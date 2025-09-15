'First Dates' sufre una inesperada pérdida en su equipo y ficha a una ex de 'Supervivientes' como sustituta

'First Dates' sufre una importante pérdida en su equipo, tras confirmarse la inesperada salida de Laura Boado. Para suplir su baja el restaurante recibe a una nueva camarera: Lidia Santos, modelo internacional que se hizo conocida por haber sido concursante de 'Supervivientes 2019', ya está inmersa en las grabaciones de nuevas entregas junto a Carlos Sobera, Matías Roure y las gemelas Cristina Zapata y Marisa Zapata.

La malagueña Lidia Santos, que se coronó con el título de Miss Málaga 2011 y ha protagonizado numerosas campañas de moda y publicidad junto a relevantes profesionales como Elsa Pataky, se ha mostrado ilusionada con su salto profesional al incorporarse al dating show de Cuatro. "Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como 'First Dates' es muy especial", ha afirmado la modelo tras oficializarse su fichaje por Mediaset.

Lidia Santos, nueva camarera en 'First Dates'. | Mediaset

Lidia Santos tendrá ahora el cometido de acompañar a los solteros a la mesa en la que puede que encuentren el amor, atenderles durante su velada, intentar calmar los nervios de los que se acerquen a su cita con cierta inquietud y ser partícipe de sus primeras impresiones.

Además, la modelo se muestra confiada en que "esta etapa me permita crecer como profesional y como persona, aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa de televisión con tanta historia como este. Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí".

La marcha de Laura Boado y su relevo por Lidia Santos se produce justo precisamente cuando el programa ha regresado a su franja habitual en Cuatro tras abandonar la parrilla de Telecinco, después de haber sido testado su rendimiento en la cadena principal de Mediaset durante los meses de verano para remontar sus audiencias, tras haber tropezado con 'El verano de las tentaciones' en el access prime time.