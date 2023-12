Revolución en Movistar Plus+: integra HBO Max y SkyShowtime a su oferta por este precio

Movistar Plus+ sigue buscando consolidarse como el mejor catálogo de cine y series. Ya no solo por su propia plataforma, que ya dispone de un sinfín de canales y entretenimiento. Sino que además tiene agregadas varios plataformas de streaming, haciendo que el camino para los usuarios sea más fácil, ya que pueden acceder a ellas desde la propia Movistar Plus. Ahí tenemos los ejemplos de Disney Plus o Netflix, que están perfectamente integrados ya desde hace varios años. Y a esas plataformas se van a unir dos más, y muy potentes. Así lo ha anunciado Movistar: MAX y SkyShowtime pasarán a formar parte de sus canales a partir de 2024.

Pero vayamos por partes: ¿cómo va a ser la integración de cada una de esas plataformas? ¿Va a afectar al precio? ¿Van a llegar con todo su contenido intacto? Y, lo más importante, ¿desde cuándo van a estar disponibles?

Movistar Plus+ con el mejor catálogo de entretenimiento. / MOVISTAR

HBO MAX en Movistar Plus+

Tenemos que hablar sobre HBO y, sobre todo, sobre MAX. Esta última es el resultado de la fusión entre Warner Media (propietaria de HBO) y Discovery. En Estados Unidos aterrizó en mayo de 2023, pero en nuestro país tendremos que esperar hasta la primavera de 2024 para poder verla. ¿Qué contenidos nos traerá? Pues uno de los más esperados es la serie basada en los libros de Harry Potter.

HBO siempre ha sido terreno de Vodafone. El operador telefónico lleva ofreciendo su contenido en su plataforma desde hace ya ocho años, de forma totalmente exclusiva. O tenías HBO por separado, por su propio servicio de streaming, o lo veías en Vodafone TV. Pero esa exclusividad se acaba en 2024, y Movistar ha sido la más rápida de la clase, adquiriendo e integrando el servicio de streaming en sus canales. Así, llegará en dos tandas a Movistar Plus+.

A partir del 1 de enero de 2024, los clientes que tengan el paquete Ficción, añadirán al contenido disponible todo lo que ofrece HBO MAX. Es decir, series como ‘Friends‘, ‘La casa del Dragón‘ o ‘The Last of Us‘. O grandes estrenos recientes como ‘Barbie‘, ‘The Flash’ o ‘Megalodón 2: La Fosa‘. Todas ellas y muchas más estarán disponibles en el paquete Ficción, sin sobrecoge alguno. Es decir, seguirá costando los 16 euros al mes que cuesta actualmente.

Margot Robbie, en ‘Barbie’. / WARNER

Y, a partir de la primavera de 2024, cuando MAX desembarque en España, también se han asegurado de contar con la plataforma al completo integrada en sus servicios. Pero todavía no se ha desvelado ni fecha exacta ni si aumentará el precio de la suscripción.

SkyShowtime en MOVISTAR PLUS+

Pero las cosas no se quedan solo en HBO MAX, sino que Movistar Plus+ añadirá también desde principios de 2024 la plataforma SkyShowtime. Y sí, estará también incluida en su paquete Ficción. En este caso, se adelanta a cualquier otro operador a la hora de lanzar SkyShowtime.

La plataforma que aglutina contenido de Peacock, Paramount, Universal, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios llegó a nuestro país a comienzos de 2023. Aunque todavía no se ha consolidado entre el gran público, poco a poco da dando pasos en la buena dirección. Y uno de ellos es unirse al gran operador que es Movistar, ya que no solo estará integrada en su plataforma, sino que además tendrá un canal lineal propio destacando sus novedades, cine y series.

El acuerdo es histórico y ayudará a reforzar tanto el contenido ofrecido por MovistarPlus+ como la presencia de SkyShowtime en nuestro país. Monty Sarhan, CEO de SkyShowtime, ha declarado: “Este es un acuerdo trascendental tanto para Movistar Plus+ como para SkyShowtime, y estamos orgullosos de llevar nuestro increíble entretenimiento a todavía más suscriptores en España. Nuestro acuerdo demuestra la importancia y fortaleza de las asociaciones y cómo podemos trabajar juntos para generar valor para nuestros respectivos negocios”.

Por otra parte, Cristina Burzako, CEO de Movistar Plus+, ha expresado lo especial que es el acuerdo para su plataforma. “Este acuerdo nos alegra de manera muy especial. Por una parte damos la bienvenida a una plataforma internacional de alto valor y calidad en sus contenidos, con un gran número de títulos atractivos para nuestros clientes y que viene a sumarse a nuestra oferta integradora. Por otra parte, podremos hacer la incorporación de los nuevos contenidos de la forma más accesible e intuitiva para nuestros clientes”.

Kevin Costner, perdonándote la vida con su mirada. / SKYSHOWTIME

Y es que en SkyShowtime tenemos el gran universo de Taylor Sheridan, con series como ‘Yellowstone’, ‘1923’ o ‘Tulsa King’. También destaca ‘Poker Face‘, de la que os hemos hablado varias veces, y que es la primera serie creada por Rian Johnson, director de ‘Puñales por la espalda’. O la más reciente ‘Lioness’, protagonizada por Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Michael Kelly, Morgan Freeman y Nicole Kidman. Además, a partir de enero, también estará disponible ‘The Curse’, la nueva serie protagonizada por Emma Stone.

A todo ese catálogo también tenemos que añadir series de producción propia en España como ‘Mentiras Pasajeras‘ con el sello de Almodóvar, o ‘Las Invisibles‘, con Lolita a la cabeza del reparto. Así que los suscriptores de Movistar Plus+ que tengan contratado el paquete Ficción van a poder disfrutar de toda esta nueva oferta a partir de comienzos del 2024. E insistimos, por ahora sin aumento de precio. Es decir, por los 16 euros al mes que hasta ahora ya estaban pagando. Una mejora considerable del contenido ofrecido por el mismo dinero.