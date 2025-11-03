Estos son los 36 potentes estrenos que llegan en noviembre a Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o HBO Max

Llega por fin el mes de noviembre, ese que presagia todo lo que nos va a venir en Navidad. Y, aunque muchas veces pensamos que es un mes sin estrenos, nos equivocamos por completo. De hecho, vienen varios de los títulos más fuertes del año. Solo hay que echar un vistazo rápido a la lista que os hemos preparado de todas las series que llegan al streaming, es decir, a Netflix, HBO MAX, Apple TV+, Movistar Plus+ o Prime Video. Quizá el estreno más potente que aterriza en noviembre sea la primera tanda de capítulos del final de 'Stranger Things', una de esas series que han marcado por completo la televisión de los últimos años.

También se lanza la nueva propuesta de Ryan Murphy, uno de esos dramas legales con toques de humor negro, y un reparto repleto de estrellas; o 'Pluribus', la nueva propuesta del creador de 'Breaking bad'. Pero lo que más vamos a ver este mes son series nacionales. Porque nos llega 'La hija de la criada', adaptación de la popular novela de Sonsoles Ónega; 'El cuco de cristal', nueva serie basada en un libro de Javier Castillo, de nuevo con Netflix; 'Anatomía de un instante', que repasa los pormenores del 23-F, con Álvaro Morte; o la 16ª temporada de 'La que se avecina', que viene con sorpresa incluida. Un mes repleto de diferentes propuestas para todos los gustos.

I love L.A.

Sinopsis: Un grupo de amigos se reúne después de años separados. Atraviesan las complejidades de la ambición y las relaciones, además de ver cómo el tiempo les ha cambiado.

Esta serie de HBO MAX va a ser una de las más comentadas de los próximos meses, eso desde luego. Primero, por su creadora, Rachel Sennott. No solo protagonizó la divertidísima 'Shiva baby', sino que dirigió tanto 'Bodies, bodies, bodies', como la gamberrada de 'Bottoms'. Y es que en esta serie no solo es creadora, sino también directora, guionista y sí, protagonista. Segundo, por su reparto. Encabezado por ella, pero con Josh Hutcherson ('Los juegos del hambre'), True Whitaker, Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez y Colin Woodell.

Así que estamos ante una de esas comedias ácidas y críticas, explorando las relaciones de amistad, pero también con el telón añadido de Los Ángeles de fondo. Una ciudad dura, enorme, y que puede consumir de una manera increíblemente rápida.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 3 de noviembre

Nice to meet you

Sinopsis: Wi Jeong-sin, una respetada periodista política, se ve obligada a cubrir el mundo del espectáculo. Allí conoce a Lim Hyeon-jun, un actor en decadencia. Entre el caos de los bastidores, los nuevos comienzos y las sorpresas, surge un romance improbable, divertido y lleno de química.

Lee Jung-jae ya es conocido por medio mundo gracias a su papel estelar como protagonista de 'El juego del calamar'. Y pese a que en Corea del Sur ya era una estrella, tuvo que llegar el fenómeno de Netflix para ponerle en el mapa. Ahora da el salto a la comedia, primera vez que se atreve con el género, en un nuevo k-drama que llega con la firma de Amazon Prime Video. En este caso, dará vida a Lim Hyeon-jun, un actor encasillado en papeles de detective que busca redirigir su carrera hacia roles dramáticos más profundos. La serie, creada por Kim Ga-ram y Jung Yeo-rang tendrá estrenos semanales, y deja claro la intención de Prime Video de seguir apostando por este tipo de series provenientes del país asiático. "Por favor, estad atentos a los cambios que estos dos enemigos, que no podrían ser más diferentes, traerán a la vida cotidiana del otro", es el claim de los creadores para que nos enganchemos a la serie.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 3 de noviembre

Todas las de la ley

Sinopsis: Un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandonan un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho de abogados. Duras, brillantes y emocionalmente complicadas, se enfrentan a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que se atreven a cambiar las reglas del juego.

Protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, y ojo, con Sarah Paulson y Glenn Close, se trata de la nueva serie de Ryan Murphy para Disney Plus."Este pasillo en forma de cuello de útero de vieja chocha". Esa es la primera frase que se escucha en el tráiler, así que podemos hacernos una idea de cómo va a ser esta serie de uno de los productores más prolíficos de la actualidad, sino el que más. Con un formato de estreno semanal, este drama legal va a dejar en pañales a otros del mismo corte como 'The Good Fight'. De hecho, por el tráiler podemos ver que podemos estar ante una nueva 'Ally McBeal', pero con mucha más mala leche. Ahora la pregunta es: ¿podrá Kim Kardashian estar a la altura de ser la protagonista de una serie con semejante reparto?

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 4 de noviembre

La sangre helada

Sinopsis: Inglaterra, año 1859. Patrick Sumner, un ex cirujano del ejército caído en desgracia, se inscribe como médico de un barco que realizará una expedición ballenera al Ártico. A bordo se encuentra con Henry Drax, el arponero, un brutal asesino cuya amoralidad ha sido moldeada para adaptarse a la dureza de su mundo. Tenía la esperanza de escapar de los horrores de su pasado, pero Sumner se encuentra con un viaje desafortunado y un peligroso psicópata criminal. En busca de la redención, su historia se convierte en una dura lucha por la supervivencia en el inclemente Ártico.

Basado en el libro escrito por Ian McGuire, el creador y director de la serie, Andrew Haigh ('Looking'), centra la historia en base a cuatro personajes principales. El rodaje en la islas Svalvard fue duro, pero le da ese halo de autenticidad y de crudeza que la historia necesita. Aunque ya se estrenó hace algunos años en Movistar Plus+, ahora llega a Filmin, ya que no estaba disponible en ninguna plataforma. Y eso sí que es un delito. Porque su atmósfera agobiante, sus planos en el Ártico, sus personajes complejos y, sobre todo, su reparto, hicieron de esta miniserie una obra plenamente disfrutable.

Jack O'Connell, Colin Farrell y Stephen Graham son los protagonistas de esta cruda historia de aventuras con toques de misterio y terror. "Sentí que la muerte estaba a la vuelta de la esquina", comentó el propio Farrell a ABC hablando sobre le rodaje de la serie. "Si hice que todo el mundo subiera hasta allí arriba, fue por dar realismo a la serie y para que todos experimentásemos un poco cómo debió ser ese mundo. Es complicado estar ahí, claro. Hace mucho frío. También puede hacer viento. Estás viviendo en un barco, lo que no es ideal. Pero el equipo y el reparto agradecieron el viaje", comentó el director en una entrevista para El Periódico.

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 4 de noviembre

Muerte por un rayo

Sinopsis: Narra la historia real, más extraña que la ficción, del vigésimo presidente de Estados Unidos, James Garfield, y su admirador Charles Guiteau, que lo asesinó.

Netflix nos trae esta miniserie de cuatro episodios protagonizada por Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman, Betty Gilpin, Bradley Whitford y Shea Whigham. Una serie basada en la novela de Candice Millard, 'Destino de la República' con Mike Makowsky como creador. Michael Shannon, al que hemos visto en películas como 'La forma del agua', afirmó para TV Insider lo mucho que le costó recrear la forma que tenía James Garfield, el ex-presidente de Estados Unidos, de dar sus discursos. "Da miedo, sabiendo que se supone que debe ser algo poderoso", admitió. "Garfield está alejando a la gente de la histeria y guiándola hacia el sentido común".

El mandato de Garfield duró cerca 200 días, lo que lo convierte en la segunda presidencia más corta de la historia de Estados Unidos y en el segundo presidente en ser asesinado, después de Abraham Lincoln. "Después de seis años trabajando en este proyecto, sigue siendo una historia que no puedo creer que sea real, con toda su gloria salvaje y trágica, y que de alguna manera parece más relevante que nunca para nuestro mundo actual. Estoy deseando que por fin podamos compartirla", confesó Mike Makowsky, guionista de la miniserie, en el evento de presentación de Netflix TUDUM.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 6 de noviembre

Yakarta

Sinopsis: José Ramón Garrido es un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas. Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan…

Tras la brillante 'Celeste' (aunque no tuvo una gran acogida por parte del público), vuelven Diego San José (creador) y Elena Trapé en la dirección con ‘Yakarta’, la nueva serie original Movistar Plus+. Protagonizada por Javier Cámara ('Rapa', trilogía 'Vota Juan') y Carla Quílez ('La maternal', 'La última noche en Tremor'), 'Yakarta' gira en torno a Joserra, un desilusionado profesor de educación física –exjugador olímpico de bádminton– que conocerá a una adolescente con un talento fuera de serie que le cambiará la vida.

Completan el reparto David Lorente ('No me gusta conducir'), Pilar Gómez ('Poquita fe'), Marina Guerola ('Los destellos'), Anna Alarcón ('Los años nuevos') y Nuria Mencía ('Vota Juan'). "Después de haber hecho una serie en Hacienda parecía casi imposible encontrar un mundo aún más gris para tratar de levantar una historia. Pero recordé que existen los torneos regionales de bádminton. Campeonatos que se juegan en polideportivos feos, sin público en las gradas y que se celebran en ciudades como Totana, Ponferrada o Torrelavega. Yo, que soy de Irún, tengo pasión por las ciudades de provincias. Me gustan porque son todas iguales, porque me hacen sentir como en casa. 'Yakarta' es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial", contó Diego San José a Movistar.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 6 de noviembre

Pluribus

Sinopsis: Carol Sturka es una autora superventas de novelas románticas históricas que, en medio de una exitosa gira de promoción de su último libro, ve cómo surge un misterioso fenómeno que se extiende por la tranquila ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Una especie de virus se ha extendido por todo el mundo haciendo que todos sus habitantes experimenten una felicidad plena. Todos menos Carol, que por alguna razón es inmune a este fenómeno. De esta manera, la que es ahora la persona más miserable de la Tierra tratará de salvar a la humanidad de la felicidad de la que es esclava y se propone encontrar respuestas sobre este misterioso virus que se ha propagado por el mundo.

Por fin llega a AppleTV la nueva serie original de Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', y además protagonizada por la nominada al Emmy Rhea Seehorn. Ya renovada para una segunda temporada, 'Pluribus' es una serie original de género en la que la persona más desgraciada de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad. Además de Seehorn, la serie está protagonizada por Karolina Wydra ('Sneaky Pete') y Carlos-Manuel Vesga ('Secuestro del vuelo 601'), y las estrellas invitadas Miriam Shor ('American Fiction') y Samba Schutte ('Nuestra bandera significa muerte'). Sí, estamos ante una serie original, con mucho humor negro, y muy rara. No hemos podido ver o saber mucho más de la serie salvo el trailer que ha lanzado Apple recientemente.

Eso sí, aunque no tiene nada que ver con sus series anteriores, Gilligan avisa: puede que encontremos algunas referencias. "Los fans de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', si prestan mucha atención y si mantienen los ojos y los oídos bien abiertos, pueden encontrar uno o dos easter eggs a lo largo de la serie", comentó en una entrevista para Entertainment Weekly.

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 7 de noviembre

Expediente Vallecas

Sinopsis: Este documental explora el caso poltergeist más famoso y mediático de España. Tras la inexplicable muerte de una joven de 17 años, lo que parecía un fenómeno paranormal se convierte en una pesadilla que destroza a los Gutiérrez Lázaro. Treinta años después, la familia revive los hechos y desvela el terror, la manipulación y el trauma que vivieron. Esta serie documental reconstruye una historia real donde lo paranormal y lo psicológico se entrelazan.

Este documental combina archivo inédito con testimonios clave y una atmósfera de terror real para mostrar el drama humano detrás del mito. 35 años después de la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven de 17 años que falleció en extrañas circunstancias en su domicilio familiar de Vallecas (Madrid), HBO Max reabre el ‘Expediente Vallecas’ para investigar lo que ocurrió realmente a partir de los testimonios de su familia y de las personas que mejor conocen el caso. A partir de la investigación de expertos en el caso y de los testimonios de la familia Gutiérrez Lázaro, la serie explora a lo largo de tres entregas de casi una hora los límites entre la parapsicología y el fenómeno poltergeist, y el poder de la sugestión, el miedo y la manipulación psicológica. Además, ofrece un retrato de la España de la época mostrando el papel que las autoridades, los medios y la sociedad desempeñaron en el caso de poltergeist más mediático de la historia de nuestro país que sirvió como tema de entretenimiento de masas a costa del sufrimiento de una familia.

'Expediente Vallecas' es un documental producido por Buendía Estudios para HBO Max. Está dirigido por Noemí Redondo y creado por Irene del Cerro y Jorge Pérez Vega, quienes también se encargan de la producción ejecutiva por parte de Buendía Estudios.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 7 de noviembre

Camino a Arcadia

Sinopsis: ‘Arcadia’ narra la historia de Pablo, entrenador del equipo juvenil de lucha canaria que vive tranquilamente junto a su hijo Bruno en Arcadia. Nadie diría que este vecino, tranquilo y afable esconde un pasado violento y oscuro. El protagonista vivió al límite en México hasta que la paternidad le hizo replantearse las cosas. Un día huyó con el pequeño Bruno, algo que la madre de su hijo, Valeria, nunca le perdonó. Cuando ella reaparece en sus vidas, el protagonista debe afrontar los fantasmas del pasado, la destrucción de su paraíso y de su nueva historia de amor con Irene.

Por fin llega a SkyShowtime la serie protagonizada por Willam Levy y Paula Echevarría. "Escapar del pasado es fácil. Escapar de uno mismo es imposible", es la premisa de la serie. Su rodaje tuvo lugar en Tenerife y ha marcado por completo la carrera de Echevarría, que estaba casi retirada de la actuación. "Hasta ahora no he sentido esa necesidad porque necesitaba ese momento para mí. Llevaba muchísimos años de rodaje en rodaje, empalmando uno con otro, y necesitaba echar el freno y estar en casa". Así lo explicó hace unos meses durante el 25º aniversario de Pantene.

Este proyecto es una de las grandes apuestas de la plataforma para lo que queda de año, al menos en el mercado español. En el reparto también encontramos a Michelle Renaud ('La Herencia'), Andrea Duro ('Física o Química'), Raúl Peña ('Machos Alfa'), Nacho Guerreros ('La que se avecina'), Alejandro Nones, Sergio San y Pino Montesdeoca.

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 10 de noviembre

La bestia en mí

Sinopsis: Desde la trágica muerte de su hijo pequeño, la escritora de éxito Aggie Wiggs no es ni la sombra de lo que era: se ha apartado de la vida pública y es incapaz de escribir. Todo cambia cuando Nile Jarvis, un conocido y poderoso magnate inmobiliario —que en su día fue el principal sospechoso de la desaparición de su mujer— compra la casa de al lado. Entre el horror y la fascinación, Aggie se embarca en una búsqueda obsesiva de la verdad, persiguiendo los demonios de Jarvis mientras intenta escapar de los suyos, en un peligroso juego del ratón y el gato que podría acabar en tragedia.

¿Nos acordamos de 'Homeland'? Sí, aquella serie que revolucionó el género de espías internacionales a comienzos de los 2010, con Claire Danes de protagonista. Pese a una tercera temporada que provocó la huida de casi todos sus fans, la serie supo reinventarse a la perfección. Su creador, Howard Gordon, escribe y produce también esta nueva serie, y vuelve a contar con Claire Danes, además de Matthew Rhys, al que vimos en 'The Americans'.

"Claire fue elegida antes de que yo me uniera al proyecto — ella es productora, así que siempre fue Aggie. De hecho, fue ella quien me trajo el guion. Pero Matthew fue, diría yo, un papel mucho más difícil de elegir, porque me recuerda un poco a lo que pasó con Damian Lewis en 'Homeland'. Mucha gente tenía ideas preconcebidas sobre cómo era este personaje y cómo podría ser", comentó Howard Gordon para TVInsider.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 13 de noviembre

The paper

Sinopsis: Sigue al mismo equipo que hizo el documental de Dunder Mifflin mientras se centra en un decadente periódico del Medio Oeste y sus peculiares trabajadores.

Este spin-off de 'The Office' tiene detrás a Greg Daniels, también creador de la popular serie protagonizada por Steve Carell. Y como conexión además tendrá a Oscar Nuñez, interpretado por Oscar Martínez, que formó parte de la plantilla de la empresa Dunder Mifflin. En este caso, se trata de un periódico, el Toledo Truth Teller, que busca sobrevivir en la época digital, en la localidad de Toledo en el estado de Ohio. No, no es el Toledo de Castilla La Mancha. El protagonista principal es el actor Domhnall Gleeson, y sí, las críticas la ponen al nivel de la serie original. Es que cuando tienes un equipo detrás que funciona tan bien, todo el mecanismo funciona. De hecho, ya ha sido renovada para una segunda temporada.

"Steve Carell me dijo: 'Si tienes la oportunidad de trabajar con Greg Daniels, tienes que hacerlo. Es el mejor'", confesó el actor Domhnall Gleeson a Radio Times, hablando sobre por qué decidió coger el papel del protagonista de la serie.

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 14 de noviembre

El cuco de cristal

Sinopsis: Nueva York, 2017. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón. Cora se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.

Javier Castillo, uno de los escritores españoles que más vende en la actualidad, se ha abonado a Netflix para que adapten sus historias. Si ya se hizo con mucho éxito la serie de 'La chica de nieve', ahora llega 'El cuco de cristal', con el mismo equipo detrás. Protagonizada por Catalina Sopelana ('El jardinero') como Clara Merlo, Alex García ('Sagrada familia') como Miguel Ferrer, Itziar Ituño ('La casa de papel') como Marta Peña, Iván Massagué ('Perverso') como Rafael, Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas' ) como Juan, y Tomás del Estal como Gabriel.

"Es una gran historia de amor orquestada de una manera en la que es imposible dejar de leerla porque se entremezclan muchos géneros distintos. Tiene ese romance puro y duro, pero al mismo tiempo tiene mucho misterio y suspense". Así define la historia su autor para el periódico Heraldo.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 14 de noviembre

La que se avecina (Temporada 16)

Sinopsis: Amador disfruta de su nueva faceta de empresario al tiempo que encuentra un nuevo ligue, Antonio recluta a nuevos esbirros para que le ayuden en sus “planes geniales” de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar son padres, y Menchu y Fina se dedican a cazar terroristas.

Aventuras repletas de celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200. Todo esto promete la nueva temporada de 'La que se avecina' que, además, estrenará en cines su capítulo especial número 200. Este estreno será exclusivo de Cine Yelmo, por lo que solo se podrá disfrutar de él en las más de 40 salas que hay por todo el país, y además solo los días 11 y 15 de noviembre. La serie tuvo su nueva vida gracias a su llegada a Prime Video, y ahora sus temporadas están compuestas por solo 8 episodios, cada uno de 50 minutos. Atrás quedan los capítulos largos que podíamos ver en Telecinco.

Casi todos los personajes que nos gustan regresan en esta nueva temporada: Jordi Sánchez (Recio), Nathalie Seseña (Berta), Eva Isanta (Maite), Carlos Areces (Agustín), Pablo Chiapella (Amador), Luis Merlo (Bruno), Ana Arias (Cristina), Raúl Peña (Martín), Nacho Guerreros (Coque), Rocío Marín (Greta), Petra Martínez (Fina), Loes León (Menchu), Miren Ibarguren (Yoli), Macarena Gómez (Lola) o Paz Padilla (La Chusa) entre otros. Y habrá que ver cómo se deshacen del personaje de Fermín, ya que Fernando Tejero anunció que dejaba la serie.

Plataforma: Prime Video / Disney Plus

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Anatomía de un instante

Sinopsis: Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.

Partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática. Basada en la popular novela de Javier Cercas, Álvaro Morte (Adolfo Suárez), Eduard Fernández (Santiago Carrillo), Manolo Solo (Manuel Gutiérrez Mellado) y David Lorente (Antonio Tejero) son los protagonistas de este momento histórico en España. Dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, tuvo su preestreno en el Festival de San Sebastián 2025. "Lo que intentamos no fue nunca hacer una imitación de Suárez, sino intentar recrear la energía que tenía para conseguir todo lo que consiguió", afirmó Morte en una entrevista reciente para Vanity Fair.

"En el Reino unido, según una encuesta, para el 45% de la población Winston Churchill es un personaje de ficción. Y eso es porque la historia se borra, se olvida, toda esta gente que está diciendo ahora mismo las barbaridades que está diciendo sobre las bondades de la dictadura no tiene ni idea de lo que está hablando", explicó Alberto Rodríguez para El Mundo, hablando sobre la importancia de seguir contando estas historias de nuestro pasado.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 20 de noviembre

Stranger Things (Temporada 5, Vol 1)

Sinopsis: El otoño de 1987. Hawkins está marcada por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero ha desaparecido: se desconocen su paradero y sus planes. Para complicar aún más su misión, el gobierno ha puesto la ciudad bajo cuarentena militar y ha intensificado su caza de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace una pesada y familiar sensación de temor. La batalla final se avecina —y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán a todos —a todo el grupo— unidos, una última vez.

Por fin llega el esperadísimo final de una de las series más famosas de los últimos 15 años: 'Stranger Things'. La producción ha sido complicada pero ya ha llegado. Y sí, entre medias han pasado muchas otras series, pero la creada por los hermanos Duffer ha hecho historia, y se quedará en el imaginario popular durante mucho tiempo. Esta temporada final además se va a estrenar en tres partes, es decir, el volumen 1 el 26 de noviembre; la segunda tanda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio de dos horas de duración con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre, que además tendrá estreno en cines. Una nueva estrategia que quiere probar la plataforma, como ya va a hacer con su éxito 'K-Pop: Demon Hunters'. El desenlace promete ser apoteósico, y no es para menos, porque llevamos mucho tiempo esperándolo. ¿Podrán derrotar por fin a Vecna? ¿Sabremos al fin que es el mundo Del Revés? Y, sobre todo, ¿descubriremos qué le pasó a Will realmente cuando estuvo en el otro lado?

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 27 de noviembre

Las hijas de la criada

Sinopsis: Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Llega a Atresplayer la esperada adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta, y que se convirtió en la más vendida de 2023 en nuestro país, con 20 ediciones y con los derechos de traducción ya vendidos, de momento, en ocho países (Italia, Francia, Portugal, Rumania, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia). Con 8 capítulos de 50 minutos cada uno, la serie se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias. La ficción, un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos… Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi, caracterizadas como sus personajes de Inés, Renata, Clara y Catalina respectivamente, son las protagonistas.

En el reparto encontramos otros nombres como Alain Hernández, junto a Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara.

Plataforma: Atresplayer

Fecha de estreno: 30 de noviembre

Más estrenos mensuales: