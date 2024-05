Pablo Motos debe cortar a Andrés Velencoso por su palo a Llados en ‘El Hormiguero’

Hiba Abouk y Andrés Velencoso fueron los encargados de cerrar la semana de entrevistas este jueves en ‘El Hormiguero’. Los protagonistas de ‘Eva & Nicole’ visitaron a Pablo Motos para hablar de la nueva ficción de Atresplayer, pero el actor acabó metiéndose en un berenjenal. El valenciano tuvo que detener a su invitado tras ‘atizar’ a Amadeo Llados en el programa.

En un punto de la entrevista, Motos recuperó un vídeo de los intensos entrenos de boxeo de Hiba Abouk, y no perdió la oportunidad de preguntar a Velencoso por sus rutinas. «Hablando de entrenamientos. Andrés, ¿es verdad que tú entrenas con un entrenador que tiene una baraja francesa? ¿A qué gimnasio vas? ¿Al de Juan Tamariz?», bromeó el valenciano.

Pablo Motos corta el comentario de Andrés Velencoso sobre Llados: «No lo escuchéis»

Entonces, el invitado de Pablo Motos quiso explicarse sobre sus excéntricas técnicas para hacer ejercicio. «Este entreno lo hacemos en pareja y le ponemos a cada símbolo un ejercicio y lo vamos sacando», aseguró el modelo, que dejó asombrados a su compañera de ficción y al presentador de ‘El Hormiguero’.

«Pull up los corazones. Sit ups… Y el más duro de todos es el Jóker, que son 14 burpees. Cuando te sale uno… Odio los burpees», lamentó el invitado de Motos, que aprovechó ese justo momento para burlarse de Llados. «Hay un tío por ahí que dice que se tiene que levantar a las cinco de la mañana y hacer burpees. No lo escuchéis», señaló Andrés Velencoso.

«¿Cómo se llama?», preguntó el invitado, que desconocía el nombre del individuo al que estaba criticando. Pero Pablo Motos no dudó en desviar la atención rápidamente. «Bueno sí, Llados… para quien no lo sepa, el burpee es que te tienes que agachar, hacer una flexión y saltar. La gente cuando salta, salta poquito. Tienes que saltar todo lo que puedas», recordó el presentador, cambiando al instante de tema para no detenerse demasiado en el polémico influencer.

«Me fui al hotel con un amarillo»

Más tarde, el actor se sinceró sobre uno de los mayores retos a los que se ha tenido que enfrentar en ‘Eva & Nicole’, ya que su personaje fuma sin parar en la serie, pero él no. «En la primera escena me fumé diez cigarros, me decían que no tenía nicotina… Me fui al hotel con un amarillo. Te fumas uno detrás de otro», explicó Velencoso.

Entonces, Pablo Motos se interesó por ese «tabaco falso» que se usa en los rodajes y que procede de La India. «He fumado, ya no fumo. Pero fumarte un cigarro detrás de otro… Te los daban partidos para seguir el racord. Fue un blancazo que iba en la furgoneta tirado. Pero fotográficamente quedaba muy bien», reconoció el invitado.

Sin embargo, Hiba Abouk tenía claro los límites que no pensaba superar durante el rodaje. «Me alegro mucho de no fumar en la ficción, cuando hay que repetir secuencias es horroroso…», explicó la actriz, que aunque se lo ofrecieron, decidió desde un principio que su personaje no fumaría.