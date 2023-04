Malas noticias para Netflix en su guerra con las cuentas compartidas que hace saltar las alertas

Parecer ser que, en España, cuando amenazamos con algo, lo cumplimos. Y así lo ha reflejado Kantar, empresa especializada en medición de audiencias, en su último estudio sobre las plataformas de streaming en nuestro país. Cuando Netflix avisó que iba a luchar contra las cuentas compartidas, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Muchos avisaron de que se darían de baja casi de inmediato. Y aunque pensábamos que serían amenazas que caerían en saco roto, que todo sería una especie de burbuja, la realidad ha sido otra. Netflix ha perdido un millón de usuarios este primer trimestre de 2023.

Es verdad que la guerra aún no la ha perdido. Porque desde la empresa americana han insistido en que van a seguir con la misma estrategia. Y ya no solo en países como España, sino que piensan implementarlo también en su principal país: Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Fácil. De ese millón de usuarios que ha perdido, no todos pagaban una cuenta. De hecho, según el estudio de Kantar, dos tercios serían usuarios que no pagaban la suscripción. Así que, mirándolo fríamente, la estrategia no ha sido tan apocalíptica como podía pensarse.

Tampoco decimos que haya que tomárselo a la ligera. Al fin del día, es un millón de usuarios menos. Es algo a tener cuenta, y desde Netflix tendrían que replantearse su estrategia. Al menos, la forma que han tenido de comunicarla a sus usuarios. Desde Kantar han arrojado aún más luz sobre estos datos. «La plataforma casi triplicó su tasa de abandono en el trimestre en comparación con el período anterior, y cerca de la mitad de los usuarios que abandonaron la plataforma dijeron que no pagarán por el servicio».

Prime Video, al alza

“Existen riesgos inherentes a la restricción del uso compartido de contraseñas, sobre todo si recordamos que en 2017 Netflix animaba a compartir cuentas. La pérdida de algunos usuarios era de esperar, pero perder más de 1 millón de suscriptores en poco más de un mes tiene consecuencias importantes para Netflix e influirá en su decisión de seguir con su medida a nivel mundial. Monitorizar los próximos trimestres para ver cuántos de estos consumidores deciden volver a suscribirse será clave para la estrategia de Netflix en este ámbito”. Así lo ha explicado Mayte González, Media & Shopper Director de la división Worldpanel de Kantar.

Pero sí que es interesante descubrir, gracias al estudio de la empresa, que la plataforma de streaming de Amazon, Prime Video, ha sido líder en nuevas suscripciones en este primer trimestre. Es decir, un 34% de las nuevas suscripciones a plataformas de streaming han sido a Prime Video. Un dato muy a tener en cuenta, que certifica que la plataforma de Amazon sigue creciendo.

También destaca la presencia de SkyShowtime, que ha entrado con fuerza en nuestro país, con 32,6% de las nuevas suscripciones en España. Un dato muy bueno. A poco que vaya nutriendo su catálogo de más novedades (y sobre todo gracias a la oferta de lanzamiento), SkyShowtime podría ir consolidándose cada vez más como una de las plataformas más interesantes.