Este mes de diciembre en Netflix: Su ambiciosa lista de estrenos, uno por uno, que despiden el año 2025

Netflix busca sorprender este mes de diciembre. ¿Y cómo piensa conseguirlo? Con un buen puñado de estrenos (y regresos) que nos van a hacer la boca agua. No es que tenga muchas producciones navideñas entre sus manos, pero haberlas haylas. Porque el mes empieza con el especial de Navidad de 'Con amor, Meghan', protagonizado por Meghan Markle. Pero no es la única. Porque por ahí tendremos el debut en la dirección de Kate Winslet con su dramedia navideño 'Adiós June', o 'La Navidad en sus manos 2', con Santiago Segura volviéndose a poner en la piel de Papá Noel.

Pero, si hay un par de títulos que nos llaman la atención y mucho, es la segunda parte de esta última temporada de 'Stranger Things', que llega justo después de Navidad; o la tercera película de 'Puñales por la espalda', con el subtítulo de 'De entre los muertos'. Además, también tendremos series con firma española, como 'Innato', el thriller protagonizado por Elena Anaya e Imanol Arias; o 'Ciudad de sombras', en la que encontramos a Isak Ferriz y el último papel de Verónica Echegui.

Estrenos de series

Con amor, Meghan: Especial Navidad

Sinopsis: Meghan comparte sus recetas familiares, manualidades y tradiciones navideñas favoritas con amigos de siempre y otros nuevos en este especial de Navidad.

El reality de Meghan Markle es una de las apuestas de Netflix. Y, aunque no ha tenido el recorrido que esperaban desde la plataforma, sí que gustó a los fans de la actriz, y han decidido darle una nueva oportunidad con este especial navideño en su casa de Montecito. En estos nuevos episodios de 'Con amor, Meghan', podremos ver a invitados como Naomi Osaka, Tom Colicchio o la amiga de Meghan, Kelly McKee Zajfen, o incluso a sus hijos Archie y Lilibet. Y, por primera vez, a su marido, el príncipe Harry. Decora el árbol, prepara dulces navideños o calendarios de adviento. El principal problema es que todo parece demasiado guionizado, demasiado poco natural, y eso juega en contra. Es un reality aspiracional, sí, pero también nos gustaría ver el lado más humano de Meghan.

Fecha de estreno: 3 de diciembre

Los abandonados

Sinopsis: Oregón, 1850. Un grupo de familias diversas y atípicas viven plácidamente del trabajo de sus tierras pero su tranquilidad está a punto de ser perturbada. Una fuerza económica y gran de poder totalmente corrupta codicia ese territorio de por lo que se dispone a expulsar a esos clanes de su hogar. Pero entonces los hombres y mujeres implicados se ven obligados a perseguir su Destino Manifiesto y quizá no le guste el resultado. Reorganizados en una especie de tribu común estarán dispuestos a buscar justicia para recuperar sus casas y bienes, incluso aunque para ello actúen al margen de la ley.

Lena Headey, la pérfida Cersei Lannister de 'Juego de tronos', y Gillian Anderson, la mítica Dana Scully de 'Expediente X', dan vida a dos matriarcas dispuestas a todo para defender a sus familias y sus propios objetivos en el salvaje Oeste. No es la primera vez que Netflix apuesta por el género del western, revitalizado gracias a 'Yellowstone', que aquí hemos podido ver en SkyShowtime. Ya tuvimos este año 'Érase una vez el Oeste' en Netflix, y tuvo muy buen recibimiento. 'Los abandonados' se adentra en las vidas de las matriarcas de dos familias muy diferentes.

Lena Headey da vida a Fiona Nolan, la matriarca de una familia de huérfanos y marginados a los que el amor y la necesidad une ante las complicaciones que atraviesan en su día a día. Gillian Anderson se pone en la piel de Constance Van Ness, la líder de una familia adinerada y privilegiada que aspira a ampliar su poder y su patrimonio. Los destinos de ambas se verán unidos por dos crímenes, un secreto terrible, un amor desventurado y un terreno que es más que un trozo de tierra.

"Es una historia clásica estadounidense: la frontera, dos familias, ambas en guerra y enamoradas, una batalla sobre quién es el dueño de la tierra y quién impone las reglas", ha explicado su productor Chris Keyser durante la presentación de la serie.

Fecha de estreno: 4 de diciembre

El hombre contra el bebé

Sinopsis: Tras una desastrosa experiencia al cuidar una mansión de alta tecnología obstaculizada por un inconveniente insecto, Trevor Bingley se encuentra ahora cuidando un lujoso ático en Londres, con una compañía que no había pedido.

Todos recordamos a Mr. Bean, ¿verdad? El célebre personaje que hizo reír a toda una generación, al que daba vida Rowan Atkinson. Al intérprete británico le hemos visto en la saga de 'Johnny English' o con personajes secundarios en películas como 'Love Actually'. Y ya hace unos años, Netflix apostó por su vis cómica en 'El hombre contra la abeja'. Ahora le toca enfrentarse a un bebé en plenas navidades. En esta nueva temporada, Trevor Bingley cambia el cuidado de casas por una escuela. Y ahí se enfrentará a un bebé que se las va a hacer pasar canutas. "Me parece que el fin de la comedia es ofender, o tener el potencial de ofender, y no se puede vaciar de ese potencial", explicó el actor para el Irish Time durante la promoción de 'El hombre contra la abeja'. "Todo chiste tiene una víctima. Esa es la definición de un chiste. Se hace que alguien, algo o una idea quede en ridículo".

Fecha de estreno: 11 de diciembre

Ciudad de sombras

Sinopsis: Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido, tratar de dar con el autor del crimen.

Este thriller ambientado en Barcelona protagonizado por Isak Ferriz ha resultado ser el último trabajo de la actriz Verónica Echegui antes de que falleciera el pasado agosto. La ficción, dirigida por Jorge Torregrossa y producida por Arcadia, nos lleva a una historia de misterio que empieza con mucha fuerza: la aparición de un cadáver completamente calcinado aparece colgado en la fachada de La Pedrera.

La serie adapta la novela de 'Aro', primera entrega de la tetralogía creada por Aro Sáinz de la Maza, y cuenta en su reparto también con nombres como Ana Wagener, Manolo Solo o Jordi Ballester. Esta historia sigue la senda marcada por otras producciones como 'La chica de nieve', 'Memento Mori' o 'Reina Roja', thrillers basados en novelas de misterio, que han funcionado muy bien en audiencias.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Emily en París (Temporada 5)

Sinopsis: Ahora, como directora de Agence Grateau Rome, Emily se enfrenta a retos profesionales y sentimentalesmientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo parece encajar, una idea de trabajo sale mal y las consecuencias se traducen en desengaños amorosos y reveses profesionales. En busca de estabilidad, Emily se apoya en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al abordar el conflicto con honestidad, Emily sale adelante con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a aceptar nuevas posibilidades

Nuestra querida Emily regresa una vez más, y es que es una de las pocas series actuales que ha cumplido eso de una temporada por año. La ficción creada por Darren Star y con Lily Collins de protagonista trae nuevos episodios, después del finalazo de la cuarta temporada. Y pese a las dudas de si se iba a trasladar la acción a Italia, tranquilidad. Porque desde Netflix se confirmó que nuestra protagonista volvería una vez más a la capital parisina. Eso sí, con parte del rodaje en Venecia.

Lucas Bravo como Gabriel, Ashley Park como Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie o Lucien Laviscount como Alfie regresan en esta temporada. La que no regresa es Camille Razat, que daba vida a la amiga francesa de Emily, y ya lo dejo claro la actriz en su Instagram. "Después de un viaje increíble, he decidido terminar con mi papel en 'Emily en París'. Su desarrollo ha llegado a un fin natural, aunque la puerta no se cierra definitivamente porque siempre será parte del universo de Emily".

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Innato

Sinopsis: El thriller cuenta la historia de Sara, una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay, un asesino múltiple bautizado en su momento por la prensa como “el asesino del gasoil”. Hoy, la vida idílica que Sara ha construido, junto a su marido Aitor y su hijo adolescente Sebas, se tambalea cuando Félix es liberado de prisión, coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás.

Sara, que lleva años mintiendo a su familia sobre su pasado, tratará de colaborar con la policía para esclarecer el caso... sin saber que su hijo Sebas ha averiguado por su cuenta la verdad sobre su abuelo y hace tiempo que está obsesionado con su historia. El mundo de Sara se desmorona cuando sospecha que, esta vez, no es su padre sino su propio hijo quien puede estar detrás de lo sucedido.

La nueva serie creada por Fran Carballal ('Cicatriz', 'Una vida menos en Canarias') y Enrique Lojo ('En Fin') se trata de un thriller que busca dar una vuelta de tuerca a este tipo de historias, presentando a un protagonista directamente relacionada con un asesino en serie, recordándonos a los típicos true crime que tan bien se le dan a Netflix. Eso sí, esta vez con firma española.

Pero lo importante no solo es la premisa y el equipo detrás (César Benítez, Emilio Amaré, Álvaro Benítez, Fran Carballal, Dan March y Carrie Stein son los productores ejecutivos de la serie), sino los protagonistas. Porque 'Innato' estará protagonizado por Elena Anaya, dando vida a Sara. E Imanol Arias,que interpretará a su abuelo, Félix Garay, el conocido como 'asesino del gasoil'. Estos dos librarán una lucha interpretativa sin cuartel. Y estarán dirigidos por Inma Torrente ('Valeria', 'Desaparecidos') y Lino Escalera('Élite', 'Alta Mar').

"Es maravilloso tener la oportunidad de trabajar de nuevo con Netflix, que una vez más confía en nosotros sumándose a nuestro proyecto. Contar con Dynamic Television en el equipo de 'Innato' supone una importante contribución a la calidad y visibilidad global del proyecto", comentó el productor de la serie César Benítez. Estamos encantados de que hayan reconocido el potencial internacional de la serie. Confiamos en que su fuerza de distribución y su posición privilegiada en el mercado puedan llevarla a audiencias globales".

Fecha de estreno: 23 de diciembre

Stranger Things (Temporada 5 - Vol. 2)

Sinopsis: (aún no ha sido desvelada)

Vale. Han sido tres años de espera. Y los cuatro primeros episodios han funcionado bien. Por supuesto. El fandom de 'Stranger Things' es enorme. Pero las críticas coinciden en que hay demasiado caos narrativo, reciclaje de tramas, y demasiados personajes protagonistas. La magia de las primeras temporadas se ha desvanecido, y todo parece un parque de atracciones con mucho fan service, echando hacia atrás momentos que ya parecían resueltos. Los hermanos Duffer han prometido que, en esta segunda tanda de episodios, se responderán todas las preguntas sobre el mundo Del Revés. ¿Será verdad por fin? ¿Tendremos ya respuestas? Habrá que esperar al 26 de diciembre para ver tres nuevos capítulos... y al 1 de enero para ver el gran final.

Fecha de estreno: 26 de diciembre

Estrenos de películas

Trol 2

Sinopsis: Nora, Andreas y el capitán Kris vuelven a la carga cuando un nuevo troll despierta de su letargo. Esta vez, necesitarán más ayuda para vencerlo.

A día de hoy, la primera entrega, 'Trol', sigue siendo la película más vista de la historia de Netflix en habla no inglesa. Concretamente, acumula 103 millones de visualizaciones, y más de 178 millones de horas vistas. Al acecho se encuentran 'Bajo París' y 'La sociedad de la nieve'. Pero esta fantasía de acción noruega sigue la número 1. Su campaña de promoción funcionó casi tan bien como el boca oreja. Y es que a quién no le gusta ver a un trol mastodóntico, y cómo el ejército y un grupo de científicos tienen que luchar para derrotarlo. Los efectos especiales son el gran aliciente de esta superproducción nórdica que, tras cuatro años, tiene su esperada secuela. Aquí regresa la profesora de paleontología Nora Tidemann (Ine Marie Wilmann) junto a su compañero Andreas (Kim Falck) y el capitán Kris (Mads Sjøgård Pettersen).

"Estoy más que orgulloso de cómo el público de todo el mundo conectó con la primera película de los Trolls mucho más allá de lo que imaginábamos. Con la secuela, estamos apuntando alto: ampliando el alcance, profundizando en la historia y creando un espectáculo del tamaño de un troll como nunca se ha visto antes. No puedo esperar a que los fans experimenten la aventura que tenemos preparada", explicó en TUDUM su director Roar Uthaug.

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Jay Kelly

Sinopsis: Jay Kelly es una gran estrella de cine que a sus sesenta años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Y es que todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo.

Netflix sigue su colaboración con Noah Baumbach (recordemos 'Historia de un matrimonio'), que dirige y co-escribe con Emily Mortimer esta nueva película que no acaba de dar en el clavo del todo. George Clooney y Adam Sandler son los protagonistas de una historia que pone en el centro a los ricos, y trata de justificar sus problemas, a veces equiparándolos a los del resto de la sociedad. Ojo con eso. Comedia dramática que funciona en su conjunto, pero un poco a medio a gas, salvada sobre todo por el carisma de sus protagonistas.

"Supongo que muchas de las experiencias vienen de los fracasos, porque Jay Kelly vive con muchos remordimientos y desearía haber hecho las cosas de otra manera. Tuve que reflexionar sobre eso, porque en mi caso no estoy tan lleno de arrepentimientos", explicó Clooney para Clarín. "Tengo algunos, claro, pero no son catastróficos -como no haber estado presente para la familia, ese tipo de cosas-. Así que tuve que basarme en el guión, que muestra cómo trata mal a sus amigos, a su padre, a sus hijas, a la mujer con la que sale, y entender cómo eso repercute cuando uno envejece".

Fecha de estreno: 5 de diciembre

La Navidad en sus manos 2

Sinopsis: En una Navidad que vuelve a estar completamente fuera de control, la desaparición de Papá Noel desencadena una serie de enredos cuando un actor muy peculiar intenta ocupar su lugar. Solo un padre, su hijo adolescente y un grupo de amigos muy especiales podrán embarcarse en una misión mágica para rescatarlo y salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde.

Pablo Chiapella, Ernesto Sevilla y Santiago Segura vuelven para la secuela del éxito del cine español 'La Navidad en sus manos', aunque ahora con un estreno directo en Netflix. Joaquín Manzón vuelve a dirigir a este peculiar Papá Noel (al que da vida Santiago Segura) que cuenta con María Botto, Unax Hayden, Irene Gallego, Emilio Gavira y Joaquín Reyes en su reparto. "Me pasé al cine familiar al notar que mis hijas no podían ver mis películas" confesó Segura en una entrevista para La Vanguardia, y es verdad que, desde 2019, año en el que estrenó 'Padre no hay más que uno', ha protagonizado 12 películas familiares en tan solo 6 años. Y los datos están ahí: los espectadores responden muy bien y sus historias no dejan de colarse entre las más taquilleras de cada año. Un éxito para Segura, y una ayuda a la taquilla de nuestro cine.

Fecha de estreno: 5 de diciembre

Puñales por la espalda: de entre los muertos

Sinopsis: El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

'Puñales por la espalda', esa especie de Cluedo moderno que se estrenó allá por 2019, fue tan popular, que Netflix se dejó la billetera para asegurase sus dos secuelas. Es decir, pagó 450 millones por ellas. Y no solo la plataforma ha dejado claro el éxito de esta franquicia, sino los actores y actrices que quieren participar de este particular universo creado por Rian Johnson. En esta tercera entrega tenemos, junto a Daniel Craig, que vuelve a dar vida a Benoit Blanc, a Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner, Thomas Haden Church, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis y Daryl McCormack. Un reparto a la altura de muy pocas producciones.

"Me encanta todo lo relacionado con los 'whodunnits', pero una de las cosas que más me gusta es lo maleable que es el género. Hay todo un espectro tonal, desde Carr hasta Christie, y poder explorar esa gama es una de las cosas más emocionantes de hacer películas de Benoit Blanc", comentó el director en su cuenta de Twitter. Sin duda, uno de los estrenos más esperados de este 2025. Y no hay mejor forma de terminar el año que con un misterio así.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

Adiós, June

Sinopsis: Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la vida de cuatro hermanos —y de su exasperante padre— da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor.

Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall, Helen Mirren, Stephen Merchant o Jeremy Swift acompañan a Kate Winslet en su debut como directora (además de protagonista) de este dramedia navideño que llega a Netflix justo por Nochebuena. Aunque tendrá un estreno limitado en cines, eso solo será en Estados Unidos y Reino Unido. Pero es que una de las cosas más interesantes es que el guion es obra de su hijo, Joe Anders. "Joe sentía que 'la gente pensará que solo he conseguido esto porque eres mi madre', y yo no dejaba de decirle: 'si el guion es una mierda, sí. Pero no lo es'", contó la actriz en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Kate Winslet es, sin duda, una de las mejores actrices de su generación. Ha sido nominada a 7 Premios Oscar (ganando uno de ellos por 'El lector'), y 14 Globos de Oro (ganando 4 veces, 2 el mismo año). Y además es buena noticia que regrese al mundo de las películas navideñas. Suya es 'The Holiday', una de esas obligatorias para ver todos los diciembres.

Fecha de estreno: 24 de diciembre

Más estrenos en Netflix: