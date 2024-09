Jorge Javier se atreve a lanzar este aciago vaticinio sobre David Broncano: «En no mucho tiempo»

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado en su blog sobre el histórico duelo al que estamos asistiendo entre David Broncano y Pablo Motos con ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’. La batalla está siendo muy interesante y, de momento, el espacio de La 1 de TVE ha ganado al de Antena 3 en cuatro de seis asaltos.

Según Jorge, «para los amantes de la televisión, es un lujo ser espectadores de este duelo«. Y es que el presentador catalán lo está siguiendo también en la medida en que puede. Felicita a ambos. Asegura que, como profesional del medio, «que a Broncano le vaya bien y que Motos siga haciendo audiencias espectaculares es una noticia excelente».

Respecto a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’, Jorge Javier Vázquez pone el acento en que «la rivalidad con Broncano no solo no le opaca sino que le favorece». Y es que, pese al fenómeno en el que se ha convertido ‘La Revuelta’, es cierto que el talk show que produce 7yAcción no se está viendo dañado por ahora. «Es bueno para Motos tener un adversario», señala.

El presentador de Mediaset, que ya salió a competir por el access de manera fallida la pasada temporada, admite que pertenecía a ese sector que no supo pronosticar lo que iba a soponer el salto de David Broncano y su equipo a la tele en abierto. «Nadie vio venir el masivo éxito de Broncano. Ni él mismo, supongo. Pero ahí está. El miércoles pude ver su programa y llevaron al mismo Juan José Millás y a Arsuaga. Y yo pensaba que ese día pinchaban porque parecía que no contaban nada. Pero funcionaron como un tiro», destaca. «En otro programa y con otro presentador se habrían ido a mínimos», reflexiona Jorge Javier.

Para él, que ahora está anclado en una travesía complicada en Telecinco, «es un éxito descomunal» y subraya que el comunicador y humorista «ha hecho historia» de la televisión en el arranque de esta temporada; rompiendo el mito de que está muerta para los jóvenes: «Broncano ha logrado que gente joven que ya no consumía televisión conecte de nuevo con ella«.

«Cuando se habla constantemente de que la televisión está en decadencia estos dos señores (Broncano y Motos) consiguen que millones de personas conecten con ellos. Si te dedicas a este negocio y no te alegras es que eres idiota«, sentencia Jorge Javier Vázquez, que celebra así ese éxito desde la barrera. O mejor dicho, desde una cadena que ahora mismo pasa por su peor momento.

Jorge Javier Vázquez cree que pronto se defenestrará a David Broncano

No obstante, Jorge cree que esa burbuja de la felicidad para David Broncano se romperá. El catalán se ha atrevido a hacer un augurio poco o nada halagüeño: «Durante varias semanas todo el mundo hablará bien de él. Se convertirá en el personaje de moda. Le lloverán los premios. Pero dentro de no mucho tiempo esos mismos que lo alaban empezarán a arrugar el morro. Y empezarán a cargar contra él porque nos encanta encumbrar pero luego detestamos que la gente viva feliz instalada en el éxito».

«Nos vemos en la obligación de recordarles que ellos también son humanos y que si están donde están es porque nosotros, con nuestra magnánima generosidad, así lo hemos decidido. Y que por ello están en deuda permanente con nosotros. Pero Broncano es muy inteligente y no se lo van a cargar así como así. Ha llevado de una manera admirable las críticas que le han llovido al fichar por RTVE», añade en ese sentido.

Por último, Jorge Javier Vázquez arropa a Carlos Latre por el fiasco de su programa y la cancelación. «Me apena muchísimo que hayan quitado el programa de Latre. Sé por lo que estará pasando. La cancelación de un programa supone tristeza, impotencia. Pero así es nuestra profesión. Mi fortísimo abrazo para Latre y todo su equipo», escribe. «Y mi más sincera enhorabuena para Broncano, Motos y sus respectivos equipos. Con ellos ganamos todos», concluye tajante en su artículo.