El dardo de las actrices de ‘4 estrellas’ a Broncano tras su cancelación por ‘La Revuelta’: «Estamos enfadadas»

‘La Revuelta’ arrancó la semana de emisiones con una noche estructurada alrededor de dos grandes entrevistas. Las primeras en encontrarse con David Broncano fueron Dafne Fernández y Marta Aledo, las protagonistas de ‘4 estrellas’. Sin embargo, nada más poner un pie en plató, una de las actrices fue directa al grano dejando claro su enfado con el presentador por lo ocurrido con la serie tras su llegada a La 1.

Mientras Marta Aledo entraba a escena por la puerta habitual, Dafne Fernández llegaba al escenario desde la tirolina. Y tras darse dos besos con David Broncano, la tensión en el aire necesitaba una rápida solución. «¿Qué tal, antes de nada… yo no tengo la culpa», señaló el humorista anticipándose a los inminentes reproches de las dos invitadas. «Estamos enfadadas», sentenció entonces Aledo, dejando clara su búsqueda de una explicación.

«Yo ya lo advertí, han cambiado ‘4 estrellas’ por tres rayas», bromeó Grison para quitar hierro a la situación, pero el conductor de ‘La Revuelta’ estaba dispuesto a zanjar la polémica. «Es una serie que había antes en Televisión Española a esta hora y ahora no», señaló el humorista haciendo referencia a que él y su equipo habían usurpado la hora de emisión de la ficción tras desembarcar en La 1 esta nueva temporada. «Estar, estamos», aclaró entonces Dafne Fernández.

Entonces, el presentador se puso serio con las invitadas. «Vamos a aclarar ya la polémica. Hoy me comprometo a hablar solo de la serie para compensar, y luego un poco de sexo al final», explicó Broncano antes de que las protagonistas de la ficción relegada a RTVE Play se pronunciasen. «No hay controversia, en realidad nadie se ha ido porque nosotros seguimos», explicó Marta Aledo entonces para calmar el ambiente.

«Lo que no sabe la gente es que estamos todavía, cada día emitiendo en RTVE Play», señaló la protagonista de ‘4 estrellas’. «Entonces, todos contentos», sugirió David Broncano mientras Grison subrayaba que «ya no están en la tele» con sorna. «Perdón, pero yo me quiero enterar de los entresijos», señaló el humorista antes de preguntarles por el momento en el que supieron que iban a ser relegadas a la plataforma de RTVE.

«¿Os dijeron esto es porque viene Broncano?», preguntó tajante el presentador, a lo que Dafne Fernández contestó con total sinceridad. «No pero, estábamos muy enteradas. Pendía de ti, pero sin rencor», aseguró Dafne Fernández, unas palabras que su compañera de reparto suscribió rápidamente. «En realidad no estamos nada enfadadas, las cosas se acaban. Estamos muy contentas, nos gusta tu show bastante», señaló Aledo.

Fue entonces cuando el conductor de ‘La Revuelta’ miró unos meses hacia atrás para sincerarse sobre todo el revuelo que se formó con su fichaje. «Yo lo siento. Es verdad que cuando pasó toda la movida, con quién más me identifiqué fue con vosotras, porque lo vuestro era real. Se acababa la serie y me daba pena, me parece una putada», sentenció Broncano antes de resolver la escena con un emotivo abrazo con las protagonistas de ‘4 estrellas’.

«Para que la gente vea que no hay mal rollo», insistió Dafne Fernández antes de que ambas se sentasen por fin en el sillón. Y en el momento de las preguntas clásicas, Dafne Fernández no dudó en tirar de humor para lanzar otra pulla sobre su desaparición de la parrilla de La 1. «A ver, si me llegas a preguntar cuando estaba rodando la serie…», comenzó contestando sobre la pregunta de relaciones sexuales.

«Pero desde… ¿cuándo fue que firmaste tú?», preguntó la protagonista de ‘4 estrellas’ preparándose para responder mientras David Broncano contestaba nervioso. «No, no. Eso no tiene nada que ver», señaló el presentador. «Sí, porque gracias a ti he mejorado mi vida sexual», aseguró Dafne Fernández entre risas del presentador. «No hay que estudiar 30 páginas, entonces tenemos más tiempo para todo», terminó añadiendo su compañera.