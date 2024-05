Todo sobre ‘Ni una más’, la nueva serie feminista de Netflix: fecha de estreno, reparto y trama

Netflix vuelve a ahondar en el mundo literario para lanzar una de sus nuevas series. En este caso, basada en una novela escrita por el autor español Miguel Sáez Carral. Estamos hablando del drama adolescente ‘Ni una más’, y el proyecto al fin ve la luz tras casi dos años desde que se anunciara. El libro de Sáez Carral fue un éxito de ventas, sobre todo gracias a la naturalidad y veracidad con la que trata un tema siempre espinoso: el abuso sexual en el mundo de la adolescencia.

La serie, que ha contando con el propio autor para el desarrollo de los guiones junto Isa Sánchez, llega a Netflix este 31 de mayo y tiene como directores a Marta Font, Eduard Cortés y David Ulloa. Ocho episodios que no superan los cincuenta minutos de duración cada uno, manteniendo un ritmo siempre hacia delante, con pocos baches por el camino. Y eso que es un tema siempre complejo de tratar. Puede hacerse demasiado explicito y agresivo (‘Por 13 razones’), tirar más hacia la comedia costumbrista (‘Podría destruirte’), o romantizar la situación, como tantas veces nos hemos acostumbrado.

«Para mí», relató Nicole Wallace en una entrevista para Cinemanía, «es muy importante que el mensaje que vamos a mandar no es solo de mujer a mujer, sino también de mujer a hombre y de mujer a mujer sobre cómo relacionarse con un hombre». Porque al final, ‘Ni una más’ no es una serie que busque señalar con el dedo acusador a todo un género. No se trata de culpar a los hombres y convertirles a todos en violadores, pero busca poner sobre la mesa el continuo problema al que se enfrentan las mujeres. Y, además, el peligro de que los abusos sexuales, casi siempre, llegan por parte de alguien en el que confiamos.

¿De qué va ‘Ni una más’?

Alma tiene 17 años y está a punto de acabar la secundaria. Greta y Nata son sus mejores amigas. Se conocen desde niñas, salen de fiesta y tienen los típicos problemas de su edad: sentirse desplazadas, los celos, discusiones con los padres y hasta relaciones tóxicas… Pero cuando el perfil @Iam_colemanmiller publica una foto con la leyenda «Esta soy yo antes de que me violaran», la normalidad se acaba y todo cambia. ¿Cómo y cuándo ocurrió esa agresión? ¿Quién se esconde tras ese perfil? ¿Qué hay de verdad en esa acusación y quién es la verdadera víctima?

Ya solo con el comienzo, con el personaje de Alma colgando un cartel frente a su instituto en el que se puede leer «¡Cuidado, ahí dentro se esconde un violador!» nos da muestras del tipo de serie que vamos a ver. Eso sí, ‘Ni una más’ siempre trata todo con cuidado, con cautela, pero sin restarle un ápice de seriedad al conjunto. Una denuncia necesaria.

Tras venir de otros romances juveniles que tienen a romantizar de alguna forma esas relaciones tóxicas, siempre se agradece que una historia cuente las cosas tal y como son. Sin dar lecciones, pero también sin edulcorar demasiado unas situaciones siempre injustas.

La serie fue anunciada el 22 de septiembre de 2022 como serie original de Netflix, con el apoyo de DLO Producciones, encargándose de la producción de la historia. El rodaje tuvo lugar el pasado mes de octubre de 2022 en diferentes localizaciones de Madrid, alargándose varias semanas.

Este es el reparto de ‘Ni una más’

Uno de los puntos más interesantes de la adaptación de Netflix de ‘Ni una más’ es, sin duda, su reparto. Porque el trío protagonista se desenvuelve a la perfección, dando vida a adolescentes de la Generación Z con una naturalidad soberbia. Ahí tenemos a Nicole Wallace, que interpreta a la protagonista Alma. A Nicole la conocemos por dar vida Nora Grace en la serie ‘Skam España’ (2018-2020), pero sobre todo su gran salto a la fama fue gracias al personaje de Noah Morgan en la película de Prime Video ‘Culpa mía‘. De hecho, coincidió en estos dos proyectos con Gabriel Guevara, que interpreta a Alberto en ‘Ni una más’, siendo su tercer proyecto juntos.

Clara Galle, Aïcha Villaverde y Nicole Wallace son las protagonistas de ‘Ni una más’. / NETFLIX

Por otro lado, tenemos a Clara Galle, que interpreta al personaje de Greta, la mejor amiga de Alma. La joven actriz se hizo conocida a nivel internacional gracias a protagonizar la trilogía de películas de ‘A través de mi ventana’. Pero también la hemos podido ver en la serie ‘El Internado: Las cumbres‘ recientemente. La tercera de las protagonistas Aïcha Villaverde, que debuta con ‘Ni una más’.

En el reparto también encontramos a José Pastor, que da vida a David, el hermano de Greta, y le hemos visto recientemente en la serie de ‘Bosé‘, o en el true crime de Telecinco ‘El Marqués‘. También un viejo conocido como es Eloy Azorín, interpretando al padre de Alma, al que conocimos gracias a ‘Todo sobre mi madre’, la obra maestra de Pedro Almodóvar. O Iván Massagué, que interpreta al profesor de Historia del instituto, y al que conocemos por series como ‘Gym Tony’ o la reciente ‘Perverso‘.