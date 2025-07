Una presentadora de 'Antena 3 Noticias' estalla en estos términos contra Vox: "Quieren deportarme"

Las incendiarias palabras de la portavoz de Vox Rocío de Meer sobre el plan de su formación para expulsar a más de 8 millones de inmigrantes de España continúa generando reacciones. Si bien Risto Mejide se negó a continuar su conexión en directo con la diputada en 'Todo es mentira', ahora ha sido Noor Ben Yessef, la presentadora de la edición matinal de 'Antena 3 Noticias', quién ha tomado sus redes sociales para condenar el peligroso discurso de la ultraderecha.

Lejos de pronunciarse contra la formación de Santiago Abascal desde el plató de 'Antena 3 Noticias' junto a Adolfo Izquierdo, la periodista sevillana de origen marroquí que permanece ligada a los informativos de la cadena desde 2019 ha condenado en sus redes la propuesta sobre política migratoria del partido de ultraderecha. "Estos millones de personas que no se han adaptado a nuestras costumbres tendrán que volver a sus países. Un proceso de reemigración, tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo", aseguró la portavoz de Vox.

Noor Ben Yessef, de 'Antena 3 Noticias', se revuelve contra Vox con un contundente mensaje

"Tenemos que tener en cuenta la segunda generación, ocho millones de personas son personas que han venido de diferentes orígenes", añadió Rocío de Meer sobre la necesidad de expulsar a varias generaciones de inmigrantes, alcanzando los 8 millones en nuestro país. Unas palabras que Noor Ben Yessef ha condenado en sus historias en Instagram. "Un día te despiertas escuchando que quieren deportar a mi padre y a mí también, por ser hija de inmigrante, aunque haya nacido y me haya criado en España", ha comenzado explicando la presentadora.

Noor Ben Yessef en sus historias de Instagram

Y es que, la sustituta de Manu Sánchez en la edición matinal de 'Antena 3 Noticias' ha expresado su más firme condena al racismo de Vox. "Estoy desconectando por salud mental, pero es que cuando te afecta directamente no puedes desconectar. El partido de ultraderecha en España dijo que quería deportar a 8 millones de inmigrantes, luego su líder corrigió y dijo que no sabían la cifra exacta", sentencia la periodista a través de vídeos en Instagram.

"Todos los que hayan venido a delinquir quieren expulsarlos, a mí me parece bien que el que delinca, fuera, pero también el español, porque a mí me han robado españoles también. Pero estos no se pueden ir del país porque son españoles, pero tendrían que tener también mano dura con ello. En Emiratos Árabes Unidos no hay robos porque aplican la ley 'Sharia', pero para el tema robo, si tú robas, te cortan la mano. Así que nadie roba", asegura Noor Beenn Yessef.

"Cuando un español me dice una guarrería por la calle sí que me lo puede decir ¿no?"

Pero la presentadora de Atresmedia no se queda ahí en su extenso repaso en forma de vídeo. "No es que me parezca bien, pero quizás no solo a los extranjeros, sino que a todos habría que imponer leyes más duras para que nadie delinca, nadie. También ha dicho que hay que expulsar a todos los que tengan una religión extraña. España es un país aconfesional, no sé lo que es una región extraña. Como más del 50 % práctica la religión católica, supongo que se refiere a los que no son católicos", subraya la comunicadora.

"También ha dicho que hay que expulsar a todos los que menosprecien a las mujeres y maltraten a mujeres, me parece genial. Los españoles también, claro, pero es que los españoles no podemos expulsarlos del país. Ellos pueden maltratar y menospreciar a las mujeres. A mí cuando un español me dice una guarrería por una calle sí que me lo puede decir, ¿no? No me lo puede decir nadie, pero a ese no se le puede expulsar el país", continúa explicando a sus más de 187.000 seguidores en la plataforma.

"Quieren echar también a todos los que vengan a vivir del esfuerzo de los demás. ¿Podemos ver la lista de personas que reciben ayudas? De las personas españolas que viven del cuento, pero no interesa sacarlas", apunta finalmente Noor Ben Yessef, que aprovecha para finalizar su contundente pronunciamiento con una reflexión. "Quieren echar a todos los menas, porque los menores tienen que estar con sus padres, pero entonces a una familia española que no tiene solvencia económica y vienen las autoridades a quitarles a sus hijos… Son cosas que no entiendo, en la rueda de prensa dijeron que estas personas inmigrantes no se adaptan a la cultura española", termina sentenciando.