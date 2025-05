Natalia Sánchez dicta su incontestable opinión a la muerte del personaje de Alain Hernández en 'Sueños de libertad'

Hace mes y medio que 'Sueños de libertad' vivió la trágica muerte de Jesús de la Reina, el gran villano de la serie. Con ella, Alain Hernández, el protagonista de la ficción de Antena 3 se despidió de la ficción tras un año. Ahora, la otra protagonista del serial diario, Natalia Sánchez ha hablado de la salida de su compañero.

No hay duda de que la desaparición y muerte de Jesús de La Reina ha sido todo un alivio para Begoña, el personaje al que interpreta Natalia Sánchez, pues le hacía la vida imposible y llegó incluso a envenenarla y maltratarla. "A Begoña le rompió el corazón y se siente liberada", asevera sobre cómo ha vivido su personaje la muerte del que fue su marido en una entrevista en Bluper.

No obstante, parece que ese alivio y liberación se le van a volver en contra en los próximos episodios por la custodia de Julia y el rechazo a la nulidad matrimonial a Andrés y María. "He ido acompañando a Begoña en este proceso. Se convirtió en un reto personal, que ella saliese de esa relación tóxica, que pudiera salir con su energía, con su fortaleza, con su fuerza. La realidad es que la vida no se lo está poniendo fácil, pero yo creo que la vida no es lo que te pasa sino lo que haces con lo que te ocurre. En este caso, pese a las adversidades que siente mi personaje, pelea por salir hacia delante", prosigue diciendo la actriz de 'Sueños de libertad'.

Pero sin duda, Natalia Sánchez no duda en reconocer lo mucho que echa de menos a Alain Hernández en el rodaje de 'Sueños de libertad'. "Ahora bien, hablando de Alain Hernández, lo echo de menos cada día. Cuando voy a grabar y paso cerca de su antiguo camerino, se le echa en falta. Pero bueno, esas cosas pasan", confiesa.

Natalia Sánchez defiende la importancia de la historia de las Mafin en 'Sueños de libertad'

Asimismo, Natalia Sánchez también se pronuncia sobre la relación de su personaje con el de Dani Tatay. "La relación de Andrés y Begoña refleja que puede que haya cosas en la vida que parecen que se acaban o que se distancian, pero hay un amor de verdad. Es un romance que no ha podido ser de forma oficial y que parece que va a estar siempre candente. Paradójicamente, las relaciones no resueltas tienen más fuerza que las que sí lo están", sentencia.

Por último, sobre otra de las relaciones de amor que han conquistado a los fans de 'Sueños de libertad', la de Mafin, o sea la de Marta y Fina, Natalia no lo duda. "Me encanta su historia. Estoy muy contenta por mis compañeras. Todavía hacen falta historias como las de las Mafin, parece mentira, pero estamos viendo lo esenciales que son. Es imprescindible que haya historias con las que la gente pueda sentirse identificada, para que haya referentes y sientan el valor de ver que amar está bien. En el amor no importa nada más", concluye. "Me encanta que haya mujeres y hombres que puedan verse reflejados en las Mafin y que se sientan empoderados para poder salir adelante, de defender lo que sienten y sentir la fortaleza que tienen", añade.