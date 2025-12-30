'Stranger Things' lanza el épico tráiler final de su último capítulo en Netflix: fecha de estreno y avance

A escasos dos días del estreno del episodio final de 'Stranger things', Netflix ha lanzado el tráiler de este capítulo con el que cierra las tramas de la serie creada por los hermanos Duffer tras cinco temporadas y casi diez años después de su estreno.

Hay que recordar que la quinta temporada ha llegado a Netflix en tres partes. La plataforma de streaming lanzó el 27 de noviembre los cuatro primeros episodios, posteriormente el pasado 25 de diciembre estrenó los otros tres y el capítulo final llega con el año nuevo.

Netflix estrenará este octavo y último capítulo de la quinta temporada de 'Stranger things' a las 2.00 AM del 1 de enero hora española. Así, los fans podrán celebrar la llegada del 2026 viendo las dos horas de episodio que durará este capítulo final que también se podrá ver en los cines en EEUU.

La pandilla de jóvenes formada por Will Byers (Noah Schnapp), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max Mayfield (Sadie Sink) y Once (Millie Bobby Brown) junto a Joyce Vyers (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Steve Harrington (Joe Keery), Robin Buckley (Maya Hawke), Erica Sinclair (Priah Ferguson) y Murray (Brett Gelman) se adentrarán una última vez en la dimensión alternativa del mundo de Del Revés, sobre la cual han ido descubriendo datos nuevos y reveladores en los capítulos de la quinta temporada para acabar definitivamente con Vecna (Jamie Campbell Bower) y salvar a Hollie Wheeler (Nell Fisher).

Este tráiler del capítulo final de 'Stranger things' está marcado por el discurso de Hopper destacando como la vida ha sido muy injusta con Once y cómo tienen que luchar una última vez para enfrentarse a los Demogorgon y todos los males que representa Vecna. "Quiero que luches una última vez. La vida ha sido muy injusta. Te quitaron el derecho a una infancia. Te han agredido, manipulado, personas horribles. Pero nunca te has dejado doblegar. Lucha por los días que habrá al otro lado, por un mundo más allá de Hawkins. Ya casi está enana", le dice".

Sinopsis de la temporada final de 'Stranger things'

Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes.

Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.