Alain Hernández desvela en exclusiva la razón de su adiós a 'Sueños de Libertad' con la muerte de Jesús

Desde hace días, Antena 3 anunciaba que 'Sueños de libertad' viviría este miércoles un giro de guion inesperado que lo iba a cambiar todo. Poco después se confirmó que se trataba de una trágica muerte. Y ahora ya sabemos de quién se trata. Y es que este miércoles hemos asistido a la trágica muerte de Jesús De La Reina, el gran villano de la serie al que interpreta Alain Hernández.

De esta forma, y casualmente, las dos ficciones diarias más vistas de la televisión se enfrentaban este miércoles a una muerte tras las que nada volverá a ser lo mismo. Si en 'Sueños de libertad' decimos adiós a Jesús, en 'La Promesa' todo apunta a que será Jana la que desaparezca para siempre de la ficción.

Con la muerte de Jesús de la Reina, 'Sueños de libertad' pierde a su gran villano y a su gran protagonista. Sin embargo, tal y como nos confirma el propio Alain Hernández en esta entrevista exclusiva fue decisión suya la de dejar la serie de Antena 3. De hecho, nos confiesa que así lo pactó cuando firmó entrar en la ficción.

Asimismo, durante esta larga entrevista, Alain Hernández también deja claro que si por él hubiera sido su personaje no habría muerto pues no cerraba la puerta a regresar en un futuro lejano a la serie producida por Diagonal TV. El actor nos cuenta además cómo cree que puede afectar a la ficción su salida y el alto precio que ha pagado por ser uno de los protagonistas de 'Sueños de libertad'.

¿Cómo estás y cómo te encuentras ante esta salida de 'Sueños de libertad' y lo que hemos podido ver en el capítulo de este miércoles?

Estoy un poco nervioso y estoy un poco abrumado también por lo que se está generando, sobre todo también a nivel de redes, que ya en Atresplayer Premium, ya que se adelantó, claro. Entonces, como es imposible que la gente sepa aguantar un spoiler pues se empezó a decir y todo. Entonces, muchos mensajes, gente que oye, o lee, pero entonces me envían mensajes a mí de ¿pero es verdad, es verdad?. Y yo que no puedo decir nada hasta la fecha, pues mordiéndome mucho la lengua y esas cosas. Pero vamos, en cualquier caso estoy pues bueno, por una parte orgulloso del trabajo hecho y que al final sea un personaje tan importante, que haya calado tan hondo en muchísima gente para bien o para mal, pero me refiero que es un personaje que no ha dejado indiferente a nadie y estoy contento por haberlo construido.

¿Cómo se produjo tu salida, fue una decisión propia, algo consensuado con el equipo o fue necesidad de guion?

Claro, yo desde un principio, ambas partes, porque yo lo quise así, pero yo propuse estar solo un año en la serie. Desde el primer contrato que firmamos fui yo el que dije estar un año porque yo sabía que iba a ser muy duro el estar tantas semanas tan lejos de mi familia porque tengo hijos pequeños y vivimos en Barcelona y entonces esto se graba en Madrid y Toledo y entonces yo al estar viendo a mis hijos un día y medio a la semana durante todo un año sabía que iba a ser muy duro. Y luego, aparte de eso, sabía lo que me iba a exigir. El tener un personaje tan principal en esta serie diaria, pues sabes que vas a tener muchas secuencias, mucho texto que estudiar y que va a ser complicado.

Pero luego lo que no sabía, y eso ya es una decisión mía, es el cómo iba a ser, cómo iba a construir el personaje. Y eso lo vas haciendo tú y ya desde un principio yo puse un listón muy alto en cuanto a intensidad del personaje, la manera de afrontar las secuencias y vivirlas. Y entonces, por una parte, genial, porque vas creando un personaje grande en la manera de actuar, pero al mismo tiempo es como tirarte un poco piedra sobre tu mismo tejado. Tu propio tejado quiere decir en cuanto a eso. Yo no puedo bajar de esta intensidad, con lo cual me autoexigía mucho en cada secuencia y eso pasa factura también, tienes bastante estrés y ya está.

En los últimos capítulos se vislumbraba la marcha de Jesús a París, ¿hubieras preferido que el final fuera abierto para una posible vuelta y no que lo mataran?

Luego, claro, cuando nos reunimos en una reunión por parte de la productora y la cadena y todo, de proponerme cómo iba a ser. Si me lo había repensado y si quería seguir, en vez de dejarlo ahí. Y yo dije que me mantenía en mi idea de hacer solo un año y ya está, por las razones que te he dicho. Y entonces, claro, yo puse sobre la mesa el que no desapareciera el personaje del todo, el que a lo mejor pues como iba viéndose que se podía ir a París, o que lo metieran en la cárcel o lo que fuera. Pero fue cadena, bueno cadena, los guionistas los que al final decidieron, bueno, que los guionistas también reciben órdenes también de otros sitios, pero fueron ellos los que decidieron que el personaje desapareciera, o sea que, bueno, ahí ya uno no. Uno no pincha ni corta, ¿sabes? Al final, la decisión de la muerte viene de guion. Yo propuse el no matarlo porque nunca sabes lo que va a pasar. No sabes si esta serie va a durar dos temporadas o va a durar tres o cuatro o cinco o las que sean y nunca sabes si el personaje pues si a mí me apetecería volver. Ahora mismo mis hijos son muy pequeños y yo priorizo un poco eso, el intentar encontrar un equilibrio entre trabajo y familia. Y entonces ellos decidieron eso, pues ya está.

Entiendo por lo que dices que para ti el personaje de Jesús tenía mucho todavía por contar y que no estaba agotado y que no ha sido por cosa del personaje sino por tus razones personales...

No, no, no. Yo sí creo que Jesús podría haber hecho un cambio, porque yo si algo hice fue darle muchas capas al personaje y entonces, dotarlo de más humanidad, de más vulnerabilidad, de momentos débiles también. Entonces eso lo hacía en un personaje más profundo, que incluso mucha gente lo entendía y justificaba muchas cosas. Yo, evidentemente, ni nadie va a justificar que coja una escopeta y agarre por el cuello a su mujer o que estas conductas tan violentas evidentemente nadie las va a justificar, pero a nivel de explicar el por qué Jesús se fue pasando al lado oscuro y que fueran saliendo esas cosas, esa falta de amor que tuvo él durante toda su vida por parte de sus padres, luego por parte de sus mujeres, un tipo al que le dicen después de tantos años que es estéril, que su hija no es suya biológicamente. Hay que saber lidiar con eso, que tu hermano, tu propio hermano, seduzca a tu mujer sin ningún tipo de respeto por los hermanos cuando hay una ley no escrita que no se debe tocar a la mujer de tu hermano, coño. O sea, que aunque te guste mucho, es de tu hermano y no tienes por qué intentar ahí seducirla, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, todo eso, luego le quitas la empresa, que era lo que más él también quería después de su lista.

Yo recuerdo mucha gente que escribía y decía "es que estoy harta de que a Jesús le salga todo bien". Y yo, ¿Perdón? ¿Usted está siguiendo la serie realmente? ¿Usted se da cuenta de que Jesús puede ser todo lo soberbio que sea, puede hacer las maldades que sea, pero que al final siempre acaba perdiendo. Siempre acaba perdiendo, Jesús. Bueno, hasta el punto de que acababa muerto. Pero si tú te fijas bien, todo lo que ha hecho se le ha vuelto de la contra. O sea, pero todo. Desde lo de su primo y su exmujer, porque se sabe todo, pasando por lo de envenenar o drogar a Begoña, que al final también se sabe, se sabe lo de su esterilidad, se sabe lo de también al final su hermano se queda con su mujer. Todo, todo. Le quitan la empresa, su padre no le da el cariño que él necesita. Lo único que salió ganando es lo único para mí fue que su hija llegara a decirle que lo consideraba su padre. Eso ha sido la única victoria de Jesús en toda la serie, la única.

Cuando te contaron ya la decisión de que lo iban a matar y ya viste cómo iba a ser esa muerte, ¿Qué pensaste? ¿No sé si pensaste que al final era un buen final para el personaje y una vez que asumes que lo matan si era como te lo imaginabas?

Yo siempre tuve claro que si mataban a Jesús tenía que ser Digna, pero a mí me habría gustado que fuera Digna de verdad. Que no sea como por accidente o lo que sea, pero estas cosas de blanquear a los personajes que aparentemente son los buenos, pues eso es lo que los echó para atrás. Al final, muere como muere Jesús. Pero yo preguntaba ¿Y por qué no puede ser? Si aunque Digna sea buena, tiene sus motivos para acabar matando a Jesús. O sea, mató a su hijo, le hizo creer durante toda la vida, durante todo ese tiempo que había sido eso el asesino él, que había huido a Brasil, que no sé qué. O sea, al final tenía sus motivos y también luego con lo de la nieta. Pero ¿por qué un personaje que se presenta bueno no puede tener luego este trauma o este remordimiento? Yo lo encuentro mucho más interesante que un personaje bueno pueda llegar a matar a alguien en un momento dado de locura transitoria y tal, pues para el personaje es mucho más rico. Es decir, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué he hecho? O sea, es que acabo de matar a mi sobrino al final, que sí, que tengo mis motivos, pero nunca lo habría hecho, a no ser que, mira, pues eso, llega un punto en que la persona hace un clic y mata y mata a esa otra persona, pero vamos, no sé, al final yo como digo ni pincho ni corto. Y es lo que te digo yo realmente no quería la muerte de Jesús, pero bueno, ya partiendo de esa base. ¿Y que luego podría haber sido más épico el final? Bueno, puede ser. Puede ser, pero bueno, ya te digo, al final no es darle más vueltas tampoco porque no va por ningún lado.

Eres el gran villano de ‘Sueños de libertad’, ¿crees que la gente va a entender tu salida? ¿Crees que la marcha del villano puede afectar a las tramas y a las audiencias de la serie y cómo se quedarán ahora los De La Reina y los Merino sin Jesús y sin alguien que trate de acabar con ellos?

Bueno es evidente que la muerte de Jesús va a afectar a la audiencia y a la seri no ya porque yo haya sido quien lo haya interpretado, sino porque, como bien dices, pues es un personaje que daba juego a todos los otros personajes y de alguna manera se va a resentir la serie. Pero no sé como continuará la serie porque no lo estoy siguiendo. Mantengo el contacto con los compañeros y las compañeras porque al final la amistad que entablas ahí con personas que ves tantas horas y cada día y cada día y además tan intensamente delante de cámara y todo, pues se une mucho y hace familia. Pero yo no sé cómo están siguiendo las tramas ahora en 'Sueños de libertad', porque esto es que al final lo grabamos a finales de noviembre con lo cual han seguido ellos grabando y yo no sé cómo siguen las tramas. Algo sé desde que me fui yo, pero poco.

Lo que a mí me encantaría es que María, por ejemplo, se convirtiera en esa villana, que además tampoco le faltan razones porque al final lo que han hecho es humillar a una persona que estaba en Jaca pensando que su novio era feliz con ella y todo. Llega el novio a Toledo, conoce a su cuñada, se enamora de su cuñada en dos días, ella viaja a Toledo para verle, se encuentra con el percal y decide que se va a Jaca otra vez y él la engancha ahí en la puerta del coche y le dice "No, no te vayas y no solo no te vayas, sino que cásate conmigo". O sea, ¿se puede ser más falso que Andrés? Entonces, cuando ya estaba enamorado de Begoña, entonces a una persona que le haces eso, evidentemente que tiene sus motivos para ser la villana, la nueva villana. Y me encantaría, porque además yo tuve conversaciones con Roser (la actriz que hace de María) al respecto de que ella se agobiaba un poco con el personaje de que estaban las cosas mal y que no sé qué y que la gente le va a empezar a decir que es la mala y que no sé cuántos. Y yo le dije mira Roser yo te puedo dar un máster de eso porque desde un principio he sido el malo y al final es encontrarle tu manera de hacer las cosas, ya no solo lo que está escrito, sino darle tu sello. Yo lo tiré por muchas secuencias del sarcasmo, la ironía, incluso la gracia que le daba a muchos textos la manera de decirlo. Y entonces ahí le encontraba el gusto y evidentemente que habían cosas que yo no aprobaba de Jesús. Todo aquello de drogar a Begoña y no sé, que a mí me parecía mal. O sea, yo he defendido cosas indefendibles de mi personaje, ¿no? Y

Y entonces le dije a ella que tenía que intentar hacer eso, incluso cambiando cosas, alguna cosita de guion para construir mejor el personaje. Y a eso me refiero, por ejemplo, que a Jesús, a veces, cuando tenía alguna secuencia donde discutía con Begoña y no sé cuántos y que parecía que se iba todo triunfal y ponía Jesús se va sonriente o se queda sonriente con una sonrisa socarrona y no sé qué. Entonces yo le decía al director o a la directora que "Esto no va a ser así". Y me decía "¿Cómo?" "Y no, esto aquí Jesús se va a quedar hecho polvo". Porque Jesús se puede mostrar soberbio delante de los demás y todo, pero luego por eso esas capas que he ido dando de que en muchos momentos él no querría ser así. Y a él le duele ser así también. Y lo está sufriendo por dentro, y cuando nadie le ve, sufre. Entonces, eso yo creo que lo han hecho, pues lo que me dicen en redes, que me dicen que soy que soy el villano favorito.

Digna y Jesús en 'Sueños de libertad'.

Es verdad que interpretar al villano tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y es cierto que suele ser el personaje más odiado por la gente pero a la vez los villanos gustan mucho. ¿Cómo has llevado tu eso y las reacciones de la gente?

Sí, de hecho, lo que más me suelen decir por la calle es "Qué malo eres, pero qué bien lo haces, hijo" . Eso es lo que me dice todo el mundo. Qué malo eres, pero me encanta. Y bueno, con eso también te quedas, ¿no? El decir bueno, no has hecho un malo porque así de cómic, ¿sabes? Incluso los malos de cómic tienen sus motivaciones y yo siempre lo he comparado mucho con Darth Vader. El momento que Jesús se pasa al lado oscuro es cuando pasa todo lo de su primo y su primera mujer, Valentín y Clotilde. Ahí es cuando él se pasó al lado oscuro porque se dio cuenta de que era capaz de matar por amor y entonces a él le creó el trauma a la que empezó a notar que Begoña también empezaba a fijarse en su hermano, ahí le saltaron todas las alarmas y los fantasmas del pasado. Y claro, se volvió un hombre rencoroso, un hombre de todo eso. Y luego también explicar todo ese contexto histórico de que el primogénito en esa época tenía que dar ejemplo trabajando, recibía menos cariño que sus hermanos. La única que lo quería era su madre y se lo demostraba y se murió también. Entonces, al final era una falta de cariño total y lo que te digo, luego también todo lo que ha ido pasando durante la serie es que ha ido perdiendo cada vez. Y todo eso es lo que ha construido al personaje.

La muerte de Jesús va a coincidir casualmente con la de Jana en ‘La Promesa’. ¿Crees que es necesario que en las series diarias se renueven también un poco los repartos con el paso del tiempo para renovar las tramas y no cansar a la audiencia?

Sí, hombre, eso es básico. Lo que pasa que 'Sueños de libertad', si algo la ha caracterizado es que las tramas han sido muy rápidas. Para ser una diaria, todas las cosas que han pasado han pasado muy rápido. Ha habido tramas y tramas importantes que se las han ventilado en dos semanas. Y eso no suele pasar. Así que es verdad que más o menos en 'Sueños de libertad' se ha ido manteniendo el mismo elenco, han ido entrando y saliendo algunos personajes importantes como el de Jesús Olmedo, por ejemplo. Pero en general se ha ido manteniendo más o menos el mismo elenco, salvo algunas secretarias que ha habido y tal, Alejandra Meco, Nerea Gorriz. Pero si que es verdad que a lo mejor el personaje del villano si que se espera que dure más tiempo, no es usual que el villano de una serie diaria lo deje a la primera, o sea, después del primer año actual. Pero bueno, sí que podría haberse renovado con algún personaje más pues sí, yo creo que es básico.

En el caso de que hubieras seguido en 'Sueños de libertad' aunque fuera tras una marcha temporal, ¿Qué te hubiera gustado que le pasara a Jesús?

Pues mira, a mí me habría gustado, por ejemplo, si yo hubiera tenido que seguir, si Jesús hubiera tenido que seguir, me hubiera gustado que diera ese giro del todo y que Jesús volviese de donde tuviera que volver. Ya fuera de la cárcel, ya sea de París o lo que sea, habiendo hecho una reflexión por su hija, el intentar ser bueno y entonces el luchar contra los nuevos malos, o sea, don Pedro o quien hubiera por ahí, ¿no? Y eso sí me habría gustado para el personaje. Ese giro, además, para mí me habría supuesto un reto interpretativo el intentar que Jesús fuera bueno, pero con esa bomba de relojería de que no sabe cuándo va a volverse al lado oscuro, porque a veces esas naturalezas uno no las puede controlar. Entonces, eso sí me habría gustado, ese giro. Y ahí habría tenido más recorrido también Jesús, el intentar ser bueno por su hija. Ya no te digo volver a reconciliarte con Begoña porque también lo encontraría demasiado inexplicable después de todo lo que ha pasado y tal, pero sí que a lo mejor una relación con María habría estado bien, por ejemplo. Yo creo que eran dos personajes condenados a estar juntos. Y de hecho, eso Roser y yo lo dibujamos un pelín. Lo quisimos dibujar un pelín de que si realmente Jesús hubiera durado 10 capítulos más, lo mismo habría habido incluso besos entre ellos dos, de esa cosa de que estaban sintiendo algo. Ya te digo, ya sea por desde el despecho.

¿Qué ha supuesto para ti participar en una serie como 'Sueños de libertad' y que ha sido lo mejor y lo peor de trabajar en una serie como esta que implica tanto?

Estar en 'Sueños de libertad' para mí ha sido un honor y un privilegio el poder estar en una serie que ha funcionado o que funciona realmente también, que te vean dos millones de personas cada día. Bueno, significa que todo el equipo hacemos un trabajo extraordinario cada día y recoger esos frutos pues es un honor. La verdad que yo estoy muy agradecido de poder haber estado en 'Sueños de libertad', también a nivel de popularidad, lo que te da una serie así, que yo sí ya venía con popularidad de 'La Caza', por ejemplo, donde también moría y también fue traumático. Pero lo de 'Sueños de libertad', pues claro, es otro nivel de popularidad. Otros públicos también, quizás, sí, pero. Pero eso es un orgullo y es un privilegio el poder haber estado ahí. ¿Qué es lo mejor? Pues el haber tenido tiempo para construir un gran personaje. Y que sea un personaje, yo creo que va a ser un personaje muy recordado de la televisión para mucha gente y el haber convivido con personas maravillosas durante todo este tiempo, te lo digo en serio, o sea, el equipo humano que hay en 'Sueños de libertad' yo creo que también es una de las claves por las que funciona, porque es que detrás de las cámaras funciona todavía mejor. Todos los actores y actrices son personas increíbles, y me emociono hablando de ellos, con las que he tenido muchas confidencias porque te pasas muchas horas, mucha intensidad. Y ha habido grandes amistades que han salido de 'Sueños de libertad' y que bueno eso me lo quedo ya para siempre y hasta la próxima que volvamos a trabajar, porque al final todos nos volvemos a cruzar en otros proyectos, pero estoy muy agradecido a todo lo que me han ayudado todos los compañeros y las compañeras y espero haber sido generoso también con ellos, que es de las cosas que más me importan, ¿no? El que hayas podido ser generoso en las secuencias y darles todo lo que necesitaban ellos y ellas, y más.

Y en lo peor, pues esa exigencia a nivel de estar, de estar y no estar en casa. Eso es lo peor. Y luego también ha habido una cosa que la gente no piensa y es que el interpretar un personaje tan tan odiado dentro de la serie por los otros personajes. Yo soy muy capaz de quitarme el traje de Jesús de la Reina, dejarlo en el camerino hasta el día siguiente que me lo vuelvo a poner y todo, ¿no? Pero hay una cosa ahí que es inevitable, que cuando te pasas tantas horas haciendo tantas secuencias donde te odian, te odian todos los otros personajes, todos los otros personajes te dicen que no te quieren, que eres malo y lo sufres por dentro, entonces te lo llevas a casa, no sabes por qué, te encuentras triste también. Porque lo estás viviendo tú. Tú lo estás viviendo, ¿vale? Yo sé que al final no deja de ser una interpretación y es un juego y todo lo que tú quieras, pero un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Y así durante un año. Y luego vas por la calle también te lo dicen, aunque te digan que lo haces muy bien, pero también te dicen qué malo eres, qué malo eres, qué malo eres. Sí, que al final te termina afectando. Eso de alguna manera también te lo llevas a casa y no sabes por qué y te empiezas a encontrar triste. Y bueno, luego la vía de escape son mi familia, mis hijos, mi mujer, mi madre y me refugio mucho en la familia para huir de eso, de esa imagen que a uno le va quedando y que hay gente que incluso no sabe distinguir de la prisión y vas por la calle y ha habido gente que me ha mirado mal. Pero bueno, yo que sé, luego eso también, mira, contra eso no puedo hacer nada, ¿no? No sé si entra dentro del pack.

No sé si por todo eso que dices y ese alto precio de hacer de villano ahora tienes ganas de que te den un papel de bueno para desquitarte...

Bueno, pero como uno no puede decidir en esta profesión. A mí que me sigan dando personajes para seguir trabajando, que es lo que me encanta y me da igual al final que seas bueno o malo. Lo importante es seguir disfrutando de esta profesión y ya está. Y ahora, pues bueno se va a anunciar aprovechando que voy al programa de Sonsoles Ónega a hablar de la muerte de Jesús que estoy en la serie de su novela, "Las hijas de la criada" donde interpreto a Gustavo, que es el personaje masculino también fuerte de la serie, de la novela y que es el marido de Verónica Sánchez, el personaje de Inés, de la novela. Entonces estoy en eso ya desde el principio también, lo que pasa que no se podía decir evidentemente porque cuando salió la noticia de que se iniciaba el rodaje, pues todavía estaba Jesús de la Reina en 'Sueños de libertad' con lo cual la gente habría dicho si está en esta serie es porque no está en la otra. Y entonces ya habría habido el spoiler. Entonces era secreto y este miércoles ya deja de serlo.