Este mes de diciembre en Prime Video: Su potente lista de estrenos, uno por uno, que cierran el año

Ya ha llegado el mes más intenso del año. Y la duda ofende. Por supuesto que diciembre es el mes más intenso del año. Está la Navidad a la vuelta de la esquina, y eso siempre es un hándicap: comidas copiosas, reuniones familiares, estrenos en cine y streaming... Y precisamente de eso es de lo que os vamos a hablar, porque os traemos los estrenos de Prime Video para este mes. Entre ellos, destacamos 10 títulos que debéis ver sí o sí. O, al menos, tener en cuenta.

Por ejemplo, nos llega la tercera temporada de la aclamada serie 'Atasco', con un reparto plagado de nombres famosos de nuestro audiovisual. Pero, si hay una serie a tener en cuenta es la temporada 2 de 'Fallout', adaptación del popular videojuego, y que sorprendió a propios y extraños con su primera temporada. Pero es que, en el terreno películas, nos llega la nueva adaptación de un libro de Mercedes Ron, autora de 'Culpa tuya', y se trata de 'Dímelo bajito', que promete ser un nuevo éxito para la plataforma. O la navideña 'Oh. What. Fun', con Michelle Pfeiffer de protagonista. Por mencionar alguno de los estrenos...

Estrenos de series

Tal vez mañana

Sinopsis: Los ex amantes Lee Gyeong-do y Seo Ji-woo rompen dos veces cuando tienen veintitantos años, luego se reencuentran cuando Gyeong-do denuncia un escándalo de infidelidad y Ji-woo es la esposa involucrada en ese escándalo, lo que da lugar a un romance agridulce.

Esta serie surcoreana romántica se centra en dos ex-amantes que se reencuentran diez años después. Protagonizada por el reconocido actor Park Seo Joon y Won Ji An, la jugadora 380 del 'El Juego del calamar', tiene como particularidad que ha hecho parte de su rodaje en Málaga. Y no es la primera vez que una producción de Prime Video utiliza la ciudad andaluza. Solo tenemos que recordar 'La novia', con Robin Wright y Olivia Cooke. Park Seo Joon interpretará a Lee Gyeong Do, un reportero de entretenimiento del medio Dongwoon Ilbo. Y, como en muchos de los k-dramas a los que estamos acostumbrados, divide la historia entre el presente y flashbacks del primer encuentro de los personajes. Este nuevo drama coreano, además, ha sido escrito por la guionista Yoo Youngah.

Fecha de estreno: 6 de diciembre

Fallout (Temporada 2)

Sinopsis: Doscientos años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir el universo increíblemente complejo, delirantemente extraño y extremadamente violento que los espera. La nueva temporada retomará la historia tras el épico final de la primera entrega y llevará al público a un viaje a través del páramo de Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas.

La primera temporada basada en la popular saga de videojuegos tuvo muy buenas críticas, sobre todo por parte de los fans. De hecho, tuvo los mejores datos de la plataforma desde la serie 'Los anillos de poder'. Obviamente que Prime Video iba a renovarla por una segunda temporada. Eso sí, es una serie cara. Muy cara. Solo esta nueva tanda de episodios ha contado con un presupuesto de 153 millones de dólares. Que se dice pronto, ¿verdad?

En esta segunda temporada, volveremos a ver a Ella Purnell como Lucy MacLean; Walton Goggins como El Ghoul; Aaron Moten como Maximus; Kyle MacLachlan como Hank MacLean; Moisés Arias como Norm MacLean; Xelia Mendes-Jones como Dane; Johnny Pemberton como Thaddeus o Leslie Uggams como Betty. Pero también los fichajes estrella de Macaulay Culkin y Ron Perlman, que se unen al elenco, aunque todavía no sabemos qué personajes interpretarán.

Esta nueva temporada adaptará el videojuego 'Fallout: New Vegas' y su protagonista, Walton Goggins, avisa que es mucho mejor que lo que hemos visto hasta ahora. "Ahora que la gente entiende lo que es el mundo, esta historia lo lleva a otro nivel. Llevo mucho tiempo en esto y, normalmente, una serie que atrae a la gente, con esa licencia, la segunda temporada empieza a cocinarse de verdad, ¿verdad? Ahí es cuando puede ocurrir la verdadera magia". Así lo dijo en unas declaraciones para Complex.

Fecha de estreno: 17 de diciembre

Atasco (Temporada 3)

Sinopsis: ¿Qué hay más navideño que un gran atasco? Una abuela rebelde, un profesor tiquismiquis, una modelo vengativa, un rockero dado por muerto... La noche del 22 de diciembre ocurren aventuras sorprendentes, cómicas y emotivas sobre el asfalto.

La serie de 'Atasco' se ha convertido en una de las más divertidas propuestas de la plataforma de Amazon. Creada y dirigida por Rodrigo Sopeña, nos trae su tercera temporada... centrada en un atasco en pleno 22 de diciembre, a solo dos días de Nochebuena. ¿Y hay días más caóticos que todos los que se acercan a la gran fecha del año? En esta temporada, el reparto de famosos es simplemente espectacular. Atención a los nombres: Lolita Flores, Leo Harlem, Clara Lago, Salva Reina, Carlos Chamarro, Mélani Olivares, Dafne Fernández, Carlos Santos, Bárbara Santa-Cruz, Fran Perea, María Adánez, Luis Callejo, Mariam Hernández, Alejo Sauras, Llum Barrera, Carlos Hipólito y María Galiana... Incluso un cameo de Ramoncín.

Seis episodios que tienen lugar el día del sorteo de la lotería de Navidad. Enredos, coincidencias imposibles y encuentros inesperados que se suceden en una noche donde todo puede pasar.

Fecha de estreno: 22 de diciembre

Estrenos de películas

Oh. What. Fun

Sinopsis: Claire Clauster es el pegamento que une su caótica y adorable familia cada temporada festiva. Desde galletas con la cobertura perfecta a regalos meticulosamente envueltos, nadie llega al nivel de Claire. Pero este año, después de planear una excursión especial para su familia, cometen un grave error y la dejan sola en casa. Harta y sintiéndose poco apreciada, se embarca en una repentina aventura. Mientras su familia intenta encontrarla, Claire descubre la magia de unas navidades que se han salido del guion.

Esta sin duda es una de las grandes propuestas de esta última parte del año por parte de Prime Video. Una película navideña con sabor añejo y con un reparto de lujo. Protagonizada por Michelle Pfeiffer (ya solo por eso hay ganas de verla), 'Oh. What. Fun' cuenta también con Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria y Joan Chen. Vamos. Un sinfín de estrellas en esta fábula sobre la importancia de la familia en estas fechas... pero sobre todo, de nuestras madres.

Eso sí, esta podría ser una de las últimas películas de la veterana actriz. Así lo comentó en USA Today a raíz del embarazo de su hija Claudia Rose. "Realmente quiero estar ahí y verla crecer. Y eso ha hecho que quiera trabajar menos. Me ha hecho querer bajar un poco el ritmo y realmente, realmente disfrutarlo.”

Fecha de estreno: 3 de diciembre

Black Phone 2

Sinopsis: El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

'Black Phone', dirigida por Scott Derrickson, fue una de las grandes sorpresas del cine de terror de 2021. Ha tardado, pero por fin ha llegado la secuela y ojo, con una propuesta mucho más loca, pero que ha abierto un enorme universo a explorar. Con reminiscencias de 'Pesadilla en Elm Street', ahora El Raptor puede atacar más allá de la tumba. Así que tanto Finn como Gwen tendrán que hacerle frente. Por supuesto regresa Ethan Hawke, que nunca ha sido tan tenebroso, al igual que su protagonista Mason Thames, que este año ha estrenado tres películas ('A pesar de ti', que también llega a Prime Video este mes, y 'Cómo entrenar a tu dragón').

"He crecido mucho desde el rodaje de la primera parte y Finney también", comenta en una entrevista para The Hollywood Reporter. "Estaba entusiasmado por ver el camino que ha recorrido mi personaje desde un evento tan traumático y ver cómo ha recogido los pedazos que quedaron e intentado reconstruirse, o intentado no hacerlo".

Fecha de estreno: 8 de diciembre (Alquiler/compra)

Shadow Force

Sinopsis: Con una recompensa por sus cabezas, una pareja huye con su hijo para escapar de su antigua organización: una unidad de operaciones en la sombra que ha sido enviada para liquidarlos.

Kerry Washington y Omar Sy son los protagonistas de esta película de acción que, tras su paso por cines, llega a Prime Video. Joe Carnahan, que ya se encargara de la adaptación de 'El equipo A', dirige esta comedia en la línea de otras similares como 'Plan en familia', con Mark Wahlberg, o 'De vuelta en accion', con Cameron Díaz. "Una de las cosas geniales de este proyecto es que, tras encontrar al Isaac (el hijo de la pareja) perfecto, eso abrió la película para convertirla en algo global. Se trata de una pareja negra, del amor negro y de una familia negra… pero en todo el mundo y a través de numerosos idiomas", contó Kerry Washington, que también ejerce de productora, para Revolt. También aparece por ahí la ganadora del Oscar Da'Vine Joy Randolph, y eterna detective en 'Solo asesinatos en el edificio'.

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Dímelo bajito

Sinopsis: Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso pensaba: no estaba en sus planes que los hermanos Di Bianco volvieran de nuevo a darle la vuelta a su mundo. Hace 7 años Thiago fue el que le dio su primer beso. Y Taylor, el que siempre la protegió. El inesperado regreso de los hermanos sume la aparentemente perfecta vida de Kami en el caos. Ya no es la niña inocente que ellos conocían: desde que se fueron, parece que nadie puede realmente acceder a ella. Nadie excepto ellos. ¿Podrá Kami resistirse a la simple presencia de Thiago? ¿Qué pasará cuando Taylor empiece a mirarla de manera diferente? ¿Explotará todo en mil pedazos una vez más?

Mercedes Ron es una de las autoras literarias más vendidas de la actualidad. Sobre todo gracias a su saga 'Culpables'. Es decir, 'Culpa tuya', 'Culpa mía' y 'Culpa nuestra'. Esta trilogía de libros ha sido adaptada en películas en Prime Video, y han sido un éxito absoluto para la plataforma, lanzando al estrellato a sus protagonistas Nicole Wallace y Gabriel Guevara. E incluso teniendo una adaptación en inglés, cambiando el rodaje en España por las inglesas calles de Londres en 'Your fault'. A la espera de que nos llegue la adaptación de otras dos obras de la autora, la bilogía Enfrentados (conformada por 'Marfil' y 'Ébano'), y que contará con Ester Expósito, ahora tendremos la primera de las tres entregas de 'Dímelo bajito'.

Alicia Falcó ('El refugio atómico'), Fernando Lindez ('Élite') y Diego Vidales ('Mariliendre') son los protagonistas de esta nueva película de Prime Video que promete ser un auténtico éxito.

Fecha de estreno: 12 de diciembre

La sospecha de Sofía

Sinopsis: La vida de Sofía y Daniel parece encaminarse hacia una felicidad tranquila hasta que Daniel recibe una misteriosa invitación para conocer a su madre biológica en el Berlín Oriental de la Guerra Fría. Lo que él desconoce es que aceptar esa llamada lo arrastrará a un peligroso plan de la KGB para establecer una base secreta en la España franquista, un complot en el que su gemelo, Klaus, desempeña un papel decisivo.

Aura Garrido y Álex González son los protagonistas de esta nueva película dirigida por Imanol Uribe. Una historia de espías entre Madrid y Berlín en plena Guerra Fría. "'La sospecha de Sofía' es un proyecto que me interesa y apasiona" comentó Uribe en una nota de prensa sobre la película. "La acción de la película transcurre entre dos hitos fundamentales de la historia europea del siglo XX sin los cuales no se entendería nuestro presente. Me refiero a los sucesos de Mayo del 68 en París, que luego se contagiaron a todo el continente y, por supuesto la caída del muro de Berlín que cambió radicalmente el mapa político europeo y el orden mundial". Se trata de una producción de Jose Frade Producciones cinematográficas con la participación de RTVE, Telemadrid, Prime Video, y el ICAA. Y, tras su paso por cines, llega en exclusiva a Prime Video.

Lo interesante además de la propuesta es que Álex González da vida a dos hermanos gemelos, Daniel y Klaus. "Hacer algo por primera vez te pone en un estado de alerta, de efervescencia, de sentirte vivo y aprendiz otra vez", comentó el actor en una entrevista para Levante.

Fecha de estreno: 19 de diciembre

Fritos a balazos

Sinopsis: Un expolicía y padre de familia, que ha trabajado en secreto para la mafia, ve su vida y la de los suyos amenazada. Cuando un nuevo jefe en la banda se hace con el poder, tendrá una noche para sacarlos de la ciudad.

Kevin James, que sobre todo ha destacado por sus papeles de comedia, se mete de lleno en este thriller dramático con un toque trash muy interesante, junto a Christina Ricci, la eterna Miércoles Addams antes de que llegara Jenna Ortega. Dirigida por Edward Drake, se trata de una buena película de acción repleta de tiros por doquier. Y cuando decimos repleta, queremos decir REPLETA. Eso sí, qué bien que Ricci esté teniendo una nueva época en la que podamos verla en diferentes proyectos. Una de las actrices más interesantes de los 90, injustamente olvidada, pero que se resiste a desaparecer. La película es una suerte de 'John Wick' pero sin el carisma brutal de Keanu Reeves.

Fecha de estreno: 26 de diciembre

Strangers. Capítulo 2

Sinopsis: De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.

Ha llovido mucho desde que se estrenara 'Los Extraños' e iniciara todo un subgénero del cine de terror como es el de home invasion. Con Liv Tyler como protagonista, se convirtió en una película de culto, y dio lugar a una secuela bastante peor, y a una nueva trilogía que busca ampliar todo el universo en torno a lo creado en la primera entrega. 'Strangers: Capítulo 1' funcionó bien en taquilla, repitiendo la fórmula pero cambiando algo en su final: la protagonista sobrevive. En esta segunda entrega, seguimos a la protagonista tratando de huir a través de un pueblo en el que parece que todo el mundo está en su contra. Una propuesta diferente, y que no deja respiro, firmada por Renny Harlin.

Fecha de estreno: 28 de diciembre

