El arsenal de estrenos de Movistar Plus+ para diciembre de 2025 con la llegada de dos nuevas series españolas

Movistar Plus+ es una de las plataformas con más contenido de estreno semana tras semana. Y también una de las que más apuesta por ficción hecha en España. Lo demuestra cada mes, y diciembre de 2025 no iba a ser una excepción.

Porque en las primeras semanas ya nos trae cuatro de sus estrenos más esperados, todos con firma española. Tenemos 'Silencio', la primera incursión de Eduardo Casanova en el mundo de las series; también llega 'Terra Alta', thriller con Miguel Bernardeau como protagonista; 'La sombra del emperador', un documental sobre una de las operaciones policiales más importantes de la historia reciente de nuestro país; o la película 'Los Muértimer', una historia familiar con toques de Tim Burton y Edgar Allan Poe.

A parte, también tendremos buena dosis navideña con 'Doce citas antes de Navidad', la serie de Hallmark que promete todos los clichés que nos gustan de este tipo de historias, o 'Una Navidad diferente', con Kiefer Sutherland como protagonista. Vamos, un mes muy completo, del que os destacamos varios de los títulos más importantes.

Estrenos de series

Silencio

Sinopsis: En las sombras de la historia, el secreto late como un pulso. Unas hermanas vampiras sobreviven a la escasez de “sangre humana limpia” debido a la Peste Negra, pero el verdadero veneno es el silencio que las rodea. Siglos después, una de sus descendientes se enfrenta al mismo conflicto en la pandemia del SIDA en España, y descubre que la condena social sigue siendo la misma. Y que el amor entre “enfermos” y “sanos”, humanas y vampiras sigue provocando el mismo terror ¿Qué sucede cuando la eternidad se mide en siglos de silencio?

Miniserie de 3 episodios de 20 minutos cada uno creada por Eduardo Casanova. Esta tragicomedia, que hace una nueva lectura del subgénero vampírico, explora la oscuridad y la pasión en un mundo que juzga y condena sin piedad. 3 capítulos para cuestionar todo lo que creemos saber sobre la libertad y la supervivencia. 'Silencio' es un viaje al abismo de la condición humana, donde la risa y el llanto se funden en una sola lágrima. Lucía Díez, Mariola Fuentes, Leticia Dolera, Omar Ayuso y Carolina Rubio son los protagonistas de esta serie, que busca combatir el estigma del VIH.

"Soy muy fan de las pelis que hablan de más cosas: 'La semilla del diablo', que aborda la ambición y la maternidad; 'It Follows'; 'Hereditary', que habla de las relaciones familiares… El cine de género está muy denostado, igual que la comedia, porque parece que si no da un susto ya es "mala". Pero el terror tiene la capacidad de contarte cosas, de verdad. Eso es algo que no solo compete a quienes escriben o dirigen, sino también a productores y productoras que apuesten por historias que vayan más allá. Porque historias hay, y no hay que quedarse solo en el susto", contó el cineasta en una entrevista para Espinof.

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Terra Alta

Sinopsis: Terra Alta, en Tarragona, es un lugar de una belleza salvaje, donde aún sangran las cicatrices de la Guerra Civil. Un territorio tranquilo hasta que el asesinato de Francisco y Rosa Adell, patriarcas de la familia más rica y poderosa del lugar, conmociona a todos. Este suceso hace que Melchor Marín, uno de los agentes a cargo de la investigación, reviva su oscuro, complejo y olvidado pasado.

Con seis episodios de 50 minutos, tenemos a Miguel Bernardeau como protagonista, que interpreta a Melchor Marín. A su lado, Iván Massagué, Marta Etura, Bea Segura, Goya Toledo, Pere Ponce, Pablo Derqui, Manel Barceló, Jordi Martínez, y la colaboración especial de Francesc Orella. Esta serie, basada en la novela de Javier Cercas, ganadora del premio Planeta 2019 (que, hace poco, tuvo su adaptación de 'Anatomía de un instante'), se trata de un thriller policíaco que relata la historia de un agente de los Mossos d’Esquadra que arriesga todo por sus principios y es perseguido por los fantasmas del pasado.

La serie está creada por Eligio R. Montero ('Buñuel en el laberinto de las tortugas'), dirigida por Eduard Cortés ('Dime quién soy') y escrita por Eligio R. Montero y Carmen López-Area ('La chica invisible'). "Es fundamental el hecho de que el pasado no ha pasado todavía, esa frase de Faulkner que cité en 'El impostor' y que ha marcado mis libros a partir de 'Soldados de Salamina'. El papel que desempeña el pasado es importante y muestra que el presente es más complejo, porque abarca el pasado. Sin el pasado, el presente está mutilado", explicó Cercas sobre su novela para Vozpópuli.

Fecha de estreno: 4 de diciembre

La sombra del emperador

Sinopsis: Reconstrucción desde dentro la mayor operación policial de la historia reciente en España contra el fraude fiscal.

A lo largo de tres episodios, la serie revive la Operación Emperador: una investigación sin precedentes que destapó una red internacional de blanqueo, contrabando y corrupción que sacudió al país y reveló hasta dónde podía llegar el poder de una organización infiltrada en las instituciones. Serie documental de Marcel Barrena ('El 47') sobre una profunda investigación de Daniel Campos con guion de Enric Álvarez y realización de Santi Baró. "Nunca he estado implicado en una historia tan compleja, con tantas aristas y estructuras y tan 'peligroso' en su ejecución. Si bien el asunto era fascinante... ¿Cómo se narraba esto? Un caso en el que, si se miraba con detenimiento, se intuían espejos ocultos que nos mostraban los interiores oscuros de nuestro país", comentó Barrena para El Confidencial.

Fecha de estreno: 11 de diciembre

The Chosen (Temporada 5)

Sinopsis: La mesa está puesta. La gente de Israel da la bienvenida a Jesús como rey mientras sus discípulos esperan su coronación. Pero, en lugar de enfrentarse a Roma, da la vuelta en el festival religioso judío. Con su poder amenazado, los líderes religiosos y políticos del país harán lo que puedan para asegurar que este banquete pascual sea el último de Jesús.

'The Chosen' es uno de los éxitos más sorprendentes de los últimos años, repasando toda la vida de Jesucristo y sus apóstoles. Y es que tiene un Récord Guinness en su haber: es la serie de streaming más traducida de todos los tiempos. Concretamente, ha sido traducida a más de 50 idiomas y doblada en más de 30. Y ojo, que el objetivo de los productores es que se llegue a la cifra de 600 idiomas, para que cualquiera en el planeta pueda disfrutar de esta historia en su lengua materna. En esta 5ª temporada llegamos a La última cena, y todo el reparto repite con sus personajes. Shahar Isaac como Pedro, Jonathan Roumiecomo Jesús, Paras Patel como Mateo, Noah James como Andrés, George H. Xanthiscomo Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago el mayor, Giavani Cairo como Judas Tadeo, Jordan Walker Ross como Santiago el menor, Joey Vahedi como Tomás, Reza Diako como Felipe, Austin Reed Alleman como Bartolomé, Alaa Safi como Simón el zelote y Luke Dimyan como Judas Iscariote.

Ya se pudo ver en cines, y también en la plataforma de streaming de Acontra+, y por fin llega a Movistar Plus+. "Estamos viendo personas en todo el mundo que nos dicen: 'Conozco más a Jesús. Amo más a Jesús. Estoy leyendo mi Biblia más que nunca gracias al programa'", confesó Dallas Jenkins, su creador, en una entrevista para CBN News.

Fecha de estreno: 20 de diciembre

Doce citas antes de Navidad

Sinopsis: Kate, diseñadora de patrones textiles, cuida de su padre Mac, separado, en Blexford, Inglaterra. Laura la introduce en The 12 Dates of Christmas, un programa de búsqueda de pareja que reaviva su vida y la lleva a vivir nuevas aventuras.

Hallmark siempre nos trae las mejores historias navideñas año tras año. Pero este 2025 apuesta también por el terreno de las series con 'Doce citas antes de Navidad'. Protagonizada por Mae Whitman y Julian Morris, también cuenta con la veterana actriz Jane Seymour. Se trata de una comedia romántica (basada en el bestseller de Jenny Bayliss) de esas que dejan el corazón calentito. Obviamente, repleta de situaciones embarazosas, enredos amorosos y mucha nieve.

Fecha de estreno: 20 de diciembre

Estrenos de películas

Un lugar tranquilo: Día 1

Sinopsis: Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión, en la ciudad de Nueva York, por criaturas alienígenas sedientas de sangre y con oídos ultrasónicos.

'Un lugar tranquilo' cambió las reglas del juego en cuanto al cine de terror se refiere. Nos trajo el silencio, y nunca mejor dicho. La película dirigida por John Krasinski, acompañado en el reparto por Emily Blunt, triunfó en taquilla y dio pie a una secuela que, aunque un poco inferior, mantuvo el interés en la saga. Ahora, mientras esperamos la tercera parte, podemos disfrutar de esta precuela con Lupita Nyong'o y Joseph Quinn. Una entrega más intimista, más profunda, con una protagonista tratando de llegar a la pizzería donde comía con su padre de pequeña. No aporta nada nuevo al canon de la saga, pero sí nos deja una historia profunda y con mucho corazón.

"Sentí mucho miedo de tener que regresar a ese momento... Mi personaje se enfrenta a su mortalidad, incluso antes del apocalipsis, y su vida se le escapa de los manos", contó en una entrevista para People. "Fue desalentador tener que llegar ahí, psicológica y emocionalmente. Sin embargo, al final, fue muy terapéutico, porque no hacía muchos años que había vivido la muerte de Chadwick Boseman, que me conmocionó profundamente".

Fecha de estreno: 11 de diciembre

The Alto Knights

Sinopsis: La película sigue a dos de los jefes del crimen organizado más notorios de Nueva York, Frank Costello (De Niro) y Vito Genovese (De Niro), en su pugna por el control de las calles de la ciudad. Tras haber sido los mejores amigos, unos celos mezquinos y una serie de traiciones les llevan a una colisión mortal que cambiará la forma de la Mafia (y de América) para siempre.

Robert De Niro por partida doble. ¿Qué podría salir mal? Pues esta película sobre mafiosos dirigida por Barry Levinson fue uno de los fracasos de taquilla más sonados del año pasado. Es decir, recaudó 9,6 millones de dólares de un presupuesto de más de 50. Y eso que, para el veterano actor, "sienta genial seguir teniendo nuevos retos con 81 años". Así lo admitió en una entrevista para eCartelera. Pero claro, hay que tener buenos números en taquilla para poder seguir experimentando.

Y, pese a haber sido un gran fracaso, eso no detiene a Robert De Niro ni mucho menos. Así lo dijo para Fotogramas. "Bueno, ¿y qué haría? Tengo muchas cosas. Tengo hijos pequeños. Simplemente no tengo tiempo para eso. Tengo suficiente tiempo para relajarme de vez en cuando, pero no quiero... La jubilación significa muchas cosas para diferentes personas, y yo estoy bien así".

Fecha de estreno: 15 de diciembre

Los Muértimer

Sinopsis: Nico es un chaval de quince años inteligente e introvertido que sufre acoso escolar porque sus padres son propietarios de la única funeraria del pueblo. Con la esperanza de conseguir un amigo, participa en un programa de intercambio cultural. Sólo hay un problema: el chico de intercambio resulta ser una chica, Gabrielle, una francesa de espíritu desafiante acostumbrada a todo menos a vivir rodeada de muertos. Cuando Pol, el tallista de lápidas, les cuenta una de las muchas historias misteriosas que oculta el cementerio, deciden investigar. El hallazgo de un cadáver y unas joyas robadas va más allá de lo que esperaban.

'Los Muértimer' se estrenó este pasado verano y, desde luego, fue un soplo de aire fresco para nuestro cine familiar. Al menos se aleja un poco de la fórmula de 'Padre no hay más que uno', repetida hasta la saciedad. Más cercana a la adaptación de 'Zipi y Zape', o incluso a los clásicos cuentos de Enyd Blyton y 'Los Cinco'. Esta película es una historia de aventuras familiar al uso, y funciona muy bien. Se toma en serio, tiene un humor blanco pero con buenos golpes, y un misterio que engancha. Álvaro Fernández Armero dirige con buena mano a los jóvenes actores Diego Montejo o Iratxe Emparan. Además de actores más veteranos como Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez o Belén Rueda.

La película se basa en la trilogía homónima creada por la ilustradora francesa Léa Mazé. No solo se mete de lleno en ese humor negro y terrorífico burtoniano, con incluso referencias al episodio de Los Simpson 'La niña que dormía demasiado poco', sino también habla sobre el acoso escolar, o los problemas de sentirte como un pez fuera del agua.

Fecha de estreno: 16 de diciembre

Una Navidad diferente

Sinopsis: Una estrella de acción de Hollywood con un ego exagerado se ve sorprendida por la abrupta cancelación de su icónica franquicia de acción. Con su carrera en caída libre, se dirige a Inglaterra con la esperanza de conseguir un papel en el West End, pero en su lugar se encuentra interpretando un papel en el desfile de Navidad de un pequeño pueblo inglés.

A todos nos gusta una buena película navideña, y más aún si cuenta con intérpretes de la talla de Kiefer Sutherland o Rebel Wilson. Nunca pensamos que veríamos a estos dos en una misma historia, ¿verdad? Pues es lo que ha conseguido Chris Foggins, el director de 'Una Navidad diferente' ('Tinsel Town' en el inglés original). Pero es que además cuenta con el debut de Theodora Rose 'Teddy' Williams, hija de Robbie Williams. "Es una situación muy extraña exponer a tu hija públicamente, pero solo quiero que la gente vea lo que yo todos los días: lo amable, compasiva y empática que es", comentó el artista a Press Association. ¿La película? Repleta de clichés navideños. Así que perfecta para esta época.

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Más estrenos en Movistar Plus+: