Movistar Plus+ revoluciona su oferta: todos los canales que desaparecen y nuevos precios

Ya llevan avisando desde hace unas semanas. Movistar planeaba una revolución en su plataforma, tanto para sus clientes como para captar nuevos. Movistar Plus fue la heredera directa de los antiguos Vía Digital y Canal Satélite Digital. Ha sonado viejuno, ¿verdad? Y mucho antes que eso, estuvo Canal Plus, el primer canal de pago que llegó a nuestro país, con su decodificador, por supuesto. Ahora, con la caída de suscriptores de Netflix debido a su guerra contra las cuentas compartidas, todas las plataformas buscan pescar en río revuelto, y una de ellas es Movistar Plus, que ha lanzado su propio servicio de streaming: Movistar Plus+.

Sí, sí, como lo oís (leéis). Movistar Plus quiere cambiarlo todo y, para empezar, lo primero que ha sacrificado es su canal Movistar+ 0 , que llevaba ya siete años siendo imagen de marca. Este canal (en el dial 7), cambiará y se llamará Movistar Plus +, que es donde aterrizará esta nueva plataforma de streaming. A continuación os detallamos los canales nuevos (y los que se van), y las tarifas que ha lanzado Movistar.

Cambios en las tarifas

Hasta ahora, en Movistar estaba la opción contratar el paquete Esencial, en el que podían verse los canales básicos de la plataforma. Ahora, ese paquete se actualizará de forma automática, y tendrá un precio de 11 euros al mes para clientes de Movistar. Si no eres cliente, podrás contratarlo por 14 euros al mes. Pero también están las opciones de contratar más paquetes premium centrados más en el fútbol, en los deportes, en cine y series, e incluso añadiendo Netflix a la ecuación.

Movistar Plus+ (11 euros al mes / 14 euros al mes si no eres cliente)

Un partido por jornada de LALIGA y de Champions por Movistar Plus+.​

Citas clave de las mejores competiciones deportivas como NBA, Liga Endesa, NFL, Seis Naciones, Bundesliga, Wimbledon y Masters 1000… ​ ​

Un estreno de cine al día La mayor oferta de cine comercial y supertaquillera, cine de prestigio y las pelis más premiadas y eventos como los premios Oscar en exclusiva. ​Con más de 700 títulos bajo demanda. ​

Con nuestras series originales e internacionales. Una serie nueva de Movistar Plus+ al mes y 270 series bajo demanda. ​ ​

Entretenimiento y música con los programas La Resistencia, El Día Después, Ilustres Ignorantes y novedades como That's my Jam, así como conciertos y los grandes festivales.

La TV de siempre (TDT) integrada en la plataforma, además de los canales internacionales de series y cine (FOX, AXN, Warner TV, TCM, Canal Hollywood…), documentales y aficiones (National Geographic, Historia, Canal Cocina,…), infantil (Nickelodeon, Baby TV…) e información (BBC, CNN…).

Todo el Fútbol (45 euros al mes)

Podrás disfrutar LALIGA EA SPORTS (1ª División) y LALIGA HYPERMOTION (2º División) en Movistar Plus+. Podrás ver todos los partidos y jornadas: 5 partidos en el canal LALIGA por Movistar Plus+ y 5 partidos en el canal DAZN LALIGA que estará disponible en tu descodificador, con 3 jornadas al completo en exclusiva en Movistar.​ ​

La Copa del Rey.​ ​

Todos los partidos de la UEFA Champions League y UEFA Europa League en el canal LALIGA de Campeones por Movistar Plus+. Y además una selección de los mejores partidos de ligas internacionales: Serie A italiana; Bundesliga alemana.​ ​

¿Qué nuevos canales hay en Movistar Plus+?

Además, de la desaparición de #0 también desaparecen estos cuatro canales: Estrenos por M+, Estrenos por M+ 2, Series 2 por M+ y M+ Fest. Todos ellos dejarán su espacio a nuevas marcas en la plataforma.