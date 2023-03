Berto Romero abochorna así a David Broncano: «El peor sitio en el que he estado»

‘La Resistencia‘ contaba este miércoles con la visita del cómico Berto Romero, que acudía al programa de David Broncano para hablar de sus proyectos. Y lo hacía en un programa de lo más especial porque, justo antes, entrevistaban al deportista Álex Roca, que narraba su historia de superación.

«Ahora vienes tú y es, ¿qué has hecho tú?», le decía entre risas David Broncano, esperando alguna historia, a lo que el invitado respondía claramente: «¿Qué queréis que haga?». La entrevista no arrancaba y el cómico no dejaba de analizar al formato: «Es estimulante. Os gusta que pasen cosas, como si me cagara aquí». Lejos de quedarse ahí, soltaba: «Hacía mucho que no os veía, no sabía que os habíais degenerado tanto».

Pese a ese ataque, el programa seguía divagando y sin empezar con su entrevista. «Es flipante, no hace falta que haga nada, solo van rebotando gilipolleces de aquí a allá», afirmaba Berto Romero, que provocaba la risa del público mientras él mismo no daba crédito de la situación que estaba viviendo en ‘La Resistencia’.

«Es el peor sitio en el que he estado en mucho tiempo. No porque esté incómodo, es que objetivamente es lo peor», declaraba el humorista de nuevo. Mientras, David Broncano le recordaba que él había sido colaborador del programa, a lo que este se defendía asegurando que en esa época era mejor.

Más tarde, Berto Romero conseguía que David Broncano empezara con su entrevista y así poder promocionar su nuevo show de comedia, ‘Lo nunca visto’. «Yo me atrevería a decir que tu show de comedia es el mejor que se puede ver a día de hoy», le ensalzaba entonces Broncano, a lo que el cómico reaccionaba: «Ha valido la pena toda la humillación para recibir este halago».