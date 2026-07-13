'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo (446) que se aplaza en RTVE: Las consecuencias de la confesión de Rosalía

Tras faltar el pasado viernes a su cita diaria con la audiencia por el amplio previo del Portugal-España, 'Valle Salvaje' regresaba este lunes a la parrilla de La 1. Lo hacía eso sí de forma temporal pues la serie volverá a sufrir un parón en su emisión de este martes por el mismo motivo.

Y es que la cadena pública volverá a alterar su programación de tarde con motivo del partido de semifinales entre Francia-España y a partir de las 18:30 horas emitirá el programa especial 'Camino a Nueva York' mientras que 'Directo al grano' ocupará el hueco de 'Valle Salvaje' tras dejar su franja habitual al Tour de Francia.

De esta manera, para ver el episodio 446 de 'Valle Salvaje' habrá que esperar al próximo miércoles 15 de julio en su horario habitual. En dicho episodio, Atanasio se encara con Victoria tras leer la carta que les dejó Benigna y en la que trataba de advertirles sobre algo.

Rosalía se abre por fin con Bárbara y Luisa y les revela que tras parir a su hija vio como la niña había desaparecido y la estuvo buscando por todas partes hasta que vio la niña que había dado a luz estaba en el Valle y que se trataba de María. Tras ello, Leonor pide a Luisa hablar de todo este asunto.

José Luis impide que estalle una pelea entre Hernando y Dámaso, mientras Victoria intenta tender puentes con Mercedes, pero la duquesa de Miramar le deja claro que no hay marcha atrás: no habrá reconciliación entre ellas, solo distancia y cortesía… por ahora.

Manuela le propone a Braulio salir a montar a caballo juntos en presencia de Enriqueta. Posteriormente, la joven hace lo propio con Alejo.

Atanasio le pide a Pedrito que no haga caso de todo lo que se dice y el pequeño no duda en dar la cara por Victoria asegurando que su tía es incapaz de hacer daño a nadie y mucho menos a una criatura que ni ha nacido.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito trataba de saber qué va a ser de su tía Victoria ahora que el obispo ha decretado que es esposa de Dámaso. Mientras, Victoria intentaba descubrir por qué Mercedes no la ha dejado caer cuando lo tenía en sus manos.

Y José Luis no dudaba en preguntarle a Rafael por qué no se ha deshecho ya de Enriqueta y de Braulio y permitía que ambos sigan en la Casa Grande y él le respondía que no cree que su propuesta esté tan desatinada.

Paralelamente, Braulio le reconocía a su madre que se está esforzando por ganarse a Manuela pero haga lo que haga no va a conseguir que ella se fije en él y su madre llegaba a la conclusión de que le está ocultando algo.

Leonor avisaba a su hermana Rosalía de que no va a poder pasar más tiempo con María y ella le dejaba claro que nada ni nadie va a conseguir que entregue a su hija y Leonor le aseguraba que no cree que pueda volver a ver a la niña.

Después, Bárbara trataba de saber de qué protege Leonor a su hermana y Rosalía les revelaba a ella y a Luisa una verdad que amenaza con cambiarlo todo.

Por su parte, Amadeo le aconsejaba a su hijo Francisco que retrase sus planes de boda para más adelante mientras Pepa le confesaba a Martín que ella quiere organizar el enlace más despacio.

Dámaso hablaba con Mercedes para dejarle claro que los únicos que han perdido la batalla son don Hernando y José Luis y no dudaba en volver a besarla.