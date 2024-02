Todo lo que se sabe sobre la temporada 3 de ‘Machos Alfa’, la comedia de Netflix

Quién nos iba a decir que la nueva serie de los hermanos Caballero iba a ser uno de los buques insignia de Netflix. Sí, a ver, sus proyectos siempre han funcionado. Ahí está el ejemplo de ‘La que se avecina‘, o incluso de ‘El Pueblo‘, pese a su cancelación tras cuatro temporadas. ‘Machos Alfa‘ llegó como un terremoto a la plataforma y su humor consiguió conectar con el público, convirtiendo a la primera temporada en todo un éxito para Netflix. Con la segunda recién estrenada, y sin saber todavía cómo funcionará esta nueva tanda de episodios, ahora sabemos que los hermanos Caballero nos quieren dar machos deconstruidos para rato y la temporada 3 de ‘Machos Alfa’ podría ser una realidad.

Sí, reconocemos que el planteamiento de base de la serie sonaba a rancio, a chiste de los años 80. Un grupo de hombres muy hombres van a un curso sobre masculinidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Podría haber dado pie a chistes malos y machirulos. Pero ‘Machos Alfa’ lo llevó por el buen camino (casi siempre) y es lo que consiguió que funcionara bien. Ahora, gracias al éxito, los hermanos Caballero ya han confirmado que están trabajando en los guiones de una hipotética (y más que probable) tercera temporada.

Los Machos Alfa, jugando al pádel… o intentándolo. / NETFLIX

Claro, todo dependerá de esta segunda temporada, que busca no solo replicar el éxito de la primera, sino superarlo. Con capítulos de solo 30 minutos, consiguió mantenerse en el top10 internacional de Series más vistas de Habla No Inglesa durante tres semanas. Y en el ranking nacional, un total de ocho semanas. No está nada mal para una serie tan corta. Superarlo parece sencillo, sobre todo en un mes con poca competencia fuerte (el rival a batir será ‘Siempre el mismo día‘). ¿Volveremos a tener anuncio de renovación a los pocos días del estreno? Por ahora, y a la espera de una confirmación oficial por parte de la plataforma, lo único que sabemos es que la preproducción de la ficción producida por Contubernio ya ha comenzado, por lo que si todo va bien, tendremos ‘Machos Alfa’ para rato a partir de 2025, con su temporada 3.

¿De qué va ‘Machos Alfa’ temporada 2?

Pedro, Santi, Luis y Raúl creen haberse deconstruido cuando la realidad es que están más desubicados que nunca. ¿Conseguirán adaptarse a esta era de igualdad de sexos, parejas abiertas y Tinder o seguirá saliendo el macho alfa que llevan dentro?