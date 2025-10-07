Confunden a Sonsoles Ónega con Ana Rosa en Antena 3 y su reacción es inesperada: "¿Cómo me ha llamado?"

Durante años compartieron las mañanas en Telecinco y durante un año y medio fueron rivales en las tardes de Antena 3 y Telecinco; quizás por ello muchos no dudan en asociar a Sonsoles Ónega con Ana Rosa Quintana y viceversa. Y para muestra lo que ha pasado este martes con una de las invitadas de 'Y ahora Sonsoles'.

Así, este martes, Sonsoles Ónega conectaba en directo con Mari Carmen Rodríguez, una gaditana de 69 años, que está denunciando como su hija pretende desahuciarla. "Mi hija tenía una relación conmigo magnífica, su pareja desde el primer día intentó separarnos. Mi hija no era así, todo esto empezó por él", empezaba acusando a su yerno. "Me entregaron un piso de protección que pagué, lo puse a nombre de ella y ahora me quiere sacar de aquí", explicaba la mujer.

Tras escuchar el testimonio de Mari Carmen Rodríguez, Sonsoles Ónega conectaba también por videollamada con el abogado de su hija para conocer su versión de los hechos. "Como se ha podido acreditar en sede judicial, Mari Carmen no está abonando ninguno de los recibos y la versión que está dando en los medios de comunicación no es exacta", recalcaba el letrado de primeras.

A partir de ahí se producía un tenso rifirrafe entre Mari Carmen y el abogado de su hija cuando la mujer acusaba al letrado de no tener ni idea de lo que estaba hablando. Y era cuando Sonsoles Ónega trataba de darle un consejo a su invitada. "Mari Carmen, no dé datos personales que igual le cae una demanda", le advertía la presentadora después de que el abogado pidiera que no revelara datos personales de su hija.

"Pues que me caiga. Mira, Ana Rosa…", le respondía Mari Carmen sufriendo un lapsus al equivocarse con el nombre de la presentadora provocando que en el plató todos se revolucionaran. "Ana Rosa no, Sonsoles", le corregía Isabel Rábago mientras la propia Sonsoles se preguntaba que "¿cómo me ha llamado?". "Ana Rosa, no. Sonsoles, Son-soles. Sonsoles, Antena 3", insistía entonces Rábago.

"¡Ay, la pobre, está mareada!", se escuchaba decir a Carmen Lomana al ver como la mujer se llevaba las manos a la cara tapándose de la vergüenza del garrafal fallo que había cometido al confundir a la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' con Ana Rosa Quintana. "No se preocupe Mari Carmen yo me llamo como usted quiera, no pasa nada", le decía la presentadora. "Es que estoy muy nerviosa, pero no Sonsoles con el nombre tan bonito que tienes", añadía la gaditana.