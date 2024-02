¿Habrá tercera temporada de ‘Machos Alfa’ en Netflix, la serie de la que todo el mundo habla?

Lo llevamos diciendo desde comienzos de año: ‘Machos Alfa‘ se iba a convertir en un auténtico éxito, superando con creces los números de la primera temporada. Y aunque a veces el tiempo no te da la razón, esta vez sí, así que celebremos. La segunda temporada de ‘Machos Alfa‘ se ha colado en el top 10 internacional de Netflix, colocándose como una de las series de habla no inglesa más vistas de la plataforma. Y sí, obviamente ha conseguido el número 1 en Netflix España. No es para menos. Así que no nos extraña nada que la tercera temporada ya sea una realidad.

A ver, sí, Netflix no lo ha confirmado oficialmente aún. Pero sí lo ha hecho uno de su cuarteto protagonista. En concreto, el actor Gorka Otxoa, que da vida a Santi en la serie. Como respuesta a un usuario en ‘X’, no solo ha confirmado que habrá tercera temporada (algo que ya era un secreto a voces), sino que además ha desvelado cuándo empezará el rodaje de esta. Y sí, es mucho más pronto de lo que pensábamos.

Pues hecho!!! En 3 semanas empezamos a rodar la tercera!!!😉😅 https://t.co/Qa33dnjVYX — Gorka Otxoa (@gorkaotxoa) February 12, 2024

Así vemos que, en respuesta al tuit de «Yo a la vida sólo le pido la tercera temporada de #MachosAlfa», el actor se adelantó a la plataforma y la confirmó. En tres semanas se pondrán manos a la obra para llevar a buen puerto los nuevos guiones. Por lo que es más que probable que la temporada tres nos llegue a comienzos del año que viene.

Los Caballero lo confirman

«Sí, en nada nos ponemos a grabar la temporada 3 de ‘Machos Alfa’. Porque la deconstrucción no se detiene. Gracias a todos por la acogida que le estáis dando a la temporada 2, así da gusto comenzar un rodaje». Esas han sido las palabras de Alberto Caballero, creador de la serie, confirmando también lo que había dicho uno de los protagonistas.

Sí, en nada nos ponemos a grabar la T3 de #MachosAlfa. Porque la deconstrucción no se detiene. Gracias a todos por la acogida que le estáis dando a la T2, así da gusto comenzar un rodaje. https://t.co/bQ5jYg0wEU — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) February 14, 2024

Así que, mientras preparan el salto a Movistar Plus+ de su nueva serie, ‘Muertos S.L.‘, los hermanos Caballero no se detienen, y nos darán más historias de Pedro, Santi, Luis y Raúl. ¿Qué mas les puede deparar el destino a los cuatro machirulos más deconstruidos de España?

¿De qué va la temporada 2 de ‘Machos Alfa’?

Pedro, Santi, Luis y Raúl creen haberse deconstruido cuando la realidad es que están más desubicados que nunca. ¿Conseguirán adaptarse a esta era de igualdad de sexos, parejas abiertas y Tinder o seguirá saliendo el macho alfa que llevan dentro?