TVE vuelve a alterar la emisión de ‘4 estrellas’ con su determinación esta semana

Parece que no hay semana en la que ‘4 estrellas’ no sufra un cambio en su emisión en TVE. Y es que la ficción creada por Daniel Écija no ha parado de vivir un vaivén en la parrilla de la cadena pública apareciendo y desapareciendo como el Guadiana.

Así, TVE no ha parado de hacer movimientos en la emisión de ‘4 estrellas’ dejando varios días sin emitir capítulos nuevos pese a que si estaban anunciados. Un mareo que se ha vivido casi desde su estreno pero que se ha acrecentado en esta segunda temporada que estrenó La 1 hace unas semanas.

Después de que la semana pasada, TVE emitiera ‘4 estrellas’ en la noche del martes, miércoles y jueves, esta próxima semana la ficción protagonizada por Toni Acosta y Dafne Fernández volverá a vivir un nuevo cambio en su emisión. Y es que aunque volverá a ofrecer tres capítulos, esta semana se ofrecerá en el acess del lunes, martes y miércoles.

De este modo, tras faltar a su cita con la audiencia los anteriores lunes por ser festivo, ‘4 estrellas’ volverá a emitirse en el primer día de la semana. Sin embargo, volverá a desaparecer del access del jueves por el regreso de ‘No sé de qué me hablas’, el programa de entrevistas de Mercedes Milá e Inés Hernand.

Avance del capítulo 137 de ‘4 estrellas’: «De quien menos te lo esperas» – Lunes 8 de enero

Marta se encuentra con las maletas en la puerta. Rafael y Rita se lamen las heridas tras la ruptura, mientras Paz da brincos de alegría. Miguel trata de acostumbrarse a la nueva masculinidad y Arturo se fija en Rosa. El restaurante sufre la marcha de David. Tristán descubre algo sobre su madre.

Avance del capítulo 138 de ‘4 estrellas’: «La última oportunidad» – Martes 9 de enero

Rosa duda si contarle la verdad a Miguel sobre Arturo. Mientras tanto, la tensión entre las casas Albalad y Lasierra estalla cuando Paula demanda a las hermanas y a Marifran. La recepcionista tiene un nuevo malentendido con Pedro. Luz y Ainhoa continúan acercándose. Lucas vuelve a sufrir amenazas.

Avance del capítulo 139: «Abogados» – Miércoles 10 de enero

El enfado de Paula no tiene parangón. Que Tristán y Marta se hayan liado ha sido la gota que ha colmado el vaso: irán a los tribunales. Mientras Miguel ansía averiguar la identidad del amante de Rosa, Arturo trata de cubrirse. Sara y Lucas se acercan.