Los 13 imprescindibles estrenos de junio en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, MAX o Disney+

Junio siempre es un mes muy completo en cuanto a estrenos de series en plataformas, pero también marca el inicio de los blockbusters veraniegos en el cine. Así que siempre hay que tenerlo en el punto de mira por si las moscas. Este año no es ninguna excepción y os lo demostramos con hasta trece estrenos importantes en las principales plataformas como Netflix, Prime Video, MAX o Disney Plus. Eso sí, os hemos resumido los más destacados para que no os hagáis un lío.

Sin duda, el gran estreno del mes es la segunda temporada de ‘La casa del dragón‘, que llega con las expectativas por las nubes. Sobre todo tras una primera temporada de ensueño que no solo dominó la conversación en redes, sino que fue capaz de derrotar a la todopoderosa ‘Los anillos de poder‘ de Prime Video. Pero no es la única serie de fantasía que llega, ya que tendremos lo nuevo de Star Wars con ‘The Acolyte‘, un proyecto que pretende ser diferente a todo lo visto hasta ahora, llevándonos muchos años atrás, antes de la saga Skywalker.

Y, si tenemos que hablar de regresos, también tenemos que mencionar una nueva temporada de ‘The Boys’, la brutal e irreverente serie de Prime Video sobre los superhéroes más caóticos que conocemos. O, hablando de caos, la vuelta de ‘The Bear‘, con su restaurante de alta cocina empezando a funcionar.

Además, tendremos una buena dosis de series españolas, empezando por lo nuevo de Belén Rueda. Estamos hablando de ‘Eva y Nicole‘, de Atresplayer, que vuelve a llevarnos a la famosa jet set marbellí de la década de los 80. Junto a ella, también conoceremos los ‘Clanes‘ de Clara Lago y Tamar Novas para Netflix; o ‘Segunda Muerte’, la apuesta de Movistar Plus+ por el misterio con Georgina Amoros. ¿Estáis preparados para un mes lleno de emociones?

Eva y Nicole

Sinopsis: París 1972. Eva y Manuel hacen el amor en una buhardilla cuando la gendarmería francesa tira la puerta y se llevan a la chica a la fuerza, para ser deportada a su país de origen. Marbella 1985. Nicole se ha casado con Manuel y se ha convertido en una mujer poderosa, dueña de la noche marbellí y de la discoteca de moda, el Nicole’s. Ha conseguido reunir a toda la jet. Todo apunta a una noche perfecta, pero la llegada de una extraña sorprende a todos: es Eva.

Atresplayer sigue siendo una de las plataformas con proyectos españoles más interesantes hasta la fecha. Tenemos decenas de ejemplo, y podríamos destacar ‘La ruta‘ o ‘Vestidas de azul’, entre otras muchas series. Y curiosamente, siempre echan una mirada al pasado. Como es el caso también de ‘Eva y Nicole’, su nueva producción, que nos lleva de vuelta a la década de los 80 en esa Marbella de lujos y mafias. Además, el aliciente de esta nueva serie lo encontramos en su reparto. Belén Rueda, Hiba Abouk y Andrés Velencoso conforman ese trío de protagonistas que buscan dar veracidad y un poquito de fantasía de lentejuelas a ‘Eva y Nicole’.

Fecha de estreno: 2 de junio

Plataforma: Atresplayer

Archie

Sinopsis: Miniserie que sigue al icónico actor Cary Grant, un mito perseguido por la tragedia que, incluso en la cima de su carrera en Hollywood, no olvidó sus humildes orígenes en Bristol como un niño llamado Archibald Leach. Grant tuvo una complicada infancia, marcada por la pobreza extrema, el adulterio de su padre y la muerte de su hermano mayor, rompió su familia y le abocó a una espiral de duelo y depresión. A pesar de todo se consolidó y es recordado como uno de los actores más importantes de la historia de Hollywood.

Poca gente recuerda que Archibald Leach fuera una de las mayores estrellas que ha dado Hollywood. Aunque claro, si desvelamos que su nombre artístico era Cary Grant, la cosa cambia un poco, ¿verdad? Filmin nos trae una serie sobre la complicada vida detrás de las cámaras del legendario actor, con un Jason Isaacs mimetizado en el mítico intérprete.

Cuatro episodios que buscan arrojar un poco de luz a un pasado conflictivo, y sobre todo, a un presente que la prensa y los grandes estudios buscaron esconder a toda costa. No brillaba todo en la vida del galán por antonomasia… por lo que ‘Archie’ es una serie muy interesante para los mitómanos del Hollywood dorado. Ya podemos notarlo desde la elección del título, haciendo referencia a su nombre real.

Fecha de estreno: 4 de junio

Plataforma: Filmin

The Acolyte

Sinopsis: Mucho antes de las aventuras de Luke, Leia y Han Solo, mucho antes de que Anakin Skywalker se convirtiera en Darth Vader, el universo de Star Wars se encuentra en una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Los Jedi están en el cenit de su poder. Pero en las sombras de la galaxia, los Sith están reuniendo sus fuerzas y la amenaza del lado oscuro de la Fuerza crece cada día que pasa.

Star Wars sigue siendo una de las sagas más rentables y famosas de la historia del cine. Desde la llegada de Disney Plus, Lucasfilm decidió ampliar todo su universo a través de series como ‘The Mandalorian’ o ‘Ahsoka‘. Y hemos de decir que le ha salido bastante bien. Pero siempre centrando sus historias alrededor del Imperio Galáctico o de la familia Skywalker (y allegados). Por eso, la llegada de ‘The Acolyte’ es un soplo de aire fresco para una saga que ya estaba empezando a acusar un poco la fatiga por parte del público. Situada muchos años antes de nuestros héroes favoritos, la nueva serie de Disney Plus nos lleva a la Alta República… y al Lado Oscuro de la Fuerza.

Fecha de estreno: 5 de junio

Plataforma: Disney Plus

Segunda muerte

Sinopsis: Una auxiliar de policía, cuyo padre es una leyenda de la UCO recién jubilado, se ve envuelta en una investigación criminal en un tranquilo pueblo pasiego.

Movistar Plus+ quiere apostar por el misterio este mes de junio con su nueva serie, ‘Segunda muerte’, protagonizada por Georgina Amorós y Karra Elejalde. Además, la serie está creada por Agustín Martínez (integrante del trío de escritores que responden al nombre de Carmen Mola) y dirigida por Álex Rodrigo y Óscar Pedraza. «El título de la serie viene de jugar con varios conceptos. Por un lado, el caso con la aparición de un cadáver que no debería de estar ahí, porque en realidad murió siete años antes. Es la segunda muerte de este cadáver. Pero estamos hablando de un thriller que es también una historia de personajes». Así describe ‘Segunda muerte’ su creador Agustín Martínez.

Junto a Georgina y Karra, tendremos un reparto plagado de intérpretes muy interesantes. Joel Bosqued, AriaBedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar, Maribel Salas, Arturo Querejeta, Sara Vidorreta, Andrea Ros, Veki Velilla, Kandido Uranga, Karmele Larrinaga, Javier Lago y Javier Barandiarán.

Fecha de estreno: 6 de junio

Plataforma: Movistar Plus+

Becoming Karl Kagerfeld

Sinopsis: Sigue el ascenso de Karl Lagerfeld en el mundo de la moda parisina de la década de 1970 y su rivalidad con el socio de Yves Saint Laurent, Pierre Berge, así como su historia de amor con Jacques de Bascher.

El multiverso de la moda ha llegado a las plataformas. Habría sido mucho más divertido que cada actor interpretara el mismo papel en los diferentes proyectos. Por pedir que no quede. Nos llegó primero ‘Cristóbal Balenciaga‘, precisamente en Disney Plus. Y luego la muy descafeinada y fallida ‘The New Look’ en AppleTV+. Ahora le toca el turno a Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores más importantes de la historia, y también de los más revolucionarios. ‘Becoming Karl Lagerfeld’ cuenta con Daniel Brühl en el papel del Kaiser de la moda, junto a Théodore Pellerin. Su repercusión dependerá del acabado visual final del producto y, sobre todo, si se mete de lleno en la interesante vida del diseñador o, por el contrario, se queda en la superficie.

Fecha de estreno: 7 de junio

Plataforma: Disney Plus

Desde el mañana

Sinopsis: A los pocos días de mudarse a una nueva casa con su familia, Gabriela descubre bajo el suelo de su despensa una veta de un mineral desconocido. Al tocarlo, produce en ella un extraño e inquietante fenómeno: Gabriela ve fragmentos del futuro y, en uno de ellos, la muerte de su hija Emma. Tras constatar que estos episodios no son fruto de un desequilibrio mental o físico, Gaby comenzará a luchar para cambiar el futuro de su hija con la ayuda de Andrés, un inspector de policía que ha vivido una experiencia similar a la suya.

Disney Plus vuelve a aparecer en la lista (y no será la última) de estrenos importantes este mes de junio. Porque ahora toca hablar de su nueva apuesta sobrenatural, y además con firma española. Nos referimos a ‘Desde el mañana’, serie de fantasía protagonizada por Marta Hazas (‘Velvet’), Álex González (‘Operación Marea Negra‘), Gabriel Guevara (‘Ni una más‘) y Denisse Peña (‘Las chicas del cable’). En plena polémica sobre la creación de sus series, Daniel Écija firma esta nueva producción española de Disney, que busca convertirse en un proyecto relevante dentro de la plataforma. Por ahora, las series españolas de Disney Plus no han tenido mucha suerte, o mucha relevancia entre el público general. ¿Lo conseguirá ‘Desde el mañana’?

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: Disney Plus

Presunto inocente

Sinopsis: Un asesinato horrible trastoca a la Fiscalía de Chicago cuando uno de los suyos, el fiscal Rusty Sabich, es sospechoso del crimen. El acusado deberá luchar por mantener unida a su familia...

Creada por David E. Kelley y J.J. Abrams, y basada en la novela homónima superventas de Scott Turow, ‘Presunto inocente’ es una de las series más interesantes de este mes de junio. Aunque corre el riesgo de pasar desapercibida, porque la gente aún no acaba de pillarle el truco a las producciones de AppleTV+ salvo a la todopoderosa ‘Ted Lasso‘. En este caso, ya vimos esta historia hace más de tres décadas en la muy reivindicable película dirigida por Alan J. Pakula, protagonizada por un Harrison Ford en el pico de su carrera. De hecho, es una de sus mejores interpretaciones. Aquí el protagonista de la historia, Rusty Sabich, está interpretado por Jake Gyllenhaal, que no solo es el ex de Taylor Swift (si queréis saber más, escuchad ‘All Too Well 10 minutes versión’), sino uno de los actores más interesantes del panorama actual.

Drama judicial de esos que nos gustan, con asesinato y familia desestructurada por el camino. ¿Qué más podemos pedir?

Fecha de estreno: 12 de junio

Plataforma: AppleTV +

The Boys (Temporada 4)

Sinopsis: El mundo está al límite. Victoria Neuman está más cerca que nunca del despacho oval y bajo el férreo control de Patriota, que consolida su poder. Carnicero, a quien le quedan meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y el liderazgo de The Boys, y el resto del equipo no aguanta sus mentiras. Con más en juego que nunca, deben averiguar cómo colaborar y salvar el mundo antes de que sea tarde.

‘The Boys’ se ha convertido en una de las series más representativas de Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. Esa visión tan cínica y sí, violenta, sobre una sociedad dominada por superhéroes egoístas y egocéntricos, ha calado en la audiencia. Ahora llega la temporada 4, y siempre es divertido ver cómo cierta parte de su público idolatra a personajes como Patriot, sin entender que es una burla directa precisamente a esos incels que han puesto en un pedestal a gente como Jordan Belfort o el Joker de Todd Phillips. La serie sigue gozando de buena salud, con un reparto entregado, y con una trama cada vez más compleja y desquiciada.

Fecha de estreno: 13 de junio

Plataforma: Prime Video

La casa del dragón (Temporada 2)

Sinopsis: Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro

‘Juego de Tronos’ es, probablemente, una de las series más importantes y relevantes de la historia de la televisión. No hay persona en el mundo que no la conozca y, pese a su polémico final, sigue muy presente en la cultura popular. La muestra la encontramos con ‘La casa del dragón‘, cuya primera temporada fue un auténtico éxito, y que ahora llega con nuevos episodios que nos van llevando de la mano a la famosa ‘Danza de dragones’, la guerra civil que asoló Poniente. Ahora por suerte no tendrá que competir con la serie de ‘El señor de los anillos‘. ¿Conseguirá de esa forma hacerse aún más grande de lo que ya es? La batalla entre los negros y los verdes está a punto de recrudecerse hasta límites insospechados…

Fecha de estreno: 17 de junio

Plataforma: MAX

Clanes

Sinopsis: Una nueva abogada llega para establecerse en el pequeño pueblo de Cambados, Galicia. Se llama Ana y su presencia no pasa desapercibida para nadie, incluido Daniel, hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del “clan de los Padín” mientras el padre permanece en prisión. Ana, con amplia experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid, ha decidido empezar de cero en Cambados con la intención de saldar cuentas con su pasado.

Jorge Guerricaechevarría es uno de los guionistas más interesantes de la actualidad. En su currículum encontramos ‘Celda 211’, ‘Quien a hierro mata’, ‘Las leyes de la frontera’ o ‘30 monedas‘. Y su nuevo proyecto, esta vez para Netflix, se mete de lleno en las mafias españolas, esta vez en Galicia. Uniéndose así a otras series similares como ‘Operación Marea Negra‘, ‘Marbella‘ o ‘Mano de hierro‘. En esta nueva serie encontramos como protagonistas a Clara Lago y Tamar Novas, y nos llevan al norte de España, para enfrentarnos de nuevo a narcotraficantes peligrosos.

Fecha de estreno: 21 de junio

Plataforma: Netflix

Tierra de mujeres

Las protagonistas de ‘Tierra de mujeres’, la nueva serie de AppleTV+.

Sinopsis: Una mujer de la alta sociedad neoyorquina se ve obligada a escapar con su madre y su hija a un encantador pueblo vinícola español. Allí tendrá que acostumbrarse a las excentricidades de sus vecinos y enfrentarse a los secretos más profundos de su familia, así como a un par de sicarios incompetentes.

Este mes, AppleTV+ hace doblete en nuestra lista. En este caso, con una serie protagonizada ni más ni menos por Eva Longoria y Carmen Maura. Curiosa mezcla, ¿verdad? Desde la sinopsis hasta el acabado visual, todo se asemeja a esas películas de sesión de tarde que tanto nos gustan. Con el añadido de ver a una estrella de Hollywood viniendo a vivir a España. «En esta serie es la primera vez que actúo en español«, explicó Longoria en El Hormiguero. «El primer día que grabé con Carmen estaba temblando de lo nerviosa que estaba».

Fecha de estreno: 26 de junio

Plataforma: AppleTV +

Lucrecia: un crimen de odio

Sinopsis: Tras la imagen de país moderno y democrático que España ha proyectado al mundo con las Olimpiadas de Barcelona y la Expo’92 celebrada en Sevilla, crece un movimiento inquietante que conecta directamente con la actualidad: los grupos extremistas, el racismo y la violencia. Tres décadas después, la historia de Lucrecia Pérez se convierte en un viaje a las raíces del odio.

La serie documental de Disney Plus cuenta cómo el asesinato a tiros de una mujer negra e inmigrante en las ruinas de una discoteca de Madrid en 1992 conmocionó a la sociedad española, provocando una reacción social sin precedentes. Un relato emocionante con material de archivo inédito y testimonios en primera persona del crimen que pasó a la historia como el primer asesinato racista de España. Y como guionista encontramos a Justin Webster, creador del documental ‘Muerte en León’. Una docuserie muy interesante de Disney Plus que nos ayuda a recordar nuestro pasado.

Fecha de estreno: 27 de junio

Plataforma: Disney Plus

The Bear (Temporada 3)

Sinopsis: A medida que el equipo crece en tamaño, cada miembro se esforzará por alcanzar un mayor nivel de servicio. En el sector de la restauración nunca estás en tierra firme, y con ese paisaje siempre cambiante surgen nuevos retos y oportunidades. Nuestros chefs han aprendido que cada segundo cuenta, pero esta temporada descubriremos si tienen lo que hace falta para llegar a mañana.

¿Quién si no Disney Plus iba a cerrar el mes de junio? Es sin duda la plataforma que más estrenos acumula, y además cierra con una de las series más esperadas. Estamos hablando del regreso a las cocinas de ‘The Bear’. Es decir, a sufrir de un estrés increíble. Vamos, ni en Masterchef. La serie no solo arrasó en la temporada de premios, sino que promete volver a hacerlo con una nueva tanda de episodios en los que nos encontramos a Carmen y su equipo regentando un restaurante de alta cocina. ¿Qué puede salir mal? Seguramente todo.

Fecha de estreno: 27 de junio

Plataforma: Disney Plus

Más estrenos mensuales