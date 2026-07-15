'Valle Salvaje', avance del capítulo 447 del jueves 16 de julio: Una pelea monumental y la verdad sobre Rosalía en la serie de RTVE

Tras faltar este martes a su cita diaria con la audiencia por el previo de la primera semifinal del Mundial entre Francia-España, este miércoles, 'Valle Salvaje' regresaba a la parrilla de tarde de La 1 en su horario habitual tras una nueva entrega de 'Directo al grano'.

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa y Alejo tienen un nuevo acercamiento y el Gálvez de Aguirre le reconoce a su ex pareja que sería una pena no poder seguir soñando con lo que desea en su vida.

Victoria trata de advertir a Mercedes de que sabe que Dámaso es un hombre oscuro y taimado y que nunca sabes por donde puede salir y lo desconocido que puede ser. Por su parte, Dámaso le dice a Mercedes que no tiene que temerle y que la ama.

Francisco se niega a pasar una noche en el lago junto a su padre y Martín y deja claro que no piensa compartir nada con el que hasta hace nada era su amigo. Paralelamente, Martín no calla más y le confiesa a Pepa que no puede seguir pensando en ella todo el día y que no puede olvidar todo lo que siente por ella. Después, los dos amigos viven un fuerte enfrentamiento con Francisco a punto de agredir a Martín.

Tras la confesión de Rosalía, Bárbara y Luisa están convencidas de que su historia concuerda con lo que pasó en el parto de Adriana y el nacimiento de María. Para seguir encajando sus piezas deciden volver a hablar con Rosalía, que al revelarles que fueron dos parteras quienes asistieron su parto, empiezan a sospechar que fueran Petra y Pura.

José Luis advierte a Don Hernando de que su hija Manuela se ha convertido en el tema de debate de todo el Valle y el marqués deja claro que su hija no es ningún negocio. Mientras, Enriqueta le insiste a Braulio para que bese a la joven.

Por último, Nicolás, viejo amigo de Atanasio, visita la Casa Pequeña y se alegra al ver lo bien que le va.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio se encaraba con Victoria tras leer la carta que les dejó Benigna y en la que trataba de advertirles sobre algo.

Rosalía se abría por fin con Bárbara y Luisa y les revelaba que tras parir a su hija vio como la niña había desaparecido y la estuvo buscando por todas partes hasta que vio la niña que había dado a luz estaba en el Valle y que se trataba de María. Tras ello, Leonor pedía a Luisa hablar de todo este asunto.

José Luis impedía que estalle una pelea entre Hernando y Dámaso, mientras Victoria intentaba tender puentes con Mercedes, pero la duquesa de Miramar le dejaba claro que no hay marcha atrás: no habrá reconciliación entre ellas, solo distancia y cortesía… por ahora.

Manuela le proponía a Braulio salir a montar a caballo juntos en presencia de Enriqueta. Posteriormente, la joven hacía lo propio con Alejo.

Atanasio le pedía a Pedrito que no haga caso de todo lo que se dice y el pequeño no dudaba en dar la cara por Victoria asegurando que su tía es incapaz de hacer daño a nadie y mucho menos a una criatura que ni ha nacido.