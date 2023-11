Qué fue de la actriz Hiba Abouk, la protagonista de ‘El Príncipe’, tras desaparecer en TV

La joven actriz Hiba Abouk, que este año acaba de cumplir 37 años, saltó a la fama gracias a su papel en la serie de Telecinco ‘El Príncipe’. En ella compartía protagonismo con Álex González y José Coronado. En la serie daba vida a Fátima Ben Barek, una idealista profesora musulmana que trata de encontrar a su hermano adolescente. Aunque Abouk nació en Madrid, sus raíces están en Túnez, y sus padres la educaron en la cultura musulmana desde pequeña.

Y, aunque le llegó la pasión por actuar desde muy pequeña, tardó mucho tiempo en atreverse a decírselo a sus padres. «Ellos hubiesen preferido que estudiase medicina o algo similar. Así que tenía que mentir para poder ir a ensayar en el colegio. En casa decía que me quedaba estudiando en la biblioteca», comentó la actriz en una entrevista para 20 minutos. Pero en vez de Medicina, decidió estudiar Filología Árabe y, gracias a ello, habla 5 idiomas: español, italiano, francés, inglés y árabe.

Aunque su primer papel fue en ‘El síndrome de Ulises’, junto a Miguel Ángel Muñoz y Olivia Molina, no fue hasta ‘La isla de los nominados’ en 2010 cuando tuvo un papel más relevante. Aunque ya nadie recuerda la serie que emitió Cuatro, a Hiba Abouk le sirvió como trampolín para conseguir papeles más importantes. Gracias a ello, protagonizó la serie de Antena 3 ‘Con el culo al aire’, y participó en ‘El corazón del océano’, también de Antena 3. Pero su gran oportunidad y lanzamiento al estrellato fue la exitosa serie ‘El Príncipe’ en Telecinco.

‘El Príncipe’ y retirada del ojo público

La serie llegó a Telecinco en 2014 y se alargó durante dos temporadas, divididas en 31 episodios. Manteniendo su audiencia siempre entre los 4 y los 5 millones de espectadores, ‘El Príncipe’ fue un auténtico éxito y lanzó la carrera de Hiba Abouk. O lo habría hecho, pero la actriz no apareció en ningún papel relevante desde el final de la serie. Pese a estar presente en decenas de galas de premios, eventos y demás, siendo incluso portada de revistas, su carrera no acabó de despegar. Y entonces llegó el futbolista Achraf Hakimi, con el que se casó en 2019.

Con Hakimi tuvo dos hijos, Anim y Naím, en 2020 y 2022 respectivamente. Se retiró de la vida pública y se dedicó a cuidar de sus hijos mientras se trasladaba a vivir a París. Fue una decisión personal no hacer más series durante un tiempo porque no me apetecía, ya lo había hecho y quería hacer otras cosas en mi vida. Quería tener tiempo para mí, viajar, irme a vivir fuera… Podía permitirme no estar trabajando y decidí no hacerlo hasta que llegara algo que me motivara», comentó en una entrevista en Vertele.

Un divorcio muy sonado

Regresó a la actuación en contadas ocasiones. Por ejemplo, en la serie ‘Madres’, de Telecinco, aunque entró como nuevo personaje en la tercera temporada. Pero no quiso participar en muchos más proyectos, hasta que llegó otro punto de su inflexión en su vida. La Fiscalía francesa acusó a su marido de violación y la pareja anunció su divorcio a comienzos de 2023. Aunque su abogada siempre ha defendido la inocencia de su defendido, alegando que se trata de una “tentativa de extorsión”, lo cierto es que el caso sigue en los tribunales franceses.

La presunta víctima no quiso denunciar formalmente al jugador, pero sí compartió el testimonio con la policía francesa. De todos modos, Hiba Abouk tomó la decisión del divorcio poco después de saltar la noticia a la prensa, aunque los problemas en la pareja venían de mucho antes, según declaró la actriz. Actualmente el divorcio sigue en trámite, y la Abouk ha empezado a volver a la vida pública, sobre todo gracias a su perfil en Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. Además, prepara ‘Eva & Nicole‘, la nueva serie de Atresmedia junto a Daniel Écija ambientada en la Marbella de los años 80, coprotagonizándola con Belén Rueda.