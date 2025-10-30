'El Programa de Ana Rosa' da voz a la teoría de que las audiencias de La 1 de TVE están controladas por el Gobierno

El aumento de las audiencias de La 1 de TVE ha levantado ciertas suspicacias entre las terminales mediáticas afines a la derecha o la ultraderecha. Con una conspiranoica y grave teoría que se ha sustanciado este jueves en 'El programa de Ana Rosa', donde por primera vez se ha verbalizado en directo.

Esa tesis consiste en que el Gobierno habría comprado Kantar Media, la empresa encargada de medir y auditar las audiencias, para que incremente los resultados de TVE en formatos como 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz o 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora en detrimento de cadenas privadas como Telecinco o Antena 3.

Tras ponerse en solfa esta cuestión, Kantar Media tuvo que responder negando cualquier tipo de posible manipulación de sus datos o compra de los mismos. Fuentes de la compañía declararon también a VerTele que no se ha producido ningún cambio en el panel y que el sistema de audimetría se realiza de la misma forma que siempre, con la muestra habitual.

Pues bien, a pesar de las explicaciones de fuentes oficiales, las sospechas continúan entre ciertos medios (apéndices del PP y VOX). Y ahora, esas elucubraciones se han verbalizado en 'El programa de Ana Rosa' a propósito de la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado. El presidente ha cargado contra la prensa que forma parte de la máquina del fango y ha puesto como ejemplo a la Telemadrid de Ayuso. Esto ha sido la percha para colocar en la diana a RTVE desde el magacín matinal de Mediaset.

"Hay medios de comunicación públicos que hacen su trabajo correctamente, de respetar la pluralidad, de informarse y contrastar la información, y otros, en cambio, que forman parte, como es el caso de Telemadrid, de la máquina del fango que ha puesto en marcha el Partido Popular", ha sentenciado Sánchez en la cámara alta.

"Es que... es que... claro...", ha reaccionado Ana Rosa Quintana en su programa. Sin decir nada, estaba diciendo mucho. "Usted no es quién para darnos carnés de periodistas, llevamos mucho tiempo en esto (...) Me parece un fuego peligrosísimo y creo que hay un momento en el que tenemos que decir basta", ha comentado Antonio Montero, colaborador habitual de 'El programa de Ana Rosa'.

Acto seguido, Ketty Garat, periodista de The Objective y faro periodístico para Ana Rosa Quintana, se ha abalanzado contra RTVE de forma directa. "Vayámonos a lo concreto. No fue Telemadrid, sino Televisión Española, la que alentó y propagó el bulo de la falsa bomba lapa con un presunto intento de magnicidio por parte de un guardia civil, el capitán Bonilla, en unas conversaciones manipuladas y mutiladas con su confidente José Luis Caramés. Fue TVE, amplificado por el Gobierno que se negó a rectificar cuando les pillan con el carrito del helado", ha expuesto.

"Con lo cual, lecciones a Telemadrid... Hombre, si es usted el que está controlando la parrilla de TVE, cuando no las audiencias, básicamente para propagar bulos... Efectivamente, lecciones, ni una", ha afirmado Garat, verbalizando, por primera vez, esa burda teoría de la manipulación de las audiencias en favor de RTVE.

"Él y todo el Gobierno se están dedicando a señalar a periodistas molestos que están levantando información. Es una campaña de acoso", han apuntando otros colaboradores de 'El programa de AR', donde a menudo cuesta encontrar pluralidad en la mesa política.