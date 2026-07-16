Dos protagonistas de 'Valle Salvaje' anuncian un giro de 180 grados que lo cambiará todo en la serie de TVE este verano

Si hace unos días era TVE la que publicaba un avance de lo que está por venir en 'Valle Salvaje' y lo que pasará a lo largo del verano, ahora han sido dos de sus protagonistas, Sabela Arán (Victoria) y Miren Arrieta (Mercedes) las que han revelado algunos detalles de las tramas que veremos en las próximas semanas.

Ambas actrices han visitado el programa 'Teleplanistas' de RTVE Play en el que le han confesado a Javier de Hoyos y Marta Verona algunos secretos del rodaje de la serie y de cómo pese a dar vida a dos grandes enemigas en la ficción de Bambú Producciones en la vida real es todo lo contrario.

"Nuestros personajes van hacia lugares en los que nunca se vieron, hacia situaciones absolutamente nuevas tanto para Mercedes como para Victoria. Está siendo un proceso muy divertido, estamos tocando palos que no habíamos tocado antes, y la verdad es que estamos a gusto", asegura Sabela Arán.

"No podemos contar mucho. Mira que en las diarias siempre pasan muchas cosas, son series con muchos cambios. Pero no exageramos, nos espera un verano con muchos cambios. La serie va a dar un vuelco de 180 grados. Va a pasar un acontecimiento que va a cambiar absolutamente el rumbo de nuestros personajes. Pero es algo muy fuerte", añadía Miren Arrieta.

Tras ello, Sabela Arán no duda en hacer balance de lo mucho que han cambiado desde los inicios de la serie. "Estamos todos muy cambiados. Es complicadísimo mantener el interés de los espectadores y la intriga de tantas tramas durante tanto tiempo, ahora estamos grabando el capítulo 560 y tantos", añadía vanagloriándose.

Posteriormente, ambas actrices revelaban que en la vida real comparten piso. "En cuanto a convivencia estamos ahí las dos. La verdad es que nos entendemos super bien. Las dos somos muy ordenadas, muy limpias. No compartimos ropa, pero a veces le robo pendientes, maquillaje", confiesan Miren y Sabela.

La petición al creador de 'Valle Salvaje' sobre un romance lésbico

Además, tampoco han tenido problema en hablar del grupo de WhatsApp de la serie. "Tenemos un grupo que se llama Cañas Salvaje y participan todas las personas del equipo, los cámaras, los técnicos, los de sonido y siempre estamos organizando eventos sociales para divertirnos un poco y salir un poco del siglo XVIII", revelan.

Por otro lado, las actrices que dan vida a Mercedes y Victoria se manifestaban también sobre la propuesta de que sus personajes tengan una relación lésbica tras soltarlo en 'Cosas de palacio', el videopodcast que une a actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. "Cada vez que vemos a Josep Cister (el creador) se lo decimos. Sería maravilloso que dos personajes que han sido antagonistas y que se han odiado toda la vida de repente se enamoraran", aseveraba Sabela Arán.

Y por último, las dos protagonistas de la serie de La 1 revelan que ahora van a tener un parón en el rodaje para descansar. "Tenemos tres semanas de vacaciones", respondían las dos al preguntarlas si iban a desconectar en verano o si aprovechaban para trabajar en otros proyectos.