Los 13 mayores estrenos de abril en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, HBO Max o Apple TV+

Dejamos la Semana Santa atrás y nos llega el mes de abril cargado de estrenos para todos los gustos. Aquí no podemos parafrasear al artista Sabina con su «quién me ha robado el mes de abril». Ya lo dejamos para mayo, cuando nos haya pasado el mes como un suspiro. Mientras, vamos a hacer un repaso a la lista de todos los estrenos que nos llegan a Netflix, Prime Video, Apple TV+ o Movistar Plus+. Porque los hay, y muy interesantes.

En este caso, empezamos el mes con la propuesta de Prime Video ‘La Academia’, centrada en una escuela de fútbol de alto rendimiento. Ya iba siendo hora que el audiovisual español se fijara en el deporte rey, ¿verdad? Desde ‘Días de fútbol’, la mítica película de David Serrano, hemos tenido muy pocos ejemplos centrados en el mundo del balompié. Pero no es el único estreno de Prime Video, ya que también apuesta por el terror con su secuela esperadísima de ‘Them: the scare’, protagonizada por Pam Grier.

Mientras, en Netflix nos llega las que prometen ser las dos grandes series del mes. Por un lado, una nueva adaptación de ‘Ripley’, el personaje creado por la maestra del thriller y del misterio Patricia Highsmith. Y por otro lado, ‘El caso Asunta‘, que hace poco presentó su impactante tráiler y espera revolucionarlo todo. Al igual que Movistar Plus+, que domina el mes con tres propuestas diferentes pero a la vez muy interesantes. Las españolas ‘Bellas Artes’ y ‘Muertos S.L.’ (nueva serie de los hermanos Caballero), y ‘Elsbeth’, el spin-off de ‘The Good Fight’.

¿Queréis más estrenos? También nos llegan las ‘Red Flags’ de Atresmedia, o nos reencontramos con Michael Douglas interpretando a uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos. Abril llega dispuesto a arrasar en el mundo de las series. Aquí os dejamos una lista de las más destacadas.

La Academia

Sinopsis: La Academia es el centro de formación del Apolo FC, uno de los mejores clubes del fútbol del mundo, donde chicos y chicas luchan por un sueño compartido: triunfar en el primer equipo. En este centro de entrenamiento, la rivalidad reina tanto dentro como fuera del campo, mientras cada miembro navega entre sus propios sueños y miedos, deseos y represiones, compañerismo y celos. Todos sacarán lo mejor y lo peor de sí mismos, mientras luchan por triunfar y encontrar su identidad en medio de la competición.

Pocas veces vemos series centradas en el mundo del fútbol. Y mucho menos en España, lo que llama la atención, siendo un deporte tan importante y seguido en nuestro país. Uno de los éxitos más recientes acerca del mundo del balompié es ‘Ted Lasso’, la serie de Apple TV+, con Jason Sudeikis como protagonista, y que ha arrasado durante sus tres temporadas. ¿Lo conseguirá también ‘La Academia’, la nueva serie de Amazon Prime Video?

Esta nueva serie promete abordar temas tan importantes y candentes como: la identidad, la igualdad de género, la homosexualidad en el deporte, la salud mental, el abuso de poder y la alta competición. Con que cumpla una tercera parte, ya podemos darnos por satisfechos. Además, el reparto mezcla a actores casi debutantes junto a otros más consagrados. En el primero grupo tenemos a Ton Vieira (‘HIT‘), Marc Soler (‘UPA Next‘), Mía Sala-Patau (‘Esto no es Suecia’), Rita González y Ebony Bidjrakou. Estarán acompañados por Paco Tous (‘Los hombres de Paco‘), Diego Martín (‘Élite‘), Bárbara Goenaga (‘La noche más larga‘), Luka Peros (‘Mar de plástico’) y Marc Martínez (‘La que se avecina‘).

Fecha de estreno: 2 de abril

Plataforma: Prime Video

Ripley

Sinopsis: En los años 60, un timador llamado Tom Ripley es contratado por un millonario para contactar con su hedonista hijo en Italia, iniciando una larga carrera de engaños, fraudes y asesinatos.

¿Quién no conoce hoy en día la mítica novela de Patricia Highsmith ‘El talento de Mr. Ripley’? Ha tenido muchas adaptaciones a lo largo de la historia. La primera de ellas, con un guapísimo Alain Delon en el papel de Tom Ripley, en el clásico francés ‘A pleno sol’. En las dos siguientes ha tenido el rostro angelical de Matt Damon en la versión de Anthony Minguella, o de John Malkovich, interpretando una versión más mayor del personaje. Y podemos encontrar multitud de similitudes en otras obras recientes como la polémica ‘Saltburn’. Ahora Netflix se apunta a las adaptaciones del personaje con una serie creada por Steven Zaillian, guionista de ‘Misión: Imposible’ o ‘La lista de Schindler’.

¿Y a quién le toca ser Ripley esta vez? Al misterioso Andrew Scott, uno de los actores más interesantes de la actualidad. Le hemos visto en ‘Sherlock’ como Moriarty; en ‘Fleabag’ como cura buenorro; o en ‘Desconocidos’, rompiéndonos el corazón por completo. Ahora se pone en la piel de Tom Ripley, junto a Johnny Flynn como Dickie Greenleaf, y Dakota Fanning como Marge.

Fecha de estreno: 4 de abril

Plataforma: Netflix

Muertos S.L.

Sinopsis: Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio. Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus, y a su plan para expandir su negocio, y a un caso a lo #metoo, que amenazarán el legado de Gonzalo Torregrosa.

Los hermanos Caballero no paran de trabajar. Ya no solo con las nuevas temporadas de ‘La que se avecina‘, o con la sorpresa de ‘Machos Alfa‘ en Netflix. Porque ahora van a iniciar el asalto de una tercera plataforma de streaming: Movistar Plus+, gracias a su nuevo proyecto ‘Muertos S.L.‘. Con una premisa que puede recordarnos en pinceladas a ‘A dos metros bajo tierra‘, tenemos a una familia que lucha por continuar con su imperio tras la muerte del fundador de la empresa. Y siempre nos gustan esos dramas familiares que enfrentan a todos contra todos.

En este caso, tenemos a Carlos Areces como principal protagonista. El actor y cantante tiene una vis cómica perfecta para este tipo de series, y ya ha trabajo con los hermanos Caballero en ‘El pueblo‘ o la temporada 2 de ‘Machos Alfa‘. En el reparto le acompañan Diego Martín, Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca, Salva Reina o Ascen López entre otros.

Fecha de estreno: 4 de abril

Plataforma: Movistar Plus+

Sugar

Sinopsis: Un enigmático detective privado lucha contra sus demonios personales mientras investiga la desaparición de la querida nieta de un productor de Hollywood.

El creador Mark Protosevich da el salto al mundo de las series con ‘Sugar’, que aterriza directamente en Apple TV+. Guionista de películas como ‘Thor’ o ‘Soy Leyenda’, aprovecha su serie para dar un paseo por ese Hollywood clásico que tan buenas historias de misterio nos ha dado. Incluso tendremos en el apartado de dirección a un realizador tan interesante como Fernando Meirelles (‘Ciudad De Dios’). Pero lo más relevante lo encontramos en el reparto, ya que ‘Sugar’ está protagonizada por Colin Farrell.

El carismático actor tiene pendiente de estreno la serie de ‘El Pingüino‘, el mítico villano de Batman. Solo esperemos que ‘Sugar’ le traiga más alegrías que su anterior incursión en el medio televisivo (la temporada 2 de ‘True Detective‘, vapuleada por crítica y público).

Fecha de estreno: 5 de abril

Plataforma: Apple TV+

Red Flags

Sinopsis: Toni, Érika, Luna y Walter son muy amigos… pero no se conocen en persona. Solo se siguen en una red social que, para ellos, es tan real como la vida misma. Allí, los cuatro comparten sus miedos, problemas y decepciones con sus recientes experiencias sexuales, que ponen a prueba sus creencias sobre la vida, el amor y la amistad.

El escritor y creador Nando López (‘La edad de la ira‘) regresa al mundo de las series gracias a una nueva propuesta con la que conquistarnos: ‘Red Flags‘. Protagonizada por un jovencísimo reparto que cuenta con Mar Isern, Diego Rey, Iría del Valle e Ibrahima Kone, la serie busca realizar una radiografía sobre la generación Z en nuestro país. 8 episodios que darán una nueva visión sobre la sexualidad de los jóvenes y cómo la abordan gracias a las nuevas tecnologías, en una sociedad que ha cambiado por completo.

Completan el reparto Gabriel Guevara, Diego Garisa, Pau Gimeno, Lizeth San Martín, Jacobo Camarena, Son Khoury, Laura Rozalén, Vera Cruz, Westley Camps, Xoan Fórneas, Oskar de la Fuente o Carlos Troya.

Fecha de estreno: 7 de abril

Plataforma: Atresplayer Premium

Bellas Artes

Sinopsis: Antonio Dumas, un prestigioso historiador de arte y gestor cultural, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid, al salir victorioso en un concurso para ese cargo. Una vez asumido su nuevo cargo deberá afrontar, en medio de la fauna insólita del mundo del arte, un abanico de circunstancias y conflictos dispares: desde problemas gremiales y presiones políticas, hasta situaciones disparatadas en relación a las exposiciones y a los artistas.

El director Gaston Duprat, que ya ofrecería su visión cínica e incisiva sobre el mundo de la interpretación y las galas de premios, ahora se mete en otro sector igualmente jugoso: el del arte contemporáneo. Con un reparto de ensueño (Dani Rovira, Ana Wagener, José Sacristán, Ángela Molina, Jorge López…) encabezado por ella argentino Óscar Martínez (‘Galgos‘), la serie de Movistar Plus+ ‘Bellas Artes’ busca hacer reír, y también reflexionar, sobre el complicado mundo del arte. En este caso, el protagonista tiene que hacerse valer como director de un importante museo de Arte Contemporáneo. Y claro, el caos está servido.

Fecha de estreno: 11 de abril

Plataforma: Movistar Plus+

Benjamin Franklin

Sinopsis: En diciembre de 1776, Benjamin Franklin es conocido en todo el mundo por sus experimentos con la electricidad, pero su pasión y su poder se ponen a prueba cuando se embarca en una misión secreta a Francia de la que depende el sino de la independencia americana.

Timothy Van Patten, director de la mítica ‘The Pacific’ o el clásico de culto de ‘Black Mirror: Hang the DJ’, se embarca en una aventura que tiene ni más ni menos que a Michael Douglas como protagonista. El legendario actor, que ya ha triunfado en la televisión con ‘El método Kominsky’ o ‘Behind the candelabra’, se pone en la piel de un mítico personaje de la historia de Estados Unidos: ni más ni menos que Ben Franklin. Pero en este caso, no creemos que esté relacionado con Nicolas Cage ni mucho menos.

Basada en el libro ‘Una gran improvisación: Franklin, Francia y el nacimiento de América’ de Stacy Schiff, ganadora del Premio Pulitzer, la serie tratará de arrojar luz (je, je) sobre uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Junto a Douglas, encontramos al jovencísimo Noah Jupe.

Fecha de estreno: 12 de abril

Plataforma: Apple TV+

El simpatizante

Sinopsis: Un thriller de espionaje y una sátira intercultural sobre las luchas de un espía comunista mitad francés, mitad vietnamita durante los últimos días de la Guerra de Vietnam y su exilio resultante en los Estados Unidos.

Robert Downey Jr. está viviendo una segunda juventud gracias a su fichaje por Marvel. No solo le devolvió a la primera plana, sino que le ha ayudado a conseguir papeles que hacía tiempo se le resistían. Su interpretación en ‘Oppenheimer’ de Levi Strauss le valió su primer Oscar (y un sinfín de premios), y parece ser que su participación en ‘El simpatizante’ también le va a colocar en todas las quinielas del año que viene. Basada en la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, esta serie de HBO MAX tiene a Park Chan-wook, director coreano, en los mandos. ¿De qué nos suena? De ser el creador de las magníficas ‘Decisión to leave’, ‘Old boy’ o ‘Stoker’. Y junto a Robert Downey Jr. tenemos a Hoa Xuande o Sandra Oh completando el reparto.

Fecha de estreno: 15 de abril

Plataforma: HBO MAX

Un caballero en Moscú

Sinopsis: Un aristócrata ruso se salva de la muerte y es puesto bajo arresto domiciliario mientras la revolución bolchevique se desarrolla ante él.

Otro actor que regresa al mundo televisivo es Ewan McGregor, que además viene de la mano de su esposa, Mary Elizabeth Winstead, en este drama histórico centrado en la Revolución Rusa. Ben Vanstone es el director de la serie y productor ejecutivo junto al propio Ewan McGregor. Además cuentan con el nominado al Emmy Sam Miller (‘Podría destruirte’) como director de varios episodios, junto a Sarah O’Gorman (‘The Witcher’).

Pero la serie ha saltado a los titulares por otro aspecto diferente: las escenas sexuales. Según informa el medio IndieWire, la pareja de actores ha compartido escenas de sexo en la producción, y para ellas tuvieron que ser atendidos por coordinadores de intimidad. «Si grabas una escena de baile, necesitarás a un coreógrafo«, fue la explicación del actor.

Fecha de estreno: 18 de abril

Plataforma: SkyShowtime

Perverso

Sinopsis: Haro es un refinado y maquiavélico aristócrata que cumple condena por violación y asesinato, y que es amenazado de muerte por un secuestrador que actúa contra la élite empresarial. Aprovechando esa conexión, Haro negocia beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en la investigación de los secuestros, aunque en realidad prepara su venganza contra la jueza que lo encarceló.

‘Perverso’ es un complejo y polémico thriller que tendrá como protagonistas a Iván Massagué y Kira Miró. Pero no es una serie cualquiera, ya que se trata de un sorprendente spin-off de ‘Parot‘. Dicha serie española de 2021 giraba en torno a una serie de asesinatos cometidos poco después de que entrara en vigor la doctrina Parot, y estaba protagonizada por Adriana Ugarte y Blanca Portillo. En esta serie, Gustavo Ron vuelve a ponerse en la silla del director, en una historia que promete mucha emoción y misterio.

Fecha de estreno: 19 de abril

Plataforma: Prime Video

Elsbeth

Sinopsis: Spin-off de la serie ‘The Good Wife’ centrado en el personaje de Elsbeth Tascioni, una abogada poco convencional que con su singular punto de vista hará observaciones para atrapar a criminales junto a la policía de Nueva York.

Curioso como el matrimonio King ha creado su propio universo televisivo con ‘The Good Wife’, ‘The Good Fight’ y ahora ‘Elsbeth’. Esta última se centra en el personaje de Elsbeth Tascioni, que conocimos en una de las últimas temporadas de ‘The Good Fight’, interpretada por Carrie Preston. Con más humor que sus predecesoras, ‘Elsbeth’ se ha estrenado en Estados Unidos con críticas muy entusiastas por parte de los medios especializados. Sobre todo porque los King siguen siendo expertos en su campo: radiografiar desde un humor surrealista y muy político el actual estado de la siempre compleja sociedad estadounidense. Graciosa, sí, pero también sutil, astuta e irreverente. Una mezcla perfecta.

Fecha de estreno: 23 de abril

Plataforma: Movistar Plus+

Them: the scare

Sinopsis: La historia se centra en la detective de homicidios de la policía de Los Ángeles Dawn Reeve, a quien se le asigna un nuevo caso: el espantoso asesinato de una madre de acogida que ha dejado conmocionados incluso a los detectives más curtidos. Navegando en una época tumultuosa en Los Ángeles, con una ciudad al filo de la navaja del caos, Dawn está decidida a detener al asesino.

En 2021 se estrenó una de las series más terroríficas recientes, ‘Them’, en Prime Video. Protagonizada por Deborah Ayorinde, seguía a un matrimonio de recién casados y su descenso a la locura en un aparentemente idílico vecindario de Los Ángeles. En esta segunda temporada, volvemos a la ciudad de los sueños rotos, con una detective interpretada por la mítica Pam Grier, icono del blaxploitation de los 70. Y ver a Grier siempre es bienvenido. Esta nueva tanda de ocho episodios promete emociones fuertes y sí, mucho terror psicológico.

Fecha de estreno: 25 de abril

Plataforma: Prime Video

El caso Asunta

Sinopsis: El 21 de septiembre de 2013 Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La noticia conmociona a toda la ciudad e incluso al país. ¿Qué puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de familia perfecta?

Por fin llega una de las series más esperadas de Netflix, y que promete ser un auténtico éxito. Basada en el caso real de la desaparición de la niña Asunta, tenemos a Candela Peña y Tristán Ulloa mimetizándose con los padres de la chiquilla, es decir, Rosario Porto y Alfonso Basterra. Acompañados de Javier Gutiérrez y María León en el reparto, ‘El caso Asunta’ promete ser un retrato fiel sobre uno de los casos más famosos de nuestro país.

Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea Arribas son los creadores de esta nueva miniserie de Netflix que va a dar mucho que hablar, trayendo viejos fantasmas de nuestra sociedad a la actualidad.

Fecha de estreno: 26 de abril

Plataforma: Netlflix

