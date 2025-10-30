El presidente de RTVE dice 'basta' ante el bulo difundido en 'El programa de AR' sobre las audiencias de La 1

En los últimos tiempos se están cuestionando desde algunos sectores mediáticos cercanos a la derecha y la ultraderecha las audiencias de TVE y su ascenso en determinados programas como los que presentan Silvia Intxaurrondo, Adela González y Javier Ruiz o Jesús Cintora. Este jueves, 'El programa de Ana Rosa' ha dado voz a una teoría conspiranoica sobre la compra de Kantar Media. Algo que ha llevado a que José Pablo López, el presidente de RTVE se haya pronunciado alto y claro.

Hay que recordar que hace unas semanas, Kantar Media, la empresa encargada de medir las audiencias, ya tuvo que salir al paso de este tipo de críticas y de teorías sobre la compra de las audiencias por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, este jueves, por primera vez se ha podido escuchar esta teoría de boca de una de las colaboradoras de 'El programa de Ana Rosa'. Así, Ketty Garat no ha tenido reparos en señalar que Pedro Sánchez tendría comprado las audiencias de la corporación que preside José Pablo López.

"Vayámonos a lo concreto. No fue Telemadrid, sino Televisión Española, la que alentó y propagó el bulo de la falsa bomba lapa con un presunto intento de magnicidio por parte de un guardia civil, el capitán Bonilla, en unas conversaciones manipuladas y mutiladas con su confidente José Luis Caramés. Fue TVE, amplificado por el Gobierno que se negó a rectificar cuando les pillan con el carrito del helado", defendía Ketty Garat después de que Pedro Sánchez cuestionara en su comparecencia en el Senado a Telemadrid por ser el brazo armado de Isabel Díaz Ayuso y el PP.

"Con lo cual, lecciones a Telemadrid... Hombre, si es usted el que está controlando la parrilla de TVE, cuando no las audiencias, básicamente para propagar bulos... Efectivamente, lecciones, ni una", terminaba apuntando la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' sin que nadie le reprendiera por sus palabras ni tan siquiera las cuestionara.

Tras el revuelo por estas palabras de Ketty Garat en el programa que conduce Ana Rosa Quintana, José Pablo López ha alzado la voz contra este tipo de ataques. "Llevo veinte años trabajando en el sector audiovisual y jamás había visto este nivel de presión pública sobre Kantar Media, la multinacional que mide la audiencia en España. Me preocupa que se esté naturalizando esta actuación y las consecuencias que pueda tener", empieza destacando en su cuenta de "X".

"Es llamativo que se cuestionen las audiencias de TVE ahora que recupera una posición principal en el mapa audiovisual. Es grave que se difundan estas teorías y que nadie las rebata cuando se plantean. Si alguien tiene una prueba de esta manipulación debe irse a un juzgado", prosigue denunciando el presidente de RTVE. "Basta de ataques coordinados a la televisión pública", termina diciendo.