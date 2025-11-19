La nueva serie de Imanol Arias en Netflix tras 'Cuéntame': Avance, la fecha de estreno y reparto completo

Netflix ha puesto fecha de estreno oficial a la nueva serie de Imanol Arias tras el fin de 'Cuéntame cómo pasó' en La 1 de TVE. Se titula 'Innato' y su lanzamiento tendrá lugar el próximo 23 de diciembre. Asistimos a un thriller psicológico que el actor leonés, en el papel de un asesino, protagoniza junto a Elena Anaya ('La piel que habito').

El reparto principal de esta apuesta de ficción de la plataforma de streaming lo completan Emma Suárez ('Intimidad'), Roberto Álamo ('Asalto al Banco Central'), Aura Garrido ('El inocente'), Ane Gabarain ('Patria'), Fernando Guallar ('Pared con Pared') o Clara Sans ('Celeste'). También participarán Juan Blanco, Natalia Huarte, Joana Vilapuig, Ignacio Mateos, Tito Asorey y Teo Soler, entre otros.

'Innato' está producida en colaboración con Plano a Plano, la compañía audiovisual presidida por César Benítez y autora de destacadas series como 'Un cuento Perfecto' (Netflix), 'Valeria' (Netflix), 'El Príncipe' (Telecinco), 'Toy Boy' (Netflix y Antena 3), 'Allí Abajo' (Antena 3), 'Servir y Proteger' (La 1 de TVE) o 'Desaparecidos' (Amazon Prime Video y Telecinco).

Con ocho capítulos de 45 minutos de duración, la dirección de esta historia encabezada por Imanol Arias y Elena Anaya corre a cargo de Lino Escalera ('Hamburgo', 'No sé decir adiós', 'Élite') e Inma Torrente ('Valeria', 'Desaparecidos'). El equipo de guion, coordinado por Fran Carballal, lo forman Enrique Lojo, Pablo Roa, Verónica Marza, Fernando Sancristóbal y Pablo Manchado.

Sinopsis y tráiler oficial de 'Innato', la serie protagonizada por Imanol Arias en Netflix

La serie 'Innato' cuenta la historia de Sara (Elena Anaya), una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay (Imanol Arias), que es un asesino múltiple bautizado en su momento por la prensa como "el asesino del gasoil".

Hoy, la vida idílica que Sara ha construido, junto a su marido Aitor (Roberto Álamo) y su hijo adolescente Sebas (Teo Soler), se tambalea cuando Félix es liberado de prisión, coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás.

Tras haber ocultado ese dramático pasado a su familia durante años, disfrazada de mujer feliz, Sara ahora debe revelarles la verdad y colaborar con la policía codo con codo para resolver los nuevos asesinatos. ¿Su padre ha vuelto a matar o se trata de un imitador?