ajena a intereses particulares. La transparencia, la exigencia técnica y la defensa del interés común del mercado constituyen los principios esenciales de su labor, reforzando la confianza de la industria en el sistema y en los datos que proporciona."

La medición de audiencias constituye una infraestructura esencial para el funcionamiento del mercado audiovisual español. La confianza de la industria en este sistema es el resultado de décadas de evolución, inversión, innovación tecnológica y mejora continua.

Las entidades firmantes reafirman su plena confianza en el sistema de medición de audiencias en España y en los mecanismos de control, supervisión y auditoría que garantizan su independencia, transparencia y fiabilidad. Asimismo, recuerdan la importancia de preservar el rigor técnico y el conocimiento de los procesos de medición como base para cualquier debate sobre un sistema que constituye un pilar fundamental del ecosistema audiovisual español", concluyen.

Como decimos, este comunicado lo firman el Consejo de Control y Comité de Usuarios, RTVE, Atresmedia, Mediaset España, FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos), televisiones temáticas en abierto, televisiones temáticas de pago, plataformas de distribución, Asociación Española de Anunciantes (AEA) y Asociación de Agencias de Medios (AM), AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) y Fifty5Blue.