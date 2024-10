Jorge Javier se refiere de forma inequívoca a David Broncano en pleno ‘El Diario’ de Telecinco

Está a punto de cumplirse un mes desde el estreno de ‘La Revuelta’ de David Broncano y no hay nadie que no se haya pronunciado al respecto de su fichaje por TVE y su guerra diaria con Pablo Motos. Uno de los que ya se manifestó al respecto fue Jorge Javier Vázquez en su blog de lecturas.

Pues bien, este lunes, Jorge Javier ha querido acordarse del presentador de TVE en pleno ‘El diario de Jorge’. Así, el catalán no dudaba en hacer un guiño a Broncano al hacer referencia a sus célebres preguntas que ya hacía en la época de ‘La resistencia’ en Movistar Plus+.

Jorge Javier utiliza su ‘Diario’ para aludir a David Broncano en Telecinco

Todo se producía en plena charla de Jorge Javier Vázquez con Mari Carmen, una mujer revolucionaria que defendió su amor ante sus suegros pues no la aceptaban. Tras contar como conoció a su marido, el presentador le preguntaba a su invitada si seguía enamorada y cuánto tiempo llevaban juntos. «¿Enamorada yo ya, qué es eso?», repreguntaba entre risas. «Llevamos 40 años», aseguraba.

«¿Y te volverías a casar con él?», se interesaba Jorge Javier. «Con nadie», decía sin pensárselo Mari Carmen. «Yo soy de los que dice que habría que abolir el matrimonio», soltaba entonces el catalán. «¿Sabes lo que haría? El que me gustara, ave que vuela a la cazuela», añadía sin parar de reírse.

Y era entonces cuando Jorge Javier Vázquez aludía a ‘La Revuelta’. «Escucha una cosa, tú sabes que David Broncano hace en su programa dos preguntas. Una que es cuánto dinero tienes en el banco, que no te lo voy a preguntar, y otra en cuanto al sexo. Y aquí se va a instaurar la pregunta de ¿Cómo fue tu noche de bodas?», aseveraba el presentador de ‘El diario de Jorge’.

Tras ello, Mari Carmen le explicó a su manera como fue esa primera noche junto a su marido tras darse el sí quiero. «Ay dios mío si te cuento. Yo era un poco retraída porque mi abuela me crio un poco retraída en ese aspecto. Entonces la noche de bodas yo no lo disfruté, no sentí eso que se siente el placer», explicaba. «¿Pero lo has llegado a sentir?», repreguntaba Jorge Javier. «Yo creo que no», añadía asegurando que ella creía que no había tenido ningún orgasmo.