Denuncian por homofobia a la actriz de ‘El Pueblo’ que protagoniza la campaña del Orgullo

El Ministerio de Igualdad sorprendía a todos con una excelente campaña de cara al colectivo LGTBI y centrada en los más mayores de nuestra sociedad. Este aplaudido vídeo está protagonizado por la actriz Silvia Casanova, a la que hemos podido ver encarnar a Doña Emilia en la serie ‘El Pueblo‘ de Telecinco. No obstante, la campaña ha sido empañada por unas acusaciones de homofobia hacia la actriz.

Ha sido el redactor de ‘Sálvame’, Asier Montaño quien se ha sorprendido al ver que esta intérprete protagoniza un vídeo para el Ministerio de Igualdad y ha denunciado públicamente su homofobia. «Esta señora (qué es actriz) es propietaria de dos pisos en mi edificio y hace un tiempo me dijo: “¿Usted es MARICÓN, verdad? Porque no es un hombre”. Pero veo que por dinero mueve el culo la falsa», ha empezado escribiendo el joven.

Esta señora (qué es actriz) es propietaria de dos pisos en mi edificio y hace un tiempo me dijo: “¿Usted es MARICÓN, verdad? Porque no es un hombre”. Pero veo que por dinero mueve el culo la falsa. https://t.co/hexOn4xBXa — Asier Montaño (@asier_montano) June 25, 2023

Eso sí, ha querido dejar claro que en ningún momento ha querido señalar al Ministerio de Igualdad, del que destaca su gran trabajo. «No he puesto esto para manchar EL TRABAJAZO del Ministerio de Igualdad que es fundamental y necesario. He compartido mi vivencia. Estoy SORPRENDIDO por ver a alguien haciendo ese papel cuando no sabía convivir con LGTBIQ+», apunta el redactor respecto a Silvia Casanova.

Ante las acusaciones de estar mintiendo que ha recibido Montaño, se ha visto obligado a compartir un vídeo en el que se puede ver a la actriz de ‘El Pueblo’ decirle: «Qué pasa, que usted es maricón, ¿no? Se te nota a la legua porque no es [eres] un hombre». Tras esto, una vez más, ha insistido en su defensa del Ministerio de Igualdad. «No hago esto para ir en contra del Ministerio de Igualdad, al revés, BENDITO MINISTERIO. Es una experiencia personal que me dejó flipando y que ahora, al verla actuar como una persona que apoya a la comunidad LGTBIQ+, me deja más alucinado», sentencia.

(2) No hago esto para ir en contra del Ministerio de Igualdad, al revés, BENDITO MINISTERIO. Es una experiencia personal que me dejó flipando y que ahora, al verla actuar como una persona que apoya a la comunidad LGTBIQ+, me deja más alucinado.



REVISAOS EL ODIO. — Asier Montaño (@asier_montano) June 26, 2023

Eduardo Rubiño se moja sobre la polémica de Silvia Casanova

Ante tal revuelo que ha causado esta denuncia pública, ‘Ya es mediodía’ ha tratado el asunto en el programa y ha contado con Eduardo Rubiño, activista LGTBI y miembro de Más Madrid, que ha señalado directamente a la actriz Silvia Casanova. «A mí lo que me parece es deleznable que dedicándose a proferir esta clase de insultos homófobos, luego esté dispuesta a cobrar. Su actitud es lamentable. Para cobrar sí, pero para convivir con sus conciudadanos de forma respetuosa no», denuncia el político.

Eduardo Rubiño se pronuncia en ‘Ya es mediodía’ sobre la homofobia de Silvia Casanova.

Y de la misma manera que ha hecho Asier Montaño, ha defendido al Ministerio de Igualdad. «Creo que es una campaña excelente. Es una campaña completamente necesaria que refleja un país que hace sentir identificado a mucha gente que está orgullosa de los avances que hemos hecho durante estos años como sociedad. Lo que me parece es que cuando uno encarga una campaña como esta, obviamente la agencia no le pregunta qué tipo de actitudes puede tener en su vida privada a las personas que participan en ella de manera profesional», añade.