Movistar Plus+ da el sorpresón al anunciar que será gratis y esto es todo lo que debes saber

Movistar Plus+ sorprendía al cerrar el canal #0 y lanzar una nueva plataforma de streaming que estaría disponible para todo el mundo sin necesidad de ser cliente de la compañía y sin ningún tipo de permanencia.

Ahora para darse a conocer a todo el público, Movistar Plus+ da un paso más y anuncia que todo aquel que se registre en la web de Movistar Plus entre el 23 y el 29 de noviembre podrá ver todos los contenidos de la plataforma durante siete días completos de forma completamente gratuita. Una semana que comenzará desde el día en el que el usuario se registre y con la que la plataforma celebrará el Black Friday.

Cabe destacar que para esta oferta de Telefónica, no habrá que introducir ningún dato de pago y tampoco hay ningún compromiso posterior. Así, cuando terminen los siete días gratis el que quiera podrá suscribirse a Movistar Plus+ pagando 14 euros al mes y el que no, no tendrá que hacer nada.

Todos los contenidos de Movistar Plus+ que se podrán ver gratis

Movistar Plus+ será gratis durante 7 días.

Esta gran oferta de Movistar Plus+ permitirá poder ver todo el contenido deportivo de la plataforma completamente gratis. Así, se podrá disfrutar del mejor partido de la Champions League (que el 29 de noviembre será el Real Madrid – Nápoles), un partido por jornada de LaLiga EA Sports (el 25 de noviembre será el Atlético de Madrid – Mallorca) así como los dos mejores partidos de la Liga Hypermotion (2ª división), entre otras competiciones.

En el ámbito del baloncesto, el que se registre entre el 23 y el 29 de noviembre podrá ver completamente gratis dos partidos de La Liga Endesa (el 26 de noviembre serán Real Madrid – Morabanc Andorra y el Dreamland Gran Canaria – Lenovo Tenerife), dos partidos de Euroliga (el día 23 será el Real Madrid – Alba Berlín y el 24 el Baskonia – Mónaco) y los tres mejores partidos de la NBA. En otros deportes, la plataforma incluye el mejor partido de cada jornada en los grandes eventos de tenis (este fin de semana serán las semifinales y final de la Copa Davis), golf, rugby o pádel, además de dos partidos de NFL.

Asimismo, el que se apunte a esta oferta podrá ver películas de estreno como ‘Super Mario Bros.: la película’ así como algunas de las mejores cintas de este 2023 como ‘As Bestas’, ‘Jurassic World: Dominion’, ‘Como Dios manda’ o ‘Los Fabelman’.

En lo que a series se refiere, se podrán disfrutar de todas las ficciones originales de Movistar Plus+ como ‘La mesías’ de Los Javis, la recién estrenada ‘El otro lado’ de Berto Romero así como otras series como ‘Antidisturbios’, ‘Poquita fe’, ‘La unidad’, ‘Rapa’, ‘Hierro’ o ‘Reyes de la noche’ y y series internacionales entre las que se encuentran ‘Billions’, ‘The Good Fight’, ‘Happy Valley’ o ‘Yellowjackets’, entre otras.

También series originales de no ficción de Movistar Plus+ como ‘Bosé Renacido’, ‘Locomía’ o ‘Supergarcía’, y documentales como ‘Bisbal’, ‘Joaquín Sabina. Sintiéndolo mucho’ y ‘Oppenheimer: El dilema de la bomba’ atómica, además de producciones de naturaleza de BBC Earth, lo mejor del género ‘true crime’, historia y ciencia.

Y por supuesto, programas de entretenimiento como ‘La Resistencia’, ‘Ilustres Ignorantes’ o ‘That’s My Jam’, y mucha música, con programas como ‘El camerino’, conciertos y grandes festivales.