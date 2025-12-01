Estos son los 45 estrenos que llegan en diciembre de 2025 a Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, HBO Max o Disney+

Diciembre llega repleto de multitud de estrenos. Algunos muy esperados, otros sorprendentes pero, en definitiva, títulos para todos los gustos. Pero si hay uno que destaca por encima de todos, es el volumen 2 de la temporada 5 de 'Stranger Things'. La serie creada por los hermanos Duffer es todo un icono popular. Ha trascendido más allá del streaming, y no hay nadie que no sepa de su existencia. Y, aunque las críticas de esta nueva temporada no están siendo tan entusiastas como la anterior (se notan los tres años de diferencia), los fans siguen estando deseosos de más historias en Hawkins.

Hablando de regresos, también tendremos la temporada 2 de 'Percy Jackson', una de las grandes sorpresas de Disney Plus, y que adaptará el segundo libro de la saga, 'El mar de los monstruos', con Walker Scobell de nuevo como protagonista. Llegará a Netflix la nueva serie de Imanol Arias, 'Innato', que promete grandes dosis de misterio, al igual que 'Ciudad de sombras', protagonizada por Isak Ferriz y Verónica Echégui. Un mes repleto de estrenos españoles, porque también nos llega 'Silencio' a Movistar Plus+, que se trata de la primera serie de Eduardo Casanova; o 'Terra Alta', con Miguel Bernardeau como protagonista.

Silencio

Sinopsis: En las sombras de la historia, el secreto late como un pulso. Unas hermanas vampiras sobreviven a la escasez de “sangre humana limpia” debido a la Peste Negra, pero el verdadero veneno es el silencio que las rodea. Siglos después, una de sus descendientes se enfrenta al mismo conflicto en la pandemia del SIDA en España, y descubre que la condena social sigue siendo la misma. Y que el amor entre “enfermos” y “sanos”, humanas y vampiras sigue provocando el mismo terror ¿Qué sucede cuando la eternidad se mide en siglos de silencio?

Miniserie de 3 episodios de 20 minutos cada uno creada por Eduardo Casanova. Esta tragicomedia, que hace una nueva lectura del subgénero vampírico, explora la oscuridad y la pasión en un mundo que juzga y condena sin piedad. 3 capítulos para cuestionar todo lo que creemos saber sobre la libertad y la supervivencia. 'Silencio' es un viaje al abismo de la condición humana, donde la risa y el llanto se funden en una sola lágrima. Lucía Díez, Mariola Fuentes, Leticia Dolera, Omar Ayuso y Carolina Rubio son los protagonistas de esta serie, que busca combatir el estigma del VIH.

"Soy muy fan de las pelis que hablan de más cosas: 'La semilla del diablo', que aborda la ambición y la maternidad; 'It Follows'; 'Hereditary', que habla de las relaciones familiares… El cine de género está muy denostado, igual que la comedia, porque parece que si no da un susto ya es "mala". Pero el terror tiene la capacidad de contarte cosas, de verdad. Eso es algo que no solo compete a quienes escriben o dirigen, sino también a productores y productoras que apuesten por historias que vayan más allá. Porque historias hay, y no hay que quedarse solo en el susto", contó el cineasta en una entrevista para Espinof.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Los abandonados

Sinopsis: Oregón, 1850. Un grupo de familias diversas y atípicas viven plácidamente del trabajo de sus tierras pero su tranquilidad está a punto de ser perturbada. Una fuerza económica y gran de poder totalmente corrupta codicia ese territorio de por lo que se dispone a expulsar a esos clanes de su hogar. Pero entonces los hombres y mujeres implicados se ven obligados a perseguir su Destino Manifiesto y quizá no le guste el resultado. Reorganizados en una especie de tribu común estarán dispuestos a buscar justicia para recuperar sus casas y bienes, incluso aunque para ello actúen al margen de la ley.

Lena Headey, la pérfida Cersei Lannister de 'Juego de tronos', y Gillian Anderson, la mítica Dana Scully de 'Expediente X', dan vida a dos matriarcas dispuestas a todo para defender a sus familias y sus propios objetivos en el salvaje Oeste. No es la primera vez que Netflix apuesta por el género del western, revitalizado gracias a 'Yellowstone', que aquí hemos podido ver en SkyShowtime. Ya tuvimos este año 'Érase una vez el Oeste' en Netflix, y tuvo muy buen recibimiento. 'Los abandonados' se adentra en las vidas de las matriarcas de dos familias muy diferentes.

Lena Headey da vida a Fiona Nolan, la matriarca de una familia de huérfanos y marginados a los que el amor y la necesidad une ante las complicaciones que atraviesan en su día a día. Gillian Anderson se pone en la piel de Constance Van Ness, la líder de una familia adinerada y privilegiada que aspira a ampliar su poder y su patrimonio. Los destinos de ambas se verán unidos por dos crímenes, un secreto terrible, un amor desventurado y un terreno que es más que un trozo de tierra.

"Es una historia clásica estadounidense: la frontera, dos familias, ambas en guerra y enamoradas, una batalla sobre quién es el dueño de la tierra y quién impone las reglas", ha explicado su productor Chris Keyser durante la presentación de la serie.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 4 de diciembre

Terra Alta

Sinopsis: Terra Alta, en Tarragona, es un lugar de una belleza salvaje, donde aún sangran las cicatrices de la Guerra Civil. Un territorio tranquilo hasta que el asesinato de Francisco y Rosa Adell, patriarcas de la familia más rica y poderosa del lugar, conmociona a todos. Este suceso hace que Melchor Marín, uno de los agentes a cargo de la investigación, reviva su oscuro, complejo y olvidado pasado.

Con seis episodios de 50 minutos, tenemos a Miguel Bernardeau como protagonista, que interpreta a Melchor Marín. A su lado, Iván Massagué, Marta Etura, Bea Segura, Goya Toledo, Pere Ponce, Pablo Derqui, Manel Barceló, Jordi Martínez, y la colaboración especial de Francesc Orella. Esta serie, basada en la novela de Javier Cercas, ganadora del premio Planeta 2019 (que, hace poco, tuvo su adaptación de 'Anatomía de un instante'), se trata de un thriller policíaco que relata la historia de un agente de los Mossos d’Esquadra que arriesga todo por sus principios y es perseguido por los fantasmas del pasado.

La serie está creada por Eligio R. Montero ('Buñuel en el laberinto de las tortugas'), dirigida por Eduard Cortés ('Dime quién soy') y escrita por Eligio R. Montero y Carmen López-Area ('La chica invisible'). "Es fundamental el hecho de que el pasado no ha pasado todavía, esa frase de Faulkner que cité en 'El impostor' y que ha marcado mis libros a partir de 'Soldados de Salamina'. El papel que desempeña el pasado es importante y muestra que el presente es más complejo, porque abarca el pasado. Sin el pasado, el presente está mutilado", explicó Cercas sobre su novela para Vozpópuli.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 4 de diciembre

Tal vez mañana

Sinopsis: Los ex amantes Lee Gyeong-do y Seo Ji-woo rompen dos veces cuando tienen veintitantos años, luego se reencuentran cuando Gyeong-do denuncia un escándalo de infidelidad y Ji-woo es la esposa involucrada en ese escándalo, lo que da lugar a un romance agridulce.

Esta serie surcoreana romántica se centra en dos ex-amantes que se reencuentran diez años después. Protagonizada por el reconocido actor Park Seo Joon y Won Ji An, la jugadora 380 del 'El Juego del calamar', tiene como particularidad que ha hecho parte de su rodaje en Málaga. Y no es la primera vez que una producción de Prime Video utiliza la ciudad andaluza. Solo tenemos que recordar 'La novia', con Robin Wright y Olivia Cooke. Park Seo Joon interpretará a Lee Gyeong Do, un reportero de entretenimiento del medio Dongwoon Ilbo. Y, como en muchos de los k-dramas a los que estamos acostumbrados, divide la historia entre el presente y flashbacks del primer encuentro de los personajes. Este nuevo drama coreano, además, ha sido escrito por la guionista Yoo Youngah.

Fecha de estreno: 6 de diciembre

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Temporada 2)

Sinopsis: Después de que la frontera protectora del Campamento Mestizo es vulnerada, Percy Jackson se embarca en una odisea épica en el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo Grover y de la única cosa que puede salvar el campamento: el Vellocino de Oro. Con la ayuda de Annabeth, Clarisse y su recién descubierto hermanastro cíclope Tyson, la supervivencia de Percy es crucial en la lucha para detener a Luke, el Titán Kronos y su inminente plan para destruir el Campamento Mestizo y, en última instancia, el Olimpo.

Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan) vuelven en esta segunda temporada de una de las series más vistas de Disney Plus. Estamos hablando de 'Percy Jackson', la saga creada por Rick Riordan, que ya tuvo adaptación al cine con Logan Lerman, pero no acabó de satisfacer a los fans de los libros. Con esta serie, aunque se le acusó de tener un ritmo demasiado lento, al final consiguió hacer justicia a las historias de Percy y sus amigos, con la implicación directa del creador. Esta segunda temporada adapta el segundo libro, 'El mar de los monstruos', y añade al medio hermano de Percy, Tyson, al que dará vida Daniel Diemer.

La serie ya está renovada para una tercera temporada, donde veremos nuevos personajes como los hijos de Hades: Levi Chrisopulos interpretará a Nico, y Olive Abercrombie a Bianca. Una serie perfecta para ver en familia, y sobre todo, para esta época del año.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 10 de diciembre

El hombre contra el bebé

Sinopsis: Tras una desastrosa experiencia al cuidar una mansión de alta tecnología obstaculizada por un inconveniente insecto, Trevor Bingley se encuentra ahora cuidando un lujoso ático en Londres, con una compañía que no había pedido.

Todos recordamos a Mr. Bean, ¿verdad? El célebre personaje que hizo reír a toda una generación, al que daba vida Rowan Atkinson. Al intérprete británico le hemos visto en la saga de 'Johnny English' o con personajes secundarios en películas como 'Love Actually'. Y ya hace unos años, Netflix apostó por su vis cómica en 'El hombre contra la abeja'. Ahora le toca enfrentarse a un bebé en plenas navidades. En esta nueva temporada, Trevor Bingley cambia el cuidado de casas por una escuela. Y ahí se enfrentará a un bebé que se las va a hacer pasar canutas. "Me parece que el fin de la comedia es ofender, o tener el potencial de ofender, y no se puede vaciar de ese potencial", explicó el actor para el Irish Time durante la promoción de 'El hombre contra la abeja'. "Todo chiste tiene una víctima. Esa es la definición de un chiste. Se hace que alguien, algo o una idea quede en ridículo".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 11 de diciembre

La sombra del emperador

Sinopsis: Reconstrucción desde dentro la mayor operación policial de la historia reciente en España contra el fraude fiscal.

A lo largo de tres episodios, la serie revive la Operación Emperador: una investigación sin precedentes que destapó una red internacional de blanqueo, contrabando y corrupción que sacudió al país y reveló hasta dónde podía llegar el poder de una organización infiltrada en las instituciones. Serie documental de Marcel Barrena ('El 47') sobre una profunda investigación de Daniel Campos con guion de Enric Álvarez y realización de Santi Baró. "Nunca he estado implicado en una historia tan compleja, con tantas aristas y estructuras y tan 'peligroso' en su ejecución. Si bien el asunto era fascinante... ¿Cómo se narraba esto? Un caso en el que, si se miraba con detenimiento, se intuían espejos ocultos que nos mostraban los interiores oscuros de nuestro país", comentó Barrena para El Confidencial.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 11 de diciembre

Ciudad de sombras

Sinopsis: Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido, tratar de dar con el autor del crimen.

Este thriller ambientado en Barcelona protagonizado por Isak Ferriz ha resultado ser el último trabajo de la actriz Verónica Echegui antes de que falleciera el pasado agosto. La ficción, dirigida por Jorge Torregrossa y producida por Arcadia, nos lleva a una historia de misterio que empieza con mucha fuerza: la aparición de un cadáver completamente calcinado aparece colgado en la fachada de La Pedrera.

La serie adapta la novela de 'Aro', primera entrega de la tetralogía creada por Aro Sáinz de la Maza, y cuenta en su reparto también con nombres como Ana Wagener, Manolo Solo o Jordi Ballester. Esta historia sigue la senda marcada por otras producciones como 'La chica de nieve', 'Memento Mori' o 'Reina Roja', thrillers basados en novelas de misterio, que han funcionado muy bien en audiencias.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Fallout (Temporada 2)

Sinopsis: Doscientos años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir el universo increíblemente complejo, delirantemente extraño y extremadamente violento que los espera. La nueva temporada retomará la historia tras el épico final de la primera entrega y llevará al público a un viaje a través del páramo de Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas.

La primera temporada basada en la popular saga de videojuegos tuvo muy buenas críticas, sobre todo por parte de los fans. De hecho, tuvo los mejores datos de la plataforma desde la serie 'Los anillos de poder'. Obviamente que Prime Video iba a renovarla por una segunda temporada. Eso sí, es una serie cara. Muy cara. Solo esta nueva tanda de episodios ha contado con un presupuesto de 153 millones de dólares. Que se dice pronto, ¿verdad?

En esta segunda temporada, volveremos a ver a Ella Purnell como Lucy MacLean; Walton Goggins como El Ghoul; Aaron Moten como Maximus; Kyle MacLachlan como Hank MacLean; Moisés Arias como Norm MacLean; Xelia Mendes-Jones como Dane; Johnny Pemberton como Thaddeus o Leslie Uggams como Betty. Pero también los fichajes estrella de Macaulay Culkin y Ron Perlman, que se unen al elenco, aunque todavía no sabemos qué personajes interpretarán.

Esta nueva temporada adaptará el videojuego 'Fallout: New Vegas' y su protagonista, Walton Goggins, avisa que es mucho mejor que lo que hemos visto hasta ahora. "Ahora que la gente entiende lo que es el mundo, esta historia lo lleva a otro nivel. Llevo mucho tiempo en esto y, normalmente, una serie que atrae a la gente, con esa licencia, la segunda temporada empieza a cocinarse de verdad, ¿verdad? Ahí es cuando puede ocurrir la verdadera magia". Así lo dijo en unas declaraciones para Complex. Claramente es una de las grandes apuestas del año de Prime Video, y ya va camino de convertirse en su seña de identidad, al igual que 'The Boys' o 'Reacher'.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 17 de diciembre

Emily en París (Temporada 5)

Sinopsis: Ahora, como directora de Agence Grateau Rome, Emily se enfrenta a retos profesionales y sentimentalesmientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo parece encajar, una idea de trabajo sale mal y las consecuencias se traducen en desengaños amorosos y reveses profesionales. En busca de estabilidad, Emily se apoya en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al abordar el conflicto con honestidad, Emily sale adelante con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a aceptar nuevas posibilidades

Nuestra querida Emily regresa una vez más, y es que es una de las pocas series actuales que ha cumplido eso de una temporada por año. La ficción creada por Darren Star y con Lily Collins de protagonista trae nuevos episodios, después del finalazo de la cuarta temporada. Y pese a las dudas de si se iba a trasladar la acción a Italia, tranquilidad. Porque desde Netflix se confirmó que nuestra protagonista volvería una vez más a la capital parisina. Eso sí, con parte del rodaje en Venecia.

Lucas Bravo como Gabriel, Ashley Park como Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie o Lucien Laviscount como Alfie regresan en esta temporada. La que no regresa es Camille Razat, que daba vida a la amiga francesa de Emily, y ya lo dejo claro la actriz en su Instagram. "Después de un viaje increíble, he decidido terminar con mi papel en 'Emily en París'. Su desarrollo ha llegado a un fin natural, aunque la puerta no se cierra definitivamente porque siempre será parte del universo de Emily".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 18 de diciembre

The Chosen (Temporada 5)

Sinopsis: La mesa está puesta. La gente de Israel da la bienvenida a Jesús como rey mientras sus discípulos esperan su coronación. Pero, en lugar de enfrentarse a Roma, da la vuelta en el festival religioso judío. Con su poder amenazado, los líderes religiosos y políticos del país harán lo que puedan para asegurar que este banquete pascual sea el último de Jesús.

'The Chosen' es uno de los éxitos más sorprendentes de los últimos años, repasando toda la vida de Jesucristo y sus apóstoles. Y es que tiene un Récord Guinness en su haber: es la serie de streaming más traducida de todos los tiempos. Concretamente, ha sido traducida a más de 50 idiomas y doblada en más de 30. Y ojo, que el objetivo de los productores es que se llegue a la cifra de 600 idiomas, para que cualquiera en el planeta pueda disfrutar de esta historia en su lengua materna. En esta 5ª temporada llegamos a La última cena, y todo el reparto repite con sus personajes. Shahar Isaac como Pedro, Jonathan Roumiecomo Jesús, Paras Patel como Mateo, Noah James como Andrés, George H. Xanthiscomo Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago el mayor, Giavani Cairo como Judas Tadeo, Jordan Walker Ross como Santiago el menor, Joey Vahedi como Tomás, Reza Diako como Felipe, Austin Reed Alleman como Bartolomé, Alaa Safi como Simón el zelote y Luke Dimyan como Judas Iscariote.

Ya se pudo ver en cines, y también en la plataforma de streaming de Acontra+, y por fin llega a Movistar Plus+. "Estamos viendo personas en todo el mundo que nos dicen: 'Conozco más a Jesús. Amo más a Jesús. Estoy leyendo mi Biblia más que nunca gracias al programa'", confesó Dallas Jenkins, su creador, en una entrevista para CBN News.

Plataforma: Movistar Plus+ / Prime Video

Fecha de estreno: 20 de diciembre

Atasco (Temporada 3)

Sinopsis: ¿Qué hay más navideño que un gran atasco? Una abuela rebelde, un profesor tiquismiquis, una modelo vengativa, un rockero dado por muerto... La noche del 22 de diciembre ocurren aventuras sorprendentes, cómicas y emotivas sobre el asfalto.

La serie de 'Atasco' se ha convertido en una de las más divertidas propuestas de la plataforma de Amazon. Creada y dirigida por Rodrigo Sopeña, nos trae su tercera temporada... centrada en un atasco en pleno 22 de diciembre, a solo dos días de Nochebuena. ¿Y hay días más caóticos que todos los que se acercan a la gran fecha del año? En esta temporada, el reparto de famosos es simplemente espectacular. Atención a los nombres: Lolita Flores, Leo Harlem, Clara Lago, Salva Reina, Carlos Chamarro, Mélani Olivares, Dafne Fernández, Carlos Santos, Bárbara Santa-Cruz, Fran Perea, María Adánez, Luis Callejo, Mariam Hernández, Alejo Sauras, Llum Barrera, Carlos Hipólito y María Galiana... Incluso un cameo de Ramoncín.

Seis episodios que tienen lugar el día del sorteo de la lotería de Navidad. Enredos, coincidencias imposibles y encuentros inesperados que se suceden en una noche donde todo puede pasar.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 22 de diciembre

Innato

Sinopsis: El thriller cuenta la historia de Sara, una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay, un asesino múltiple bautizado en su momento por la prensa como “el asesino del gasoil”. Hoy, la vida idílica que Sara ha construido, junto a su marido Aitor y su hijo adolescente Sebas, se tambalea cuando Félix es liberado de prisión, coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás.

Sara, que lleva años mintiendo a su familia sobre su pasado, tratará de colaborar con la policía para esclarecer el caso... sin saber que su hijo Sebas ha averiguado por su cuenta la verdad sobre su abuelo y hace tiempo que está obsesionado con su historia. El mundo de Sara se desmorona cuando sospecha que, esta vez, no es su padre sino su propio hijo quien puede estar detrás de lo sucedido.

La nueva serie creada por Fran Carballal ('Cicatriz', 'Una vida menos en Canarias') y Enrique Lojo ('En Fin') se trata de un thriller que busca dar una vuelta de tuerca a este tipo de historias, presentando a un protagonista directamente relacionada con un asesino en serie, recordándonos a los típicos true crime que tan bien se le dan a Netflix. Eso sí, esta vez con firma española.

Pero lo importante no solo es la premisa y el equipo detrás (César Benítez, Emilio Amaré, Álvaro Benítez, Fran Carballal, Dan March y Carrie Stein son los productores ejecutivos de la serie), sino los protagonistas. Porque 'Innato' estará protagonizado por Elena Anaya, dando vida a Sara. E Imanol Arias,que interpretará a su abuelo, Félix Garay, el conocido como 'asesino del gasoil'. Estos dos librarán una lucha interpretativa sin cuartel. Y estarán dirigidos por Inma Torrente ('Valeria', 'Desaparecidos') y Lino Escalera('Élite', 'Alta Mar').

"Es maravilloso tener la oportunidad de trabajar de nuevo con Netflix, que una vez más confía en nosotros sumándose a nuestro proyecto. Contar con Dynamic Television en el equipo de 'Innato' supone una importante contribución a la calidad y visibilidad global del proyecto", comentó el productor de la serie César Benítez. Estamos encantados de que hayan reconocido el potencial internacional de la serie. Confiamos en que su fuerza de distribución y su posición privilegiada en el mercado puedan llevarla a audiencias globales".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 23 de diciembre

Stranger Things (Temporada 5 - Vol. 2)

Sinopsis: (aún no ha sido desvelada)

Vale. Han sido tres años de espera. Y los cuatro primeros episodios han funcionado bien. Por supuesto. El fandom de 'Stranger Things' es enorme. Pero las críticas coinciden en que hay demasiado caos narrativo, reciclaje de tramas, y demasiados personajes protagonistas. La magia de las primeras temporadas se ha desvanecido, y todo parece un parque de atracciones con mucho fan service, echando hacia atrás momentos que ya parecían resueltos. Los hermanos Duffer han prometido que, en esta segunda tanda de episodios, se responderán todas las preguntas sobre el mundo Del Revés. ¿Será verdad por fin? ¿Tendremos ya respuestas? Habrá que esperar al 26 de diciembre para ver tres nuevos capítulos... y al 1 de enero para ver el gran final.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 26 de diciembre

