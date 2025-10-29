Leo Harlem descoloca ante Motos al anunciar su retirada y explicar los motivos: "Necesito ponerme bien"

Este martes, 28 de octubre, Pablo Motos ha vuelto a recibir en 'El Hormiguero' a uno de los cómicos más queridos en nuestro país: Leo Harlem. Lo hizo para presentar su nuevo espectáculo en Madrid, 'Hasta luego, Leo', con el que estará en la capital desde el 17 al 21 de diciembre. En él hará un recorrido por algunos de sus mejores monólogos, desde que comenzara su carrera en el año 2002 en 'El club de la comedia'.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba es el anuncio que iba a hacer en pleno directo. Y es que este será su último show, el de despedida, ya que ha decidido jubilarse y retirarse de los escenarios. "Me han dicho una cosa, que no sé si creérmela, que es que te jubilas", introdujo Pablo Motos. Una noticia que su invitado se encargaba de confirmar: "Voy a dedicarme a un solo proyecto el año que viene". Únicamente grabará los 'Leo Talks' para Movistar Plus+.

"Voy a tomarme una temporada de mucha tranquilidad, porque llevo unos años muy frenéticos, tú lo sabes bien. A partir del uno de enero, se marca un antes y un después. Si no cortas, siguen saliendo proyectos", explicó Leo Harlem. Aunque, eso sí, aseguró que en el 2026 continuará "haciendo cosas benéficas con las que colaboro". "Las Samsonite las voy a dejar un poquito que descansen, porque tienen las ruedas como canicas, muy desgastadas, me cansé de facturar", bromeó el humorista.

Los motivos por los que Leo Harlem ha decidido retirarse

Los motivos que alegó para retirarse son los siguientes: "Necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y voy a aprovechar para hacer otras cositas, como tocar la guitarra eléctrica, pintar… No me voy a aburrir". Además, también explicó que va a aprovechar para ir al gimnasio, ya que "hay que cuidarse".

Eso sí, jamás iría a un spa: "No relajan, eso parece una pista americana de los marines. Solo falta que entre la tuna. Es una locura colectiva. Yo busco un poco de paz. Te ponen un anuncio con una pareja tranquila, velas… luego entras allí y parece San Fermín. No es lo que ponía en el folleto".

Especialmente agradecido se mostró Leo Harlem a Santiago Segura, con el que ha colaborado en infinidad de proyectos a lo largo de su carrera: "Ha sido un auténtico placer trabajar con él. He disfrutado muchísimo haciendo las pelis de 'Padre no hay más que uno'. Son películas de cine familiar que han logrado acercar a los niños de nuevo al cine, a la pantalla grande".