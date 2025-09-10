Mediaset retira 'First Dates' de Telecinco definitivamente y redobla la apuesta por 'Supervivientes All Stars'

Mediaset por fin ha anunciado qué va a pasar con el futuro de 'First Dates'. Hasta ahora, el grupo de comunicación guardaba silencio cuando se le interpelaba sobre si su cadena principal, Telecinco, se iba a apropiar del dating show definitivamente o si sería devuelto a Cuatro, su lugar primigenio.

Pues bien, finalmente el programa de citas conducido por Carlos Sobera regresará al canal secundario con su octava temporada a partir de este mismo jueves, 11 de septiembre, a las 21:45 horas. Eso significa que la última emisión de 'First Dates' en Telecinco será la de este miércoles 10, como telonero del estreno de la serie 'La Agencia'.

¡Llega la NUEVA TEMPORADA de #FirstDates con muchas sorpresas y emociones! En el restaurante del amor todo puede pasar 💕



🔴 A partir del próximo jueves a las 21h45 en Cuatro 💥 😜 pic.twitter.com/DsfQQ5PLfU — Cuatro (@cuatro) September 9, 2025

Es la decisión más inteligente teniendo en cuenta la brutal sangría de audiencia que ha experimentado Cuatro en esa franja del access prime time sin su producto emblema. La ausencia del dating ha sido paliada con reposiciones de 'Viajeros Cuatro' que han caído a insostenibles datos del 2% y 3% de cuota de pantalla frente a 'El Intermedio' en La Sexta.

Además, tampoco tenía sentido que 'First Dates' retrasara la emisión de 'Supervivientes All Stars' a las 23:00 horas, como así sucedió en la gala de este martes, cuando el reality aventurero es el formato más competitivo de Telecinco y con mayores posibilidades de funcionar.

Con la vuelta de 'FD' a la programación de Cuatro desde este jueves, en Telecinco se queda libre un hueco que va a ser rellenado precisamente por 'SV'. Mediaset también ha explicado que Laura Madrueño se pondrá al frente de 'Supervivientes All Stars. Última hora' los lunes y los miércoles en access prime time (de 22:00 a 23:00 horas), abordando las situaciones más destacadas de la supervivencia.

Por tanto, así quedarán las noches de Telecinco a partir de la próxima semana: