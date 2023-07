Las ‘Zorras’ de Atresplayer arriesgan y divierten sobre el nuevo feminismo con estética tiktokera

Atresmedia sigue apostado mes tras mes por un tipo de ficción diferente y compleja. Sí, sigue el dilema de por qué lo hace en su plataforma de pago, pero luego en abierto podemos ver ‘El Hormiguero’. Pero dejando atrás el debate, hemos de reconocerle a la plataforma la gran cantidad de títulos diferentes que nos está dando. Ahí tenemos los ejemplos de ‘Veneno‘, ‘Cristo y Rey‘, ‘La Ruta‘, ‘Nacho‘ o, la más reciente ‘Las noches de Tefía‘. Y ahora nos llega ‘Zorras‘, este domingo 16 de julio, otra muestra más del compromiso de Atresplayer por darnos una ficción más comprometida.

‘Zorras’ está basada en la trilogía de novelas escrita por Noemí Casquet, y que han sido un auténtico éxito literario: ‘Zorras’, ‘Malas’ y ‘Libres‘. La nueva serie tiene a directores como Aritz Moreno (‘Ventajas de viajar en tren’) y Ana Vázquez, además de guiones a cargo de Estíbaliz Burgalesa (‘Las chicas del cable’) y Flora G. Villanueva (‘Nacho’). Además, han contado con la propia Noemi Casquet como asesora en el guion. Vamos, que se ha tenido todo en cuenta.

Laura Galán (Goya a actriz revelación por ‘Cerdita’), Andrea Ros (‘Mar de plástico’), Tai Fai, Pilar Castro (‘Días de fútbol’), Mirela Balic, Nico Romero, Iacopo Ricciotti, Chelis Quinzá, Aida de la Cruz y Juan Vinuesa conforman el reparto de ‘Zorras’.

¿De qué va ‘Zorras’, la nueva serie de Atresplayer?

Alicia, una joven con una vida estable en su pequeño pueblo natal, Montgat, decide romper con todo al encontrar un nuevo trabajo en Madrid. En una nueva ciudad, con un entorno laboral hostil, deudas e inseguridades lo único que le hace seguir adelante es su grupo de amigas.

Una propuesta divertida y diferente

La serie comienza con la protagonista, Alicia, interpretada por Andrea Ros, narrando en voz en off su situación actual, para luego mostrarnos cómo empezó toda su historia. Mezclando diferentes detalles en pantalla, casi siempre letras (hashtags y demás), la introducción nos mete de lleno en la historia. Y, cómo no, empatizamos con Alicia, una chica casi sin dinero, que vive atrapada en una relación rutinaria con un compañero de trabajo, y que vive en una ciudad de Catalunya sin tener muy claro que hacer con su vida. Algo que se remarca mucho en este comienzo es precisamente la rutina a la que se ve expuesta… y el sexo rutinario que la acompaña.

Porque en ‘Zorras’ el tema central es el sexo, sí. Pero el sexo consentido, el sexo diferente, el sexo nuevo, el sexo experimental, el sexo sin tapujos. Tras recibir una oferta de trabajo en Madrid, deja a su novio, deja su casa, y se va a vivir la aventura a la capital. Primera vez, por cierto, que una ficción muestra tan bien la realidad madrileña: esperas y más esperas, el metro abarrotado, la suciedad de las calles… Lo que parecía una oportunidad de oro se transforma en una pesadilla, cuando el trabajo no es real. Se equivocaron con su currículum. Aun así, consigue trabajar en la empresa, pero como poco más que la chica de los cafés.

Pero en Madrid conocerá a sus dos mejores amigas, Emily y Diana. Y juntas descubrirán los placeres del sexo, pero también la cotidianidad, sus sorpresas, las nuevas tendencias… Y el espectador con ellas. Todo naturalizado, todo en un ambiente distendido, que no busca reinventar la rueda, sino mostrar la realidad, muchas veces desde una perspectiva cómica.

Póster de ‘Zorras’, la nueva serie de Atresplayer

Lugares comunes vs. nuevas ideas

Y es precisamente eso lo que diferencia ‘Zorras’ de otras series similares, que acaban cayendo en los mismos lugares comunes de siempre. Solo hemos podido ver los dos primeros episodios de esta apuesta, pero todo parece indicar que ‘Zorras’ se va a salir de la norma por la tangente. Y eso es precisamente lo que buscamos.

Porque está bien mostrar el sexo en el contenido audiovisual. Pero un sexo real, que acerque, mas que alejar. Que explique que es el shibari (a lo mejor muchos ya sabéis qué es), por ejemplo. Sí, es una serie un tanto tiktokera, en la que no falta sobreexplicación, un montaje frenético, primeros planos y letras en la pantalla. Aunque funciona, puede echar a más de un espectador. Pero claro, no puedes esperar una serie convencional con el nombre de ‘Zorras’. Sabes que te va a llevar al límite. Y eso es lo que hace la serie de Atresplayer, pero siempre llevándote de la mano, para que tú veas con tus propios ojos cosas que quizá no conocías, y formes un vínculo empático con el trío protagonista.

Así que, en definitiva, ‘Zorras’ es una propuesta que lleva lugares comunes a diferentes sitios. A lugares inesperados que no pensábamos, y ahí radica principalmente su fuerza. Noemí Casquet ha estado bastante involucrada en el desarrollo así que ese es otro punto a su favor.

«Si pudiera definir esta historia con una palabra, y sé que es una palabra muy sobada, sería revolución, y libertad. Es una revolución sobre la sexualidad femenina y la libertad femenina. Me atrevería a decir que es la primera serie con un enfoque real y no romantizado sobre cómo es la liberación de una mujer joven», afirmó la autora cuando se anunció el proyecto.