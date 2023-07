Revolución en Movistar Plus con el lanzamiento de una nueva plataforma y estos precios

La guerra de Netflix contra las cuentas compartidas está trayendo consecuencias inesperadas. No solo le ha supuesto perder cerca de 2 millones de suscriptores, sino que el resto de plataformas están tratando de sacar la mayor tajada posible. Ahí tenemos SkyShowtime, que desembarcó en nuestro país casi en el mismo momento en el que anunciaba Netflix que se acababa compartir cuentas. Pero ahora también se anuncia la llegada de una nueva plataforma… Tampoco sería correcto llamarla nueva, porque no lo es del todo, ya que pertenece a Movistar Plus.

Esta nueva oferta del gigante de Telefónica aún no tiene confirmación oficial ni tampoco nombre definitivo: según Hispanidad podría llamarse Movistar++, pero El Confidencial adelanta que se denominará Movistar Plus+. Con esta nueva OTT la compañía buscaría resucitar en la medida de lo posible el mítico Canal Plus. El canal francés fue, literalmente, la base de las plataformas de streaming que tenemos hoy en día. Pero Movistar lo compró hace ya varios años y lo absorbió para su propio catálogo.

Así, ahora un usuario medio de Movistar Plus que quiera deportes, series y cine, pagará una media de 120-130 euros al mes (con teléfono e internet en casa). Lo que busca Movistar es ofrecer una plataforma diferente, que se centre más en el contenido, y lo haga mucho más asequible. Así, su primera oferta será lanzada en agosto de 2023 y con un precio cerca de los 14 euros (11 euros para los usuarios de Movistar Plus), según publicó ADSLZone.

Movistar Plus

Movistar Plus cambia su estrategia para competir con Netflix cara a cara: ¿Qué ofrecerá?

Esta nueva plataforma ofrecerá cine de estreno, series y deporte (aunque al estilo Canal Plus, con un solo partido de la Liga y un solo partido de Champions a la semana). Entre toda esa nueva oferta, encontramos el documental ‘Bosé renacido‘, que explora la vida de Miguel Bosé.

También tendremos ‘El otro lado‘, la nueva ficción de Berto Romero (con toques sobrenaturales). Además, se añadirán, según se pudo ver en la presentación del Festival de San Sebastián, dos de los proyectos más esperados del año: el documental sobre C. Tangana y la nueva serie de Los Javis ‘La Mesías‘.